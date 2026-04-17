BingX 推出 SpaceX IPO 前資產的鏈上交易機制，進一步拓展未來高價值資產布局

此外，BingX 也將推出 SpaceX Pre-IPO RWA 專屬空投 活動，為新用戶提供階梯式獎勵，並為 VIP 會員帶來專屬權益。BingX Xpool 質押功能預計於 2026 年 4 月 21 日正式上線。此舉再次展現 BingX 持續優化用戶體驗的承諾，同時延續其在 Xpool 生態系中提供穩健收益表現的優勢。

BingX 發言人 Pablo Monti 表示：「SpaceX 正是市場高度關注、但過去一般用戶難以參與的資產類型。此次上線不僅進一步擴展了我們的 TradFi 產品 布局，也為用戶打開接觸高成長私募市場機會的大門，進一步縮短傳統金融與加密市場之間的距離。」

關於 BingX

BingX 成立於 2018 年，是全球領先的加密貨幣交易所與 Web3 AI 公司，為全球超過 4,000 萬名用戶提供服務。BingX 穩居全球前五大加密衍生品交易所之列，並作為加密跟單交易領域的先行者，持續滿足不同經驗層級用戶不斷演進的交易需求。

憑藉完整的 AI 驅動產品與服務矩陣，涵蓋 衍生品 、 現貨交易 與 跟單交易 及 TradFi 等多元領域，B滿足從新手到專業交易者的多元需求。秉持打造值得信賴且智慧化交易平台的使命，BingX 持續以創新工具賦能用戶，提升交易效能與信心。

自 2024 年起，BingX 成為 切爾西足球俱樂部 的主要合作夥伴；並於 2026 年成為 Scuderia Ferrari HP 首個官方加密貨幣交易所合作夥伴。

SOURCE BingX