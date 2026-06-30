Bitmine Immersion Technologies (BMNR) kondigt aan dat het bezit aan ETH 5,70 miljoen tokens heeft bereikt en dat het totale bezit aan cryptovaluta en geldmiddelen 9,8 miljard dollar bedraagt

Bitmine bezit voor 74 miljoen dollar aan Eightco, een van de weinige beursgenoteerde ondernemingen ter wereld die beleggers indirecte blootstelling aan OpenAI bieden.

De totale waarde van de cryptobezittingen, liquide middelen en 'moonshots'-investeringen van Bitmine bedraagt 9,8 miljard dollar, inclusief 5,70 miljoen ETH-tokens, een totaal aan liquide middelen en verhandelbare effecten van 555 miljoen dollar en andere cryptobezittingen

Bitmine wordt ondersteund door een vooraanstaande groep institutionele beleggers, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en privébelegger Thomas 'Tom' Lee, om bij te dragen aan Bitmines doel om 5% van alle ETH te verwerven

NORWALK, Conn., 30 juni 2026 PRNewswire/ -- (NYSE: BMNR) Bitmine Immersion Technologies, Inc. ('Bitmine' of de 'onderneming'), een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op het opbouwen van cryptobezittingen voor langetermijninvesteringen, maakte vandaag bekend dat de totale waarde van zijn cryptobezittingen, liquide middelen en verhandelbare effecten, en 'moonshots'-investeringen 9,8 miljard dollar bedraagt.

Op 28 juni 2026 om 15.00 uur ET bestonden de cryptobezittingen van de onderneming uit 5.700.040 ETH tegen 1.569 dollar per ETH, 206 Bitcoin (BTC), een belang van 180 miljoen dollar in Beast Industries en een belang van 74 miljoen dollar in Eightco Holdings ('moonshots') en totale liquide middelen en verhandelbare effecten van 555 miljoen dollar. De ETH-bezittingen van Bitmine vertegenwoordigen 4,7% van het totale ETH-aanbod (van 120,7 miljoen ETH).

"De langetermijnvooruitzichten voor crypto blijven positief, aangezien de twee belangrijkste groeimotoren intact blijven: de modernisering van de verouderde financiële infrastructuur van Wall Street met behulp van crypto-infrastructuur en de toekomstige AI-agentsystemen voor betalingen die eveneens op crypto-infrastructuur zullen draaien. Bitmine blijft zich richten op de lange termijn en positioneert de onderneming om optimaal te profiteren van deze exponentiële groeitrends", aldus Thomas 'Tom' Lee, voorzitter van Bitmine.

"De voorbije week was uitdagend voor cryptobeleggers: ETH verloor 8% van zijn waarde, ondanks enkele belangrijke positieve ontwikkelingen binnen het Ethereum-ecosysteem, zoals de oprichting van Ethlabs en de mildere houding van de Bank of England ten aanzien van stablecoins. We naderen het einde van het tweede kwartaal, en het is niet verrassend dat beleggers in het kader van 'window dressing' hun posities afbouwen in activa die de afgelopen drie maanden minder goed hebben gepresteerd", aldus Lee.

Op 26 juni werd Bitmine opgenomen in de Russell 1000 Large-cap Index, in het kader van de jaarlijkse herweging van deze index. Het Investment Company Institute, of ICI, schat dat passieve beleggingsfondsen en ETF's doorgaans goed zijn voor 18-20% van de aandelen van een onderneming.

"De opname in de Russell 1000 zal naar verwachting honderden en mogelijk duizenden extra institutionele beleggers als aandeelhouders van Bitmine aantrekken", vervolgde Lee.

Op 10 juni heeft Bitmine zijn aanbod (het 'aanbod') van 3.500.000 aandelen van 9,50% eeuwigdurende preferente aandelen van serie A, geregistreerd onder de Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act'), afgerond tegen een openbare uitgifteprijs van 80,00 dollar per aandeel.

De onderneming heeft uit het aanbod een netto-opbrengst van circa 273,8 miljoen dollar ontvangen, na aftrek van emissiekosten en provisies en de door de onderneming geraamde kosten van het aanbod. De preferente Series A-aandelen worden op de New York Stock Exchange (NYSE) verhandeld onder het symbool BMNP. De dividenden voor BMNP zullen op wekelijkse basis worden uitgekeerd, onder voorbehoud van de voorwaarden van het toepasselijke Certificate of Designations.

Op 11 juni 2026 werd Bitmine opgenomen in de Fortune Crypto 100 (link hier). Fortune publiceerde deze definitieve ranglijst van de meest invloedrijke bedrijven in de blockchainsector op basis van een grondige gegevensanalyse door Inca Digital en een enquête onder vooraanstaande crypto-experts.

Op 11 mei 2026 heeft Bitmine de meest recente boodschap van de voorzitter voor mei 2026 gepubliceerd (link hier).

"In de voorbije week hebben we 27.084 ETH aangekocht. We blijven in 2026 onze positie verder uitbreiden. Wij zijn van mening dat we ons nog in de beginfase van de cryptolente bevinden. Verwacht wordt dat Bitmine ergens in 2026 de 'Alchemy of 5%' zal bereiken", aldus Thomas Lee.

Bitmine heeft recent MAVAN (het Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een stakingplatform voor institutionele beleggers. Hoewel MAVAN oorspronkelijk werd ontwikkeld ter ondersteuning van Bitmines eigen Ethereum-treasury, zal het platform worden uitgebreid om ook institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn. Een deel van Bitmines ETH is al gestaked op het MAVAN-platform.

Op 28 juni 2026 bedroeg het totale aantal door Bitmine gestakede ETH 4.879.157 (7,7 miljard dollar bij een koers van 1.569 dollar per ETH). "Bitmine heeft meer ETH gestaked dan enige andere partij ter wereld. "Op volle schaal (wanneer alle ETH van Bitmine volledig zijn gestaket via MAVAN en zijn stakingpartners) zullen de verwachte jaarlijkse stakingbeloningen in ETH naar verwachting 246 miljoen dollar bedragen (uitgaande van een BMNR-rendement over 7 dagen van 2,75%)", aldus Lee.

"De jaarlijkse stakinginkomsten worden nu geschat op 211 miljoen dollar. Deze 4,9 miljoen ETH vertegenwoordigt meer dan 85% van de 5,7 miljoen ETH die door Bitmine wordt aangehouden. De eigen stakingactiviteiten van Bitmine noteerden een 7-daags rendement van 2,75% (op jaarbasis)", vervolgde Lee.

De cryptobezittingen van Bitmine vormen de grootste Ethereum-treasury en de op één na grootste treasury ter wereld, na Strategy Inc., dat 847.363 BTC bezit met een waarde van 50 miljard dollar. Bitmine blijft de grootste ETH-treasury ter wereld.

Bitmine is een van de meest verhandelde aandelen in de Verenigde Staten. Volgens gegevens van Fundstrat bedroeg het gemiddelde dagelijkse handelsvolume van het aandeel 643 miljoen dollar (5-daags gemiddelde, op 26 juni 2026). Daarmee staat het op plaats 240 in de Verenigde Staten, achter Monster Beverages (plaats 239) en vóór Oklo (plaats 241) onder 5.704 in de Verenigde Staten genoteerde aandelen (statista.com en onderzoek van Fundstrat).

Het management van Bitmine is van mening dat de GENIUS Act en Project Crypto van de Securities and Exchange Commission (de 'SEC') in 2025 even ingrijpend zijn voor de financiële sector als het Amerikaanse besluit op 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het Bretton Woods-stelsel en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan de goudstandaard, 54 jaar geleden. Deze gebeurtenis in 1971 vormde de katalysator voor de modernisering van Wall Street en vormde de basis voor de iconische financiële titanen en de huidige betalingsinfrastructuur. Deze bleken uiteindelijk een betere investering dan goud.

De boodschap van de voorzitter vindt u hier:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

De resultatenpresentatie voor het volledige boekjaar 2025 en de ondernemingspresentatie vindt u hier: https://Bitminetech.io/investor-relations/

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Over Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) is een Bitcoin-miner met activiteiten in de Verenigde Staten. De onderneming zet zijn overtollige kapitaal in om wereldwijd de toonaangevende Ethereum-treasuryonderneming te worden en implementeert daarbij een innovatieve strategie voor digitale activa voor institutionele beleggers en deelnemers aan de publieke kapitaalmarkten. Gedreven door zijn filosofie van de 'Alchemy of 5%' zet de onderneming ETH in als zijn primaire treasuryreserveactief, waarbij het gebruikmaakt van activiteiten op protocolniveau, waaronder staking en mechanismen voor gedecentraliseerde financiering. De onderneming heeft in 2026 MAVAN (Made-in America VAlidator Network) gelanceerd, een speciale stakinginfrastructuur voor Bitmine-activa.

Voor meer informatie kunt u ons volgen op X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die kunnen worden aangemerkt als 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. De verklaringen in dit persbericht die niet louter historisch van aard zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan termen zoals 'verwacht', 'voorziet', 'is voornemens', 'gelooft', 'anticipeert', 'schat' en vergelijkbare uitdrukkingen. Dit document bevat in het bijzonder toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot: (i) de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de verwerving van ETH, waaronder het initiatief 'Alchemy of 5%' en de verwachting dat Bitmine deze doelstelling ergens in 2026 zal bereiken; (ii) de overtuigingen en verwachtingen van de onderneming met betrekking tot de cryptomarkt, waaronder de opvatting dat de toekomstperspectieven voor crypto positief blijven, aangezien de twee belangrijkste groeimotoren – de modernisering van de verouderde financiële infrastructuur van Wall Street met behulp van crypto-infrastructuur en de toekomstige AI-agentsystemen voor betalingen die eveneens op crypto-infrastructuur zullen draaien – intact blijven; (iii) de overtuiging van de onderneming dat deze zich in de beginfase van een 'cryptolente' bevindt; (iv) de verwachting dat de opname in de Russell 1000 honderden en mogelijk duizenden extra institutionele beleggers als aandeelhouders van Bitmine zal aantrekken; (v) de strategie van de onderneming voor de opbouw van digitale activa en zijn stakingactiviteiten, waaronder verwachte jaarlijkse ETH-stakingbeloningen van ongeveer 246 miljoen dollar (wanneer alle ETH van Bitmine volledig zijn gestaket via MAVAN en zijn stakingpartners) en momenteel verwachte jaarlijkse stakinginkomsten van ongeveer 211 miljoen dollar; (vi) de voorgenomen uitbreiding van MAVAN om institutionele beleggers, custodians en ecosysteempartners die op zoek zijn naar toonaangevende stakinginfrastructuur van dienst te zijn; (vii) de overtuiging van het management dat de GENIUS Act en SEC Project Crypto even ingrijpend zijn voor de financiële dienstverlening als de Amerikaanse beslissing van 15 augustus 1971 om een einde te maken aan het systeem van Bretton Woods en de koppeling van de Amerikaanse dollar aan goud; en (viii) de verdere groei en ontwikkeling van de Ethereum-treasurystrategie van de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen dient u rekening te houden met verschillende factoren, waaronder: het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologieën en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige ondernemingsactiviteiten, zijn Ethereum-treasuryactiviteiten en zijn voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrentieomgeving waarin Bitmine actief is; marktomstandigheden die van invloed zijn op de handelskoers van de gewone aandelen en de preferente Series A-aandelen van de onderneming; ontwikkelingen in regelgeving met betrekking tot digitale activa, waaronder de uiteindelijke aanneming en implementatie van aanhangige wetgeving en initiatieven van de SEC; de volatiliteit en onvoorspelbaarheid van de prijzen van digitale activa; de prestaties, betrouwbaarheid en beveiliging van de stakingactiviteiten van de onderneming; risico's in verband met AI-systemen en hun impact op de cryptomarkten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De daadwerkelijke toekomstige prestaties en resultaten kunnen wezenlijk afwijken van hetgeen wordt vermeld in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan talrijke factoren, waarvan vele buiten de macht van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie 'Risicofactoren' van Form 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 is ingediend bij de SEC, evenals alle andere SEC-indieningen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van SEC-indieningen van Bitmine zijn beschikbaar op de website van de SEC: www.sec.gov. Bitmine neemt geen verplichting op zich om deze verklaringen te actualiseren na de datum van dit persbericht, behalve voor zover wettelijk vereist.