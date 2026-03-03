Bitmine Immersion Technologies (BMNR) 宣佈其以太幣持有量達 447.4 萬枚代幣，加密資產及現金總持有額達 99 億美元

Bitmine 主席 Thomas "Tom" Lee 表示：「隨著我們逐漸走出這個『迷你加密貨幣寒冬』的尾聲，Bitmine 繼續按部就班地執行我們的以太坊庫藏策略。 美國近日對伊朗展開軍事行動，令地緣政治不確定性加劇，對金融及數碼資產市場的影響將在未來數星期浮現。 我們會持續穩定地購入以太幣，提升現有以太幣持倉的收益。」

Lee 續稱：「在過去一週，我們增持了 50,928 枚以太幣， Bitmine 一直增持以太幣，我們認為在基本因素持續改善的情況下，今次回調具有吸引力。 我們認為以太幣的價格並未反映其高度的實用性，以及它作為未來金融基石的角色。」

截至 2026 年 3 月 1 日止，Bitmine 的已質押以太幣總數為 3,040,483 枚（按每枚以太幣 1,976 美元計算，相當於 60 億美元）。 Lee 表示：「Bitmine 所質押的以太幣數量，已超越全球任何其他機構。 當規模擴大（即 Bitmine 的以太幣由 MAVAN 及其質押合作夥伴全面完成質押）後，按 2.86% 的 7 日 BMNR 收益率計算，以太幣質押獎勵每年可達 2.53 億美元。」

Lee 補充道：「目前按年化計算的質押收入為 1.72 億美元。 而這 300 萬枚以太幣約佔 Bitmine 持有的 450 萬枚以太幣的 68%。 CESR (Composite Ethereum Staking Rate 由 Quatrefoil 管理）為 2.83%，而 Bitmine 自有質押業務所產生的 7 日收益率為 2.86%（按年化計算）。 我們持續推進名為 The Made in America VAlidator Network (MAVAN) 的質押解決方案。 該方案將成為「同類最佳」的安全質押基礎設施解決方案，並計劃於 2026 年初投入部署。 隨著公司準備在 2026 年揭曉 MAVAN，Bitmine 目前正與三家質押服務供應商開展合作。」

Bitmine 的加密資產持倉穩居全球第一大以太幣藏庫，以及全球第二大加密資產藏庫，僅次於 Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR)，後者持有 717,722 枚比特幣，價值 470 億美元。 Bitmine 仍是全球最大的以太幣藏庫。

Bitmine 為美國成交最活躍的股票之一。 根據 Fundstrat 的數據顯示，該股票平均每日美元成交額為 8 億美元（截至 2026 年 2 月 27 日為止的 5 天平均計算），在美國 5,704 隻上市股票中排名第 145 位，緊隨 Datadog（排名第 144 位）之後，並領先 Expedia Group（排名第 146 位）（ statista.com 及 Fundstrat 調查數據）。

天才法案 (The GENIUS Act) 以及美國證券交易委員會 (「SEC」) 的 Project Crypto，對 2025 年金融服務業的變革意義，堪比 54 年前美國於 1971 年 8 月 15 日終止 Bretton Woods 以及美元與黃金掛鈎（即「金本位」）的歷史性舉動。 1971 年的該項事件成為 Wall Street 現代化的催化劑，促成今日具代表性的 Wall Street 巨頭，以及現代金融與支付基礎設施的誕生。 事實證明，這些投資的表現優於黃金。

關於 Bitmine

Bitmine (NYSE AMERICAN: BMNR) 是一間在美國營運的比特幣採礦公司。 公司正利用盈餘資本，致力成為全球頂尖的以太坊庫藏公司，為機構投資者及公開市場參與者推行一項創新的數碼資產策略。 在「5% 的煉金術」 (Alchemy of 5%) 指引下，本公司承諾以以太幣作為其主要庫存儲備資產，並透過質押及去中心化金融機制等原生協議層級活動加以運用。 本公司將於 2026 年第一季度推出 MAVAN (美國製造驗證者網絡)，這是專為 Bitmine 資產打造的專屬質押基礎設施。

前瞻性陳述

本新聞稿包含構成「前瞻性陳述」的聲明。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的陳述，均屬前瞻性陳述，並涉及風險及不確定性。 本文件具體載有有關本公司於以太幣收購及質押方面的目標進展與實現情況、以太坊的長期價值、本公司以太坊庫藏策略的持續增長與發展，以及相關措施為本公司帶來的適用效益等前瞻性陳述。 在評估該等前瞻性陳述時，閣下應考慮多項因素，包括 Bitmine 能否跟上新技術及不斷變化的市場需求；Bitmine 為其現有業務、以太坊庫藏營運及擬議的未來業務提供資金的能力；Bitmine 業務所處的競爭環境；以及比特幣與以太坊的未來價值。 實際未來表現及結果可能與前瞻性陳述中所表達者存在重大差異。 前瞻性陳述受多項條件所規限，其中不少超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 10-K 中「風險因素」一節所載者，以及不時修訂或更新的所有其他 SEC 文件。 Bitmine 向 SEC 提交的文件副本，可於 SEC 的網站 www.sec.gov 查閱。 除法律規定外，Bitmine 概不承擔於本新聞稿日期後就該等陳述作出修訂或更新的任何責任。

