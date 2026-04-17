CIUDAD DE PANAMÁ, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado el lanzamiento de futuros perpetuos pre-IPO de SpaceX, junto con la introducción de la campaña SpaceX Xpool Airdrop. Esta doble iniciativa permite a los usuarios obtener exposición a una de las empresas privadas más seguidas de cerca mientras ganan recompensas a través de la participación.

BingX da acceso on-chain Pre-IPO a SpaceX, expandiendo su oferta de activos con valor futuro (PRNewsfoto/BingX)

La operativa de futuros perpetuo de SPACEX (VNTL) se lanzó oficialmente el 14 de abril de 2026 y rápidamente ganaron gran popularidad entre los usuarios, mientras que SPACEX (PreStocks) se lanzó el 16 de abril de 2026. En las primeras 24 horas de su lanzamiento, SpaceX (VNTL) se convirtió en el tercer activo TradFi nuevo más grande de la plataforma por volumen de negociación.

BingX también está presentando un evento de airdrop exclusivo RWA Pre-IPO de SpaceX, que ofrece recompensas estructuradas para nuevos usuarios y beneficios exclusivos para miembros VIP. El staking de BingX Xpool estará disponible a partir del 21 de abril de 2026. Esta iniciativa refuerza el compromiso de BingX de mejorar la experiencia del usuario, aprovechando su trayectoria comprobada en la generación de rendimientos estables a través del ecosistema Xpool.

"SpaceX es precisamente el tipo de activo de gran interés al que los usuarios históricamente no han podido acceder", declaró Pablo Monti, Portavoz de BingX. "Este lanzamiento no solo amplía nuestra oferta de TradFi, sino que también cierra esa brecha al facilitar el acceso a oportunidades de mercado privado de alto crecimiento".

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX