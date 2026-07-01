Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações de ETH atingem 5,70 milhões em tokens, e o total de criptomoedas e o total de liquidez em caixa são de US$ 9,8 bilhões

Em 28 de junho de 2026, às 15h00 (ET), as participações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.700.040 ETH a US$ 1.569 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 205 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, participação de US$ 74 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 555 milhões. As ações de ETH da Bitmine representam 4,7% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"As perspectivas futuras para as criptomoedas continuam positivas, já que os dois fatores impulsionadores — a modernização da infraestrutura legada de Wall Street com base em criptomoedas e o futuro dos sistemas de pagamento baseados em criptomoedas utilizando agentes de IA — permanecem intactos. "A Bitmine continua focada no horizonte de longo prazo e mantém a gestão da empresa de forma a estar bem-posicionada para esses fatores de crescimento exponencial", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente do conselho da Bitmine.

"A semana passada foi desafiadora para os investidores em criptomoedas, já que o ETH caiu 8%, mesmo com o Ethereum tendo registrado avanços positivos notáveis, como a criação da Ethlabs, e até mesmo o Banco da Inglaterra tendo suavizado sua postura em relação às stablecoins. "Estamos chegando ao final do trimestre de junho, e não é surpresa ver que as práticas de 'window dressing' estão levando os investidores a reduzir suas posições em ativos que sofreram queda nos últimos três meses", afirmou Lee.

Em 26 de junho, a Bitmine foi incluída no Índice Russell 1000 de grandes capitalizações, por ocasião da reestruturação anual desse índice. O Investment Company Institute, ou ICI, estima que os fundos de investimento passivos e os ETFs representam, em geral, entre 18% e 20% das ações de uma empresa.

"Espera-se que a inclusão no índice Russell 1000 traga centenas e, possivelmente, milhares de novos investidores institucionais como acionistas da Bitmine", continuou Lee.

Em 10 de junho, a Bitmine encerrou sua oferta (a "oferta") registrada nos termos da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada (a "Lei de Valores Mobiliários"), de 3.500.000 ações preferenciais perpétuas da Série A com juros de 9,50% (as "Ações Preferenciais da Série A"), a um preço de oferta pública de US$ 80,00 por ação.

A Empresa obteve receitas líquidas da oferta de aproximadamente US$ 273,8 milhões, após a dedução dos descontos e comissões de subscrição e das despesas estimadas da Empresa com a oferta. A Série A de Ações Preferenciais da Bitmine está sendo negociada na NYSE sob o símbolo BMNP. O pagamento dos dividendos da BMNP deverá ser feito semanalmente, sujeito aos termos do Certificado de Designações aplicável.

Em 11 de junho de 2026, a Bitmine foi incluída na lista Fortune 100 Crypto (link aqui). A revista Fortune publicou este ranking definitivo das empresas mais influentes no setor de blockchain, com base em uma rigorosa análise de dados realizada pela Inca Digital e em uma pesquisa com os principais especialistas em criptomoedas, segundo a revista Fortune.

Em 11 de maio de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a maio de 2026.

"Na última semana, adquirimos 27.084 ETH. Continuamos mantendo um ritmo constante de acumulação ao longo de 2026. Acreditamos que estamos nos estágios iniciais da primavera das criptomoedas. Esperamos que a Bitmine alcance a 'alquimia dos 5%' em algum momento de 2026", afirmou Lee.

A Bitmine lançou recentemente a MAVAN (Made in American VAlidator Network), a plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 28 de junho de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.879.157 (US$ 7,7 bilhões a US$ 1.569 por ETH). "A Bitmine realizou mais staking de ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando todo o ETH da Bitmine estiver em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking em ETH é de US$ 246 milhões anuais (usando o rendimento BMNR de 7 dias de 2,75%)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são projetadas em US$ 211 milhões. E esses 4,9 milhões de ETH representam mais de 85% dos 5,7 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,75% (anualizado)", continuou Lee.

A Bitmine reina atualmente como a tesouraria nº 1 de Ethereum e a 2ª maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 843.363 BTC avaliados em US$ 50 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de US$ 643 milhões (média de 5 dias, em 26 de junho de 2026), ficando em 240º lugar nos EUA, atrás da Monster Beverages (posição nº 239) e à frente da Oklo (posição nº 241) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e Fundstrat research).

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a decisão dos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1971, de pôr fim ao Sistema de Bretton Woods e desvinculando o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs de Wall Street e os canais financeiros e de pagamento de hoje. Esses ativos se mostraram investimentos superiores ao ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu capital excedente para se tornar a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para mais detalhes, siga-nos no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações neste comunicado à imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projetos", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões similares. Este documento contém, especificamente, declarações prospectivas relativas a: (i) as metas da Empresa quanto à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia dos 5%" e a expectativa de que a Bitmine alcance essa meta em algum momento de 2026; (ii) as convicções e expectativas da Empresa em relação ao mercado de criptomoedas, incluindo a visão de que o roteiro futuro para as criptomoedas permanece positivo, uma vez que os dois fatores impulsionadores — a modernização da infraestrutura legada de Wall Street com base em criptomoedas e o futuro dos sistemas de pagamento com IA autônoma baseados em criptomoedas — permanecem intactos; (iii) a convicção da Empresa de que se encontra nos estágios iniciais da "primavera das criptomoedas"; (iv) a expectativa de que a inclusão no índice Russell 1000 atrairá centenas e, possivelmente, milhares de investidores institucionais adicionais como acionistas da Bitmine; (v) a estratégia de acumulação de ativos digitais da Empresa e suas operações de staking, incluindo recompensas anualizadas projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 246 milhões (quando o ETH da Bitmine for totalmente staked pela MAVAN e seus parceiros de staking) e receitas anualizadas atuais projetadas de staking de aproximadamente US$ 211 milhões; (vi) a expansão planejada pela MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado; (vii) a convicção da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a medida dos EUA de 15 de agosto de 1971 que pôs fim ao Sistema de Bretton Woods e ao padrão-ouro do dólar americano; e (viii) o crescimento e o avanço contínuos da estratégia de tesouraria da Empresa em relação ao Ethereum. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve levar em consideração vários fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar as novas tecnologias e as necessidades em constante mudança do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, as operações de tesouraria da Ethereum e os negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a promulgação e implementação definitivas de legislação pendente e iniciativas da SEC; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da Empresa; riscos relacionados a sistemas de IA e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados efetivos e o desempenho futuro podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da Bitmine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume qualquer obrigação de atualizar essas declarações para refletir revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.