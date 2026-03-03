Bitmine Immersion Technologies (BMNR) Umumkan Kepemilikan ETH Mencapai 4,474 Juta Token dan Total Kepemilikan Kripto Maupun Total Uang Tunai Sebesar $9,9 Miliar

Pada tanggal 1 Maret 2026 jam 14.00 ET, kepemilikan kripto Bitmine terdiri dari 4.473.587 ETH dengan harga $1.976 per ETH (NASDAQ: COIN), 195 Bitcoin (BTC), $200 juta stake di Beast Industries, $14 juta stake di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") dan uang tunai sebesar $868 juta. Kepemilikan ETH Bitmine adalah 3,71% dari pasokan ETH (120,7 juta ETH).

"Bitmine terus menjalankan strategi treasury Ethereum menurut metode di saat kami melewati tahap akhir dari 'musim dingin kripto singkat' ini. Ketidakpastian geopolitik telah meningkat dalam beberapa hari terakhir setelah AS telah memulai operasi tempur melawan Iran, dan dampaknya terhadap pasar aset keuangan dan aset digital akan terasa dalam beberapa minggu mendatang. Kami terus mengakuisisi ETH dengan stabil dan mengoptimalkan imbal hasil dari kepemilikan ETH kami," kata Thomas "Tom" Lee, Chairman Bitmine.

"Dalam seminggu terakhir, kami membeli 50.928 ETH," kata Lee. "Bitmine telah membeli Ethereum, karena kami melihat kemunduran ini sebagai sesuatu yang menarik, mengingat fundamental yang menguat. Menurut kami, harga ETH tidak mencerminkan utilitas tinggi ETH dan perannya sebagai masa depan keuangan."

Tanggal 1 Maret 2026, total stake ETH Bitmine mencapai 3.040.483 ($6 miliar dengan harga $1.976 per ETH). "Bitmine telah melakukan staking lebih banyak ETH dibanding entitas lainnya di seluruh dunia. Dalam skala besar (setelah ETH Bitmine di-staking seluruhnya oleh MAVAN dan mitra staking-nya), imbalan staking ETH adalah $253 juta per tahun (menggunakan yield BMNR 7 hari sebesar 2,86%)," kata Lee.

"Saat ini pendapatan staking setahun mencapai $172 juta. 3 juta ETH ini adalah sekitar 68% dari 4,5 juta ETH yang dimiliki Bitmine. CESR (Composite Ethereum Staking Rate, dikelola oleh Quatrefoil ) sebesar 2,83%, sementara operasi staking Bitmine membuahkan yield sebesar 2,86% dalam 7 hari (tahunan). "Solusi staking kami terus mencapai kemajuan, yaitu The Made in America Validator Network (MAVAN). Solusi ini adalah yang 'terbaik di kelasnya,' menawarkan infrastruktur staking yang aman dan akan digunakan pada awal tahun 2026. Saat ini Bitmine bekerja sama dengan 3 penyedia staking sebelum meluncurkan MAVAN pada tahun 2026," kata Lee.

Kepemilikan kripto Bitmine menduduki treasury Ethereum no. 1 dan treasury global No. 2 setelah Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), yang memiliki 717.722 BTC senilai $47 miliar. Bitmine tetap menjadi treasury ETH terbesar di dunia.

Bitmine menjadi salah satu saham yang paling banyak diperdagangkan di A.S. Menurut data Fundstrat, saham ini telah diperdagangkan dengan volume dolar harian rata-rata sebesar $0,8 miliar (rata-rata 5 hari, per 27 Februari 2026), berada di peringkat ke-145 di A.S. setelah Datadog (peringkat ke-144) dan di atas Expedia Group (peringkat ke-146) di antara 5.704 saham yang tercatat di A.S. ( statista.com dan riset Fundstrat).

GENIUS Act dan Project Crypto Securities and Exchange Commission (" SEC") mengubah layanan keuangan pada tahun 2025 seperti halnya tindakan A.S. pada tanggal 15 Agustus 1971, yang mengakhiri Bretton Woods dan USD pada standar emas 54 tahun yang lalu. Peristiwa tahun 1971 ini memicu perubahan modernisasi Wall Street sehingga menciptakan raksasa Wall Street yang ikonik dan jalur keuangan serta jalur pembayaran saat ini. Hal ini terbukti menjadi investasi yang lebih baik dibanding emas.

Tentang Bitmine

Bitmine (NYSE AMERIKA: BMNR) adalah penambang Bitcoin yang beroperasi di AS. Bitmine menggunakan kelebihan modalnya untuk menjadi perusahaan Treasury Ethereum terkemuka di dunia, dengan menerapkan strategi aset digital yang inovatif untuk investor institusi dan pelaku pasar publik. Berpedoman pada filosofi "alchemy 5%," Bitmine berkomitmen agar ETH menjadi aset cadangan treasury utama, dengan memanfaatkan aktivitas tingkat protokol asli termasuk staking dan mekanisme keuangan terdesentralisasi. Perusahaan akan meluncurkan MAVAN (Made-in America Validator Network), sebuah infrastruktur staking khusus untuk aset Bitmine, pada Kuartal 1 tahun 2026.

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke SEC pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov . Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

