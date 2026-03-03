Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH atingiram 4,474 milhões de tokens, e que suas participações totais em criptomoedas e em caixa somam US$ 9,9 bilhões

Em 1° de março de 2026, às 14h (ET), as participações em cripto da empresa eram compostas por 4.473.587 ETH avaliados a 1.976 dólares por unidade (NASDAQ: COIN), 195 Bitcoins (BTC), um investimento de US$ 200 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 14 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e um total de US$ 868 milhões em caixa. As participações em ETH da Bitmine representam 3,71% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"A Bitmine continua a executar metodicamente sua estratégia de tesouraria Ethereum enquanto passa pelos estágios finais deste "mini inverno criptográfico". Nos últimos dias, a incerteza geopolítica aumentou com o início das operações militares dos EUA contra o Irã, com consequências que serão sentidas nos mercados financeiros e de ativos digitais nas próximas semanas. Continuamos a adquirir ETH de forma constante e a otimizar o rendimento das nossas participações em ETH", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

"Na semana passada, adquirimos 50.928 ETH", continuou Lee. "A Bitmine tem comprado Ethereum de forma constante, pois consideramos essa retração atraente, dado o fortalecimento dos fundamentos. Em nossa opinião, o preço do ETH não reflete a alta utilidade do ativo e seu papel como o futuro das finanças."

Em 1° de março de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 3.040.483 (US$ 6,0 bilhões considerando o valor de 1.976 dólares por ETH). "A Bitmine colocou em staking mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pelo MAVAN e seus parceiros de staking), as recompensas de staking de ETH serão de US$ 253 milhões por ano (usando o rendimento BMNR de 2,86% em 7 dias)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora somam US$ 172 milhões de dólares. E esses 3,0 milhões de ETH representam cerca de 68% dos 4,5 milhões de ETH detidos pela Bitmine. A CESR (Composite Ethereum Staking Rate, administrada pela Quatrefoil ) é de 2,83%, enquanto as próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 2,86% em 7 dias (anualizado). Continuamos avançando com nossa solução de staking conhecida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será uma solução "de excelência", oferecendo infraestrutura de staking segura, e será implementada no início do ano-calendário de 2026. A Bitmine atualmente trabalha com três provedores de staking enquanto a Empresa avança para lançar a MAVAN em 2026", continuou Lee.

As participações em criptomoedas da Bitmine são a tesouraria nº 1 de Ethereum e a nº 2 global, atrás da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que possui 717.722 BTC avaliados em US$ 47 bilhões. A Bitmine continua a maior detentora de ETH no mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação registrou volume médio diário negociado de US$ 0,8 bilhão (média de 5 dias, em 27 de fevereiro de 2026), ocupando o 145° lugar nos EUA, atrás da Datadog (144° lugar) e à frente do Expedia Group (146° lugar) entre 5.704 ações listadas nos EUA ( statista.com e pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Securities and Exchange Commission ("SEC") estão remodelando os serviços financeiros em 2025, de forma tão histórica quanto a medida dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou o sistema de Bretton Woods e desvinculou o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, dando origem aos grandes players e aos sistemas de pagamento que existem atualmente. Estes provaram ser melhores investimentos do que o ouro.

Sobre a Bitmine

A Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos Estados Unidos. A empresa está empregando seu capital excedente para se tornar a empresa líder mundial em tesouraria Ethereum, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançará a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, no primeiro trimestre de 2026.

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas". As informações deste comunicado que não se limitam às declarações prospectivas constituem projeções futuras, sujeitas a riscos e incertezas. Constam neste documento, especificamente, declarações prospectivas sobre o progresso e a realização das metas da Empresa em relação à aquisição e staking de ETH, o valor de longo prazo do Ethereum, o crescimento e avanço contínuos da estratégia de tesouraria do Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis à Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, devem ser considerados diversos fatores, incluindo a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e as mudanças nas demandas do mercado; sua capacidade de financiar os negócios atuais, as operações de tesouraria em Ethereum e os empreendimentos futuros propostos; o ambiente competitivo em que a BitMine atua; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os efetivos resultados e desempenhos futuros podem diferir significativamente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos registros da Bitmine junto à SEC estão disponíveis no site da SEC em www.sec.gov . A BitMine não se responsabiliza por atualizar estas declarações para refletir revisões ou alterações posteriores à data deste comunicado, exceto quando tal atualização for exigida por lei.

