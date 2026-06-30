Bitmine Immersion Technologies (BMNR) gibt bekannt, dass die ETH-Bestände 5,70 Millionen Token erreicht haben und sich die gesamten Krypto- und Barbestände auf 9,8 Milliarden US-Dollar belaufen

Mit Stand vom 28. Juni 2026 um 15:00 Uhr ET setzen sich die Kryptobestände des Unternehmens aus 5 700 040 ETH zu einem Kurs von 1.569 US-Dollar je ETH, 206 Bitcoin (BTC), einer Beteiligung im Wert von 180 Millionen US-Dollar an Beast Industries, einer Beteiligung im Wert von 74 Millionen US-Dollar an Eightco Holdings („Moonshots") sowie gesamten Barmitteln und marktfähigen Wertpapieren in Höhe von 555 Millionen US-Dollar zusammen. Die ETH-Bestände von Bitmine belaufen sich auf 4,7 % des ETH-Gesamtangebots (von 120,7 Millionen ETH).

„Die weiteren Aussichten für Kryptowährungen bleiben positiv, da die beiden treibenden Faktoren, die Modernisierung der veralteten Infrastruktur der Wall Street über Krypto-Zahlungsnetze sowie die Zukunft agentengestützter KI-Zahlungssysteme auf solchen Netzen, weiterhin intakt sind. Bitmine richtet den Blick weiterhin auf den längerfristigen Horizont und führt das Unternehmen so, dass es für diese exponentiellen Wachstumstreiber gut aufgestellt ist", erklärte Thomas „Tom" Lee, Vorsitzender von Bitmine.

„Die vergangene Woche war für Krypto-Anleger schwierig, da ETH um 8 % fiel, obwohl Ethereum bemerkenswerte positive Entwicklungen verzeichnete, wie etwa die Gründung von Ethlabs, und sogar die Bank of England ihre Haltung gegenüber Stablecoins lockerte. Das Quartalsende im Juni rückt näher, und es ist nicht überraschend, dass ‚Window Dressing' dazu führt, dass Anleger ihre Bestände an Vermögenswerten reduzieren, die in den vergangenen 3 Monaten gefallen sind", erklärte Lee.

Am 26. Juni wurde Bitmine im Rahmen der jährlichen Neuzusammensetzung des Russell 1000 Large-Cap-Index in diesen Index aufgenommen. Das Investment Company Institute (ICI) schätzt, dass passive Investmentfonds und ETFs in der Regel 18 % bis 20 % der Aktien eines Unternehmens ausmachen.

„Durch die Aufnahme in den Russell 1000 werden voraussichtlich Hunderte, möglicherweise sogar Tausende weiterer institutioneller Anleger als Aktionäre von Bitmine hinzukommen", fuhr Lee fort.

Am 10. Juni schloss Bitmine sein gemäß dem Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriertes Angebot (das „Angebot") über 3 500 000 unbefristete Vorzugsaktien der Serie A mit einem Zinssatz von 9,50 % (die „Vorzugsaktien der Serie A") zu einem öffentlichen Ausgabepreis von 80,00 US-Dollar pro Aktie ab.

Das Unternehmen erzielte aus dem Angebot einen Nettoerlös von rund 273,8 Millionen US-Dollar nach Abzug der Emissionsabschläge und -provisionen sowie der geschätzten Emissionskosten des Unternehmens. Die Vorzugsaktien der Serie A werden an der NYSE unter dem Symbol BMNP gehandelt. Die Dividenden für BMNP sollen gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Certificate of Designations wöchentlich ausgezahlt werden.

Am 11. Juni 2026 wurde Bitmine in die Fortune 100 Crypto List aufgenommen (Link hier). Fortune veröffentlichte dieses maßgebliche Ranking der einflussreichsten Unternehmen im Blockchain-Bereich und stützt sich dabei laut Fortune Magazine auf eine strenge Datenanalyse von Inca Digital sowie eine Umfrage unter führenden Krypto-Experten.

Am 11. Mai 2026 veröffentlichte Bitmine die aktuellste Nachricht des Vorsitzenden für Mai 2026 (Link hier).

„In der vergangenen Woche haben wir 27 084 ETH erworben. Wir halten auch im Laufe des Jahres 2026 weiterhin ein gleichmäßiges Tempo beim Aufbau unserer Bestände bei. Wir glauben, dass wir uns in der Anfangsphase eines ‚Krypto-Frühlings' befinden. Es wird erwartet, dass Bitmine irgendwann im Jahr 2026 die ‚Alchemy of 5 %' erreicht", so Lee.

Bitmine hat kürzlich MAVAN (Made in America VAlidator Network) eingeführt, eine Staking-Plattform für institutionelle Anleger. Während MAVAN ursprünglich entwickelt wurde, um die eigene Ethereum-Treasury von Bitmine zu unterstützen, beabsichtigt MAVAN, sein Angebot auszuweiten, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen. Ein Teil der ETH von Bitmine ist bereits auf der MAVAN-Plattform gestakt.

Zum 28. Juni 2026 beläuft sich die Gesamtmenge der von Bitmine gestakten ETH auf 4 879 157 (7,7 Milliarden US-Dollar bei einem Kurs von 1.569 US-Dollar pro ETH). „Bitmine hat mehr ETH gestakt als jede andere Organisation weltweit. Im großen Maßstab (wenn die ETH von Bitmine vollständig von MAVAN und seinen Staking-Partnern gestakt wird) beläuft sich die prognostizierte ETH-Staking-Belohnung annualisiert auf 246 Millionen US-Dollar (bei einer 7-Tage-BMNR-Rendite von 2,75 %)", erklärte Lee.

„Die annualisierten Staking-Erträge werden nun auf 211 Millionen US-Dollar prognostiziert. Und diese 4,9 Millionen ETH entsprechen mehr als 85 % der 5,7 Millionen ETH, die Bitmine hält. Bitmines eigene Staking-Aktivitäten generierten eine 7-Tage-Rendite von 2,75 % (annualisiert)", so Lee weiter.

Die Kryptobestände von Bitmine bilden die größte Ethereum-Treasury und die zweitgrößte Treasury weltweit, direkt hinter Strategy Inc., die Berichten zufolge 847 363 BTC im Wert von 50 Milliarden US-Dollar hält. Bitmine bleibt die weltweit größte ETH-Treasury.

Bitmine ist eine der am häufigsten gehandelten Aktien in den USA. Nach Angaben von Fundstrat wies die Aktie ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von 643 Millionen US-Dollar auf (5-Tage-Durchschnitt, Stand: 26. Juni 2026) und belegte damit Platz 240 in den USA, hinter Monster Beverages (Platz 239) und vor Oklo (Platz 241) unter 5704 in den USA notierten Aktien (statista.com und Fundstrat Research).

Die Geschäftsführung von Bitmine ist der Ansicht, dass der GENIUS Act und das Project Crypto der Securities and Exchange Commission (SEC) für die Finanzdienstleistungen im Jahr 2025 ebenso wegweisend sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen vor 54 Jahren das Bretton-Woods-System und die Bindung des US-Dollars an den Goldstandard beendet wurden. Dieses Ereignis aus dem Jahr 1971 war der Auslöser für die Modernisierung der Wall Street und führte zur Entstehung der legendären Wall-Street-Giganten sowie der heutigen Finanz- und Zahlungsinfrastruktur. Diese erwiesen sich als bessere Investitionen als Gold.

Die Nachricht des Vorsitzenden von Bitmine finden Sie hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Die Präsentation der Ergebnisse für das gesamte Geschäftsjahr 2025 sowie die Unternehmenspräsentation finden Sie hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Wenn Sie an aktuellen Informationen interessiert sind, melden Sie sich bitte hier an: https://Bitminetech.io/contact-us/

Informationen zu Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) ist ein Bitcoin-Miner mit Aktivitäten in den USA. Das Unternehmen setzt sein überschüssiges Kapital ein, um das weltweit führende Ethereum-Treasury-Unternehmen zu werden, und verfolgt eine innovative Strategie für digitale Vermögenswerte für institutionelle Investoren und Teilnehmer an den öffentlichen Kapitalmärkten. Geleitet von seiner Philosophie der „Alchemy of 5 %" setzt das Unternehmen auf ETH als primären Treasury-Reservewert und nutzt dabei protokollnative Aktivitäten, darunter Staking und dezentrale Finanzmechanismen. Das Unternehmen führte im Jahr 2026 MAVAN (Made in America VAlidator Network) ein, eine spezielle Staking-Infrastruktur für Bitmine-Vermögenswerte.

Weitere Informationen finden Sie auf X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „erwartet", „plant", „prognostiziert", „beabsichtigt", „glaubt", „geht davon aus", „schätzt" und ähnlichen Formulierungen zu erkennen. Dieses Dokument enthält insbesondere zukunftsgerichtete Aussagen zu folgenden Punkten: (i) die Ziele des Unternehmens hinsichtlich des Erwerbs von ETH, einschließlich der Initiative „Alchemy of 5 %" und der Erwartung, dass Bitmine dieses Ziel im Laufe des Jahres 2026 erreichen wird; (ii) die Einschätzungen und Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich des Kryptowährungsmarktes, einschließlich der Ansicht, dass die Zukunftsaussichten für Kryptowährungen weiterhin positiv sind, da die beiden treibenden Faktoren, die Modernisierung der veralteten Infrastruktur der Wall Street über Krypto-Zahlungsnetze sowie die Zukunft agentengestützter KI-Zahlungssysteme auf solchen Netzen, weiterhin intakt sind; (iii) die Überzeugung des Unternehmens, dass es sich in den frühen Phasen eines „Krypto-Frühlings" befindet; (iv) die Erwartung, dass die Aufnahme in den Russell 1000 Hunderte und möglicherweise Tausende weiterer institutioneller Anleger als Aktionäre von Bitmine mit sich bringen wird; (v) die Strategie des Unternehmens zum Aufbau digitaler Vermögenswerte und seine Staking-Aktivitäten, einschließlich der prognostizierten annualisierten ETH-Staking-Belohnungen in Höhe von ca. 246 Millionen US-Dollar (sofern die ETH von Bitmine vollständig durch MAVAN und dessen Staking-Partner gestakt wird) sowie der derzeit prognostizierten annualisierten Staking-Erlöse in Höhe von ca. 211 Millionen US-Dollar; (vi) die geplante Expansion von MAVAN, um institutionelle Anleger, Verwahrstellen und Ökosystempartner zu bedienen, die eine erstklassige Staking-Infrastruktur suchen; (vii) die Überzeugung des Managements, dass der GENIUS Act und das SEC Project Crypto für die Finanzdienstleistungsbranche ebenso transformativ sind wie die Maßnahmen der USA vom 15. August 1971, mit denen das Bretton-Woods-System und der Goldstandard des US-Dollars beendet wurden; sowie (viii) das anhaltende Wachstum und die Weiterentwicklung der Ethereum-Treasury-Strategie des Unternehmens. Bei der Bewertung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, darunter: die Fähigkeit von Bitmine, mit neuen Technologien und sich wandelnden Marktanforderungen Schritt zu halten; die Fähigkeit von Bitmine, sein laufendes Geschäft, die Ethereum-Treasury-Aktivitäten und geplante zukünftige Geschäftsvorhaben zu finanzieren; das Wettbewerbsumfeld des Geschäfts von Bitmine; Marktbedingungen, die den Handelspreis der Stammaktien und der Vorzugsaktien der Serie A des Unternehmens beeinflussen; regulatorische Entwicklungen, die digitale Vermögenswerte betreffen, einschließlich der endgültigen Verabschiedung und Umsetzung anhängiger Gesetzgebungsvorhaben und Initiativen der SEC; die Volatilität und Unvorhersehbarkeit der Preise digitaler Vermögenswerte; die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit der Staking-Aktivitäten des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit KI-Systemen und deren Auswirkungen auf Kryptowährungsmärkte; sowie der zukünftige Wert von Bitcoin und Ethereum. Die tatsächlichen künftigen Entwicklungen und Ergebnisse können wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Angaben abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Bitmine liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt „Risikofaktoren" des Formulars 10-K von Bitmine aufgeführt sind, das am 21. November 2025 bei der SEC eingereicht wurde, sowie allen anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen, die von Zeit zu Zeit geändert oder aktualisiert werden. Kopien der von Bitmine bei der SEC eingereichten Unterlagen sind auf der Website der SEC, www.sec.gov, verfügbar. Bitmine übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen bei Überarbeitungen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.