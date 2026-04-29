BitMine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que suas participações em ETH somam 5,078 milhões de tokens e que o total em cripto e caixa é de US$ 13,3 bilhões

Em 26 de abril de 2026, às 16h00 (ET), as participações em criptomoedas da empresa eram compostas por 5.078.386 ETH a US$ 2.369 por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 200 Bitcoins (BTC), participação de US$ 200 milhões na Beast Industries, participação de US$ 91 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total de US$ 940 milhões. As participações de ETH da BitMine representam 4,21% da oferta de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"As reservas de ETH da BitMine ultrapassaram os 5 milhões na semana passada", afirmou Thomas "Tom" Lee, presidente da BitMine. "Este é um marco importante à medida que a empresa avança rumo à aquisição de 5% do fornecimento de ETH. E esse ritmo de acumulação é impressionante, levando apenas 10 meses para atingir 5 milhões."

"Vários relatórios de pesquisa recentes, incluindo a pesquisa mais recente da Etherealize, defendem que o ETH é uma 'reserva de valor' e será utilizado como garantia, à medida que os ativos digitais forem sendo cada vez mais utilizados em transações financeiras. Pode-se argumentar que esse novo papel do ETH foi demonstrado por seu desempenho superior desde o início da guerra com o Irã. O ETH superou o Índice S&P 500 em 1.696 pontos-base desde o início da guerra e continua sendo o ativo com melhor desempenho no mundo (além dos preços do petróleo bruto)", afirmou Lee.

"Além disso, o Ethereum continua a se beneficiar do duplo impulso proporcionado pela tokenização de ativos de Wall Street na blockchain e pela crescente necessidade de blockchains públicas e neutras por parte dos sistemas de IA agêntica. Em nossa opinião, é muito relevante que o ETH seja a melhor 'reserva de valor em tempos de guerra' e que tenha sido o ativo que apresentou melhor desempenho desde o início da guerra", afirmou Lee.

"A BitMine manteve o ritmo acelerado de compras de ETH em cada uma das últimas quatro semanas, já que em nosso cenário base o ETH está nos estágios finais do "mini-inverno cripto". Na última semana, adquirimos 101.901 ETH, que representa o ritmo mais acelerado de compras desde a semana de 15 de dezembro de 2025", declarou Lee.

A BitMine lançou recentemente o MAVAN (Made in America VAlidator Network), plataforma de staking em nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da BitMine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da BitMine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 26 de abril de 2026, o total de ETH em staking da BitMine é de 3.701.589 (US$ 8 bilhões a US$ 2.369 por ETH). "A BitMine fez staking de mais ETH do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando todo o ETH da BitMine estiver em staking pelo MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking em ETH é de US$ 363 milhões anuais (usando o rendimento BMNR de 7 dias de 3,033%)", declarou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora estão em US$ 264 milhões. E esses 3,7 milhões de ETH representam cerca de 73% dos 5,08 milhões de ETH detidos pela BitMine. A CESR (Taxa Composta de Staking Ethereum), administrada pela Quatrefoil) é 3,028%, enquanto as próprias operações de staking da BitMine geraram um rendimento de 7 dias de 3,033% (anualizado)", continuou Lee.

A BitMine reina atualmente como a tesouraria nº 1 de Ethereum e a 2ª maior tesouraria global, atrás apenas da Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, segundo relatos, possui 780.897 BTC avaliados em US$ 58,2 bilhões. A BitMine permanece como a maior tesouraria de ETH do mundo.

A BitMine é uma das ações mais negociadas nos EUA. De acordo com dados da Fundstrat, a ação tem um volume médio diário de dólares de US$ 845 milhões (média de 5 dias, em 24 de abril de 2026), ficando na posição nº 129 nos EUA, atrás da Nike (posição nº 128) e à frente da Comfort Systems USA (posição nº 130) entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e a pesquisa da Fundstrat).

A Lei GENIUS e o Projeto Cripto da Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") foram tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA de 15 de agosto de 1971, encerrando Bretton Woods e desvinculando o dólar do padrão-ouro há 54 anos. Esse marco modernizou Wall Street, dando origem aos grandes players e aos sistemas de pagamento que existem atualmente. Esses ativos provaram ser investimentos mais eficientes que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, inscreva-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a BitMine

BitMine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está direcionando seu capital excedente para se tornar a principal tesouraria de Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais voltada para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia da "alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouro, aproveitando atividades nativas em nível de protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da BitMine, em 2026.

Para mais informações, siga-nos no X:

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https://x.com/fundstrat

Declarações prospectivas

Este comunicado contém informações classificadas como "declarações prospectivas". Afirmações neste material que não se referem estritamente a fatos históricos devem ser entendidas como projeções ou expectativas sobre o futuro, e, portanto, envolvem riscos e incertezas. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relativas: (i) progresso e alcance das metas da Empresa em relação à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa 'Alquimia dos 5%' e o valor de longo prazo do Ethereum; (ii) as crenças da Empresa em relação ao desempenho do Ethereum em relação a outros ativos, incluindo sua caracterização como um "depósito de valor em tempo de guerra" e seu desempenho durante eventos geopolíticos; (iii) as expectativas da Empresa em relação ao estado atual e à trajetória futura do mercado de criptomoedas, incluindo declarações de que o ETH pode estar nos "estágios finais do inverno das minicripto"; (iv) crescimento contínuo e avanço da estratégia de tesouraria Ethereum da Empresa e os benefícios aplicáveis para a Companhia; (v) o programa de recompra de ações da Companhia, incluindo declarações sobre ações negociadas abaixo do valor intrínseco, a capacidade da Companhia de aposentar ativamente ações ordinárias e a execução de recompras por meio de transações de mercado aberto; (vi) a estratégia de acumulação de ativos digitais e operações de staking da Empresa, incluindo o MAVAN, sua expansão para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema, além das receitas e recompensas anuais projetadas de staking; (vii) declarações sobre os benefícios da tokenização de Wall Street no blockchain e sistemas de IA agente utilizando blockchains públicas; (viii) expectativas sobre o impacto potencial de desenvolvimentos regulatórios, incluindo a Lei GENIUS e o Projeto SEC Crypto, sobre serviços financeiros e ativos digitais; e (ix) a flexibilidade financeira da Companhia para apoiar suas operações de tesouraria e ampliar a autorização de recompra. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar vários fatores, incluindo: a capacidade da BitMine de acompanhar novas tecnologias e necessidades do mercado em mudança; A capacidade da BitMine de financiar seus negócios atuais, operações de tesouraria do Ethereum, programa de recompra de ações e negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da BitMine; condições de mercado afetando o preço de negociação das ações ordinárias da Companhia; desenvolvimentos regulatórios que afetam ativos digitais, incluindo a promulgação final e implementação de legislações pendentes e iniciativas da SEC; eventos geopolíticos e seu impacto nos mercados de criptomoedas; a volatilidade e imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; e o valor futuro do Bitcoin e Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir de forma expressiva daqueles expressos em declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela BitMine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A BitMine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações para revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

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FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.