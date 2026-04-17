BingX выводит доступ к SpaceX пре-IPO ончейн, расширяя возможности доступа к активам будущей стоимости

ПАНАМА-СИТИ, 17 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- BingX, ведущая криптовалютная биржа и Web3-AI компания, объявила о запуске бессрочных фьючерсов SpaceX пре-IPO, а также о запуске кампании SpaceX Xpool Airdrop. Эта двойная инициатива позволяет пользователям получить экспозицию к одной из самых обсуждаемых частных компаний, а также зарабатывать вознаграждения за участие.

BingX Brings SpaceX Pre-IPO Exposure On-Chain, Expanding Its Gateway to Future-Valued Assets

Бессрочные фьючерсы SPACEX (VNTL) были официально запущены 14 апреля 2026 года и быстро привлекли значительный интерес пользователей, при этом SPACEX (PreStocks) был запущен 16 апреля 2026 года. В течение первых 24 часов после запуска SpaceX (VNTL) занял третье место среди новых TradFi-активов на платформе по объему торгов.

BingX также запускает отдельное airdrop-мероприятие для SpaceX Pre-IPO RWA, предлагая структурированные вознаграждения для новых пользователей и эксклюзивные преимущества для VIP-участников, при этом стейкинг BingX Xpool станет доступен с 21 апреля 2026 года. Эта инициатива подтверждает приверженность BingX улучшению пользовательского опыта, а также опирается на проверенный опыт платформы по обеспечению стабильной доходности в рамках экосистемы Xpool.

«SpaceX – это именно тот тип высокоинтересного актива, к которому пользователи исторически не имели доступа», – заявил Пабло Монти, представитель BingX. «Этот запуск не только расширяет наше предложение TradFi-инструментов, но и устраняет разрыв, открывая доступ к частным рынкам с высоким потенциалом роста».

О BingX

Основанная в 2018 году, BingX является ведущей криптовалютной биржей и Web3-AI компанией, обслуживающей более 40 миллионов пользователей по всему миру. Входя в пятерку крупнейших мировых криптовалютных бирж деривативов и являясь пионером копитрейдинга, BingX отвечает на меняющиеся потребности пользователей с любым уровнем опыта.

Благодаря комплексному набору продуктов и сервисов на базе искусственного интеллекта, включая фьючерсы, спотовую торговлю, копитрейдинг и TradFi-инструменты, BingX предоставляет пользователям инновационные инструменты, направленные на повышение эффективности, уверенности и результативности.

С 2024 года BingX является главным партнером футбольного клуба Chelsea FC, а в 2026 году стала первым официальным криптовалютным партнером команды Scuderia Ferrari HP.

