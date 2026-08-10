Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas reservas de ETH atingiram 5,81 milhões de tokens e que suas reservas totais em criptomoedas e dinheiro somam $11,6 bilhões

Em 9 de agosto de 2026, às 18h30 (horário do leste dos EUA), as participações da Empresa em criptomoedas eram compostas por 5.805.238 ETH a $1.928 por ETH (segundo a Coinbase), 209 Bitcoins (BTC), uma participação de $180 milhões na Beast Industries e uma participação de $69 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de caixa e títulos negociáveis de $104 milhões. As reservas de ETH da Bitmine representam 4,8% da oferta total de ETH (que é de 120,7 milhões de ETH).

"Estamos desapontados com o fato de o CLARITY Act não ser votado no Senado antes do recesso de agosto, mas os mercados financeiros parecem mais focados nos dados recentes de inflação e emprego mais fracos. As probabilidades de um aumento das taxas de juros pela Reserva Federal em setembro caíram de 75% para 40% em duas semanas", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine. "Esperamos que a flexibilização das condições financeiras seja um fator positivo para as criptomoedas."

Desde que a Bitmine adotou uma estratégia de Tesouraria Ethereum em 30 de junho do ano passado, um desempenho significativamente superior do ETH em relação ao Bitcoin (mensalmente) tem sido normalmente seguido por um desempenho superior das ações da Bitmine em relação ao ETH no mês seguinte. Em julho, o ETH superou o Bitcoin em 1.100 pontos-base, similar ao que ocorreu em julho de 2025, dezembro de 2025 e março de 2026, e, nessas ocasiões, as ações da Bitmine apresentaram um forte desempenho superior ao do ETH nos dois meses seguintes", continuou Lee.

"Continuamos considerando as ações ordinárias da Bitmine subvalorizadas e a empresa recomprou 3 milhões de ações na semana passada, elevando o total de recompras de ações ordinárias para mais de 19 milhões de ações ordinárias desde o início de julho. Essa recompra permanece como a maior já executada por um Tesouro de Ativos Digitais (DAT, Digital Asset Treasury) voltado para Ethereum, Bitcoin ou outras criptomoedas", continuou Lee. Desde 1º de julho de 2026, a Bitmine recomprou 19,1 milhões de ações ordinárias no âmbito do programa de recompra de ações previamente autorizado, no valor de $4 bilhões.

"Na última semana, adquirimos 7.391 ETH. A Bitmine compra ETH todas as semanas desde o início da Estratégia de Tesouraria ETH em 30 de junho de 2025, há cerca de 14 meses", afirmou Lee.

No dia 16 de julho de 2026, a Bitmine publicou a mais recente mensagem do presidente (link disponível aqui) referente ao mês de julho de 2026. O título da mensagem é "ETH é a cura para o Vale da Estranheza da Riqueza".

No início de 2026, a Bitmine lançou a MAVAN (Made in American Validator Network), sua plataforma de staking de nível institucional. Embora tenha sido originalmente desenvolvida para dar suporte ao tesouro Ethereum da Bitmine, a MAVAN pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria. Parte dos ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 9 de agosto de 2026, o total de ETH em staking na Bitmine era de 5.067.309 ($9,8 bilhões a $1.928 por ETH). "A Bitmine aplicou mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada pelo staking de ETH é de $294 milhões em uma base anualizada (usando um rendimento de BMNR de 2,63% em 7 dias)", afirmou Lee.

"A projeção atual é de que as receitas anuais provenientes de staking cheguem a $257 milhões. E esses 5,1 milhões de ETH representam 87% dos 5,81 milhões de ETH detidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 2,63% (anualizado) em 7 dias", continuou Lee.

As reservas de criptomoedas da Bitmine reinam como a maior tesouraria de Ethereum e a segunda maior tesouraria global, atrás da Strategy Inc., que supostamente possui 842.138 BTC avaliadas em aproximadamente $59 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior detentora de reservas de ETH do mundo.

A administração da Bitmine acredita que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, Securities and Exchange Commission) serão tão transformadores para os serviços financeiros em 2026 quanto foi a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que pôs fim ao sistema de Bretton Woods e retirou o dólar americano do padrão-ouro há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos titãs do mercado de ações e as infraestruturas financeiras e de pagamento que conhecemos hoje. Esses investimentos se mostraram superiores ao ouro.

A mensagem do presidente está disponível aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação dos resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser encontradas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para ficar a par das novidades, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

A Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE: BMNR) e suas subsidiárias ("Bitmine" ou a "Empresa") são uma empresa de infraestrutura de tecnologia blockchain que opera em serviços institucionais de staking e validação de ativos digitais, mineração de bitcoin e gestão estratégica de ativos digitais. Como a principal empresa de tesouraria Ethereum do mundo, ela implementa uma estratégia inovadora de gestão de ativos digitais voltada a investidores institucionais e participantes do mercado público. A empresa fornece infraestrutura de staking e validação de nível institucional — por meio da qual obtém recompensas de staking e receita de validação — juntamente com atividades de mineração de bitcoin. A Bitmine detém ativos digitais estrategicamente, gerando rendimento sobre esses investimentos para fortalecer a liquidez e a formação de capital. Durante o ano de 2025, a empresa expandiu suas capacidades de infraestrutura blockchain, incluindo o desenvolvimento e a implementação da MAVAN, sua plataforma institucional de staking e validação. As atividades da Empresa incluem ainda investimentos em oportunidades de blockchain em estágio inicial (investimentos "moonshot") e serviços auxiliares de mineração, hospedagem e consultoria.

Para obter mais detalhes, siga a empresa no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" dentro do significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995, conforme alterada. As declarações prospectivas incluem todas as declarações que não são puramente históricas e geralmente podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "pretende", "planeja", "acredita", "antecipa", "estima", "prevê", "almeja", "objetiva", "pode", "irá", "poderia", "deveria" ou expressões semelhantes ou a forma negativa desses termos ou outra terminologia comparável. Este comunicado de imprensa contém especificamente declarações prospectivas referentes, entre outras coisas: (i) a meta da Empresa de adquirir 5% do fornecimento total de ETH (a iniciativa "Alquimia de 5%") e declarações sobre seu progresso em direção a essa meta; (ii) a estratégia de acumulação de ativos digitais e tesouraria da Empresa, incluindo declarações sobre as aquisições semanais contínuas de ETH e o status da empresa como a maior tesouraria de ETH do mundo; (iii) as operações de staking da Empresa, incluindo recompensas anuais projetadas de staking de ETH de aproximadamente $294 milhões (assumindo que o ETH da Bitmine seja totalmente alocado em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking em escala), receitas anuais projetadas de staking de aproximadamente $257 milhões e o rendimento de 7 dias de 2,63% (anualizado); (iv) a expansão pretendida da MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking da categoria; (v) o programa de recompra de ações da Empresa no valor de $4 bilhões, incluindo declarações sobre a execução, o tamanho e o potencial de valorização desse programa; (vi) a visão da administração sobre a avaliação das ações ordinárias da Empresa e as expectativas em relação ao desempenho futuro do preço das ações em comparação com o ETH e outros ativos digitais; (vii) as expectativas quanto à relação entre o desempenho do ETH e o Bitcoin ou o Nasdaq 100 e o desempenho subsequente das ações da Empresa; (viii) declarações sobre o impacto de fatores macroeconômicos, incluindo a política da Reserva Federal, dados de inflação e condições do mercado de trabalho, nos mercados de ativos digitais e nas condições financeiras; (ix) a crença da administração de que a Lei GENIUS e o Projeto Crypto da SEC são transformadores para os serviços financeiros; (x) declarações sobre o investimento da Empresa na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) como proporcionando exposição indireta à OpenAI; e (xi) o crescimento futuro, o avanço e a direção estratégica da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa e das capacidades de infraestrutura blockchain.

Essas declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas substanciais que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos. Os fatores que podem causar ou contribuir para tais diferenças incluem, mas não se limitam a: a extrema volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais, incluindo ETH e Bitcoin; mudanças nas condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias e das ações preferenciais da Série A da Empresa; a capacidade da Empresa de executar com sucesso sua estratégia de aquisição de ativos digitais e atingir suas metas de acumulação de ETH; a capacidade da Empresa de financiar suas operações comerciais, operações de tesouraria Ethereum, expansão da MAVAN e atividades de recompra de ações; riscos operacionais, de segurança e tecnológicos associados às operações de staking e validação da Empresa, incluindo falhas de rede, violações de segurança cibernética e alterações de protocolo; concorrência nos setores de tesouraria, staking e mineração de ativos digitais; a dependência da Empresa em pessoal-chave, incluindo a liderança executiva; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, tecnologia blockchain e atividades de staking nos Estados Unidos e globalmente, incluindo a promulgação, implementação e interpretação finais do GENIUS Act, CLARITY Act e outras legislações e iniciativas regulatórias pendentes; ações da SEC, CFTC e outros órgãos reguladores que afetam ativos digitais e negócios relacionados; riscos relacionados aos investimentos da empresa em oportunidades de blockchain em estágio inicial ("moonshot"), incluindo o investimento na Eightco Holdings; fatores macroeconômicos, incluindo inflação, taxas de juros, política monetária da Reserva Federal e condições econômicas gerais que afetam o sentimento do investidor em relação aos ativos digitais; mudanças no protocolo Ethereum, incluindo mecanismos de staking, requisitos de validadores e estruturas de recompensa; riscos relacionados a sistemas de IA e seu impacto potencial nos mercados de criptomoedas e na tecnologia blockchain; o desempenho de provedores de serviços terceirizados, exchanges e custodiantes; riscos relacionados à concentração dos ativos da empresa em moedas digitais; e os demais fatores de risco descritos nos documentos da empresa junto à SEC.

As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa baseiam-se em informações disponíveis para a administração na data deste comunicado e refletem as expectativas, estimativas, previsões e projeções atuais da administração, bem como suas suposições e crenças em relação a eventos futuros. Os resultados reais podem variar substancialmente daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas, com base em diversos fatores, incluindo aqueles descritos acima e na seção "Fatores de risco" do Relatório Anual da Empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2025, arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, nos Relatórios Trimestrais da Empresa no Formulário 10-Q e em outros documentos arquivados pela Empresa na SEC, conforme alterados ou atualizados periodicamente. Cópias desses documentos estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov e no site da Empresa em https://Bitminetech.io/investor-relations/. As declarações prospectivas referem-se apenas à data em que são feitas. A Bitmine expressamente se exime de qualquer obrigação ou compromisso de atualizar, revisar ou complementar quaisquer declarações prospectivas para refletir qualquer mudança em suas expectativas ou qualquer mudança nos eventos, condições ou circunstâncias em que tais declarações se baseiam, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.