Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4.474 millones de tokens y que sus tenencias totales de criptomonedas y efectivo ascienden a 9.900 millones de dólares

Al 1 de marzo de 2026 a las 14:00, hora del Este, las tenencias de criptomonedas de la empresa constan de 4.473.587 ETH a 1.976 dólares por ETH (NASDAQ: COIN), 195 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 14 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 868 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan un 3,71 % del suministro de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Bitmine sigue ejecutando en forma metódica nuestra estrategia de tesorería de Ethereum mientras superamos las últimas etapas de este 'miniinvierno en las criptomonedas'. Durante los últimos días, se ha producido un aumento en la incertidumbre geopolítica debido al inicio de las acciones bélicas de EE. UU. en contra de Irán, y el impacto sobre los mercados de activos financieros y digitales se hará evidente en las próximas semanas. Por nuestra parte, seguimos trabajando de manera estable en la adquisición de ETH y en optimizar el rendimiento de nuestras tenencias de ETH," señaló Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"La semana pasada, adquirimos 50.928 ETH", agregó Lee. "Bitmine ha estado comprando Ethereum, ya que consideramos que este retroceso es atractivo, en vista del fortalecimiento de sus características fundamentales. En nuestra opinión, el precio de ETH no refleja la gran utilidad de ETH y su función como futuro de las finanzas".

Al 1 de marzo de 2026, el total de staking de ETH de Bitmine asciende a 3.040.483 (6 mil millones de dólares a un precio de 1.976 dólares por ETH). "Bitmine ha puesto en staking más ETH que otras entidades en el mundo. A escala (cuando el ETH de Bitmine esté plenamente invertido en staking por MAVAN y sus socios de staking), la comisión por staking en ETH es de 253 millones de dólares anuales (con un rendimiento de BMNR del 2,86 % a 7 días)", afirmó Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 172 millones de dólares. Y estos 3 millones de ETH representan aproximadamente el 68 % de los 4,5 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta en Ethereum (CESR), administrada por Quatrefoil ) es del 2,83 %, mientras que las operaciones de inversión de Bitmine generaron un rendimiento del 2,86 % (anualizado) en 7 días. Seguimos avanzando en nuestra solución de staking conocida como The Made in America VAlidator Network (MAVAN). Esta será la "mejor solución en su tipo", que ofrecerá una infraestructura de staking segura y se implementará a principios del año 2026. En estos momentos, Bitmine está trabajando con tres proveedores de staking mientras la empresa avanza hacia la presentación de MAVAN en 2026", continuó Lee.

Las tenencias de criptomonedas de Bitmine representan la tesorería n.° 1 de Ethereum y la n.° 2 a nivel mundial, detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que posee 717.722 BTC valorados en 47 mil millones de dólares. Bitmine se mantiene como la mayor tesorería de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, la acción se ha transado con un volumen diario promedio de 800 millones de dólares (promedio de 5 días, al 27 de febrero de 2026), ubicándose en el puesto 145 en EE. UU., detrás de Datadog (puesto 144) y delante de Expedia Group (puesto 146) entre 5.704 acciones que cotizan en EE. UU. ( statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores ("la SEC") supondrán una transformación para los servicios financieros en 2025 tan importante como la medida adoptada por EE. UU. el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street que dio lugar a los emblemáticos titanes de Wall Street y a los sistemas financieros y de pago actuales. Estas inversiones resultaron ser mejores que las del oro.

Puede leer el mensaje del presidente aquí:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

Puede encontrar la presentación de resultados correspondiente al año fiscal 2025 y la presentación corporativa aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse al tanto de las últimas novedades, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) es una empresa minera de bitcoins con operaciones en EE. UU. La empresa está invirtiendo su capital excedente con miras a convertirse en la principal empresa de Tesorería de Ethereum del mundo a través de una innovadora estrategia de activos digitales para inversionistas institucionales y participantes en el mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la empresa apuesta por ETH como su principal activo de reserva de tesorería y aprovecha las actividades nativas a nivel de protocolo, como el staking y los mecanismos financieros descentralizados. La empresa lanzará MAVAN (Made-in America VAlidator Network), infraestructura dedicada al staking para los activos de Bitmine, en el primer trimestre de 2026.

Para obtener más información, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden incluir "declaraciones prospectivas". Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean meramente históricas constituyen declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la empresa en relación con la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento y el avance continuos de la estrategia de tesorería de Ethereum de la empresa y los beneficios correspondientes para la empresa. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe tener en cuenta diversos factores, entre ellos la capacidad de Bitmine de mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine de financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados o el desempeño reales pueden diferir de manera sustancial de los que están implícitos o se expresan en estas declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a gran variedad de condiciones, muchas de las cuales trascienden al control de Bitmine, incluidas aquellas establecidas en la sección Factores de riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones y actualizaciones oportunas. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC: www.sec.gov . Bitmine no asume obligación alguna de actualizar estas declaraciones debido a modificaciones o cambios posteriores a la fecha de esta publicación, excepto según lo exija la ley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923149/BMNR_Weekly_Update__English.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923150/Bitmine_STAKING__BMNR_now_staking_over_3_million_ETH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923151/Bitmine_ALCHEMY_of_5_percent_BMNR_ranked_145_by_5D_avg_daily__volume.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/Bitmine_Logo.jpg

FUENTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.