Bitmine Immersion Technologies (BMNR) annonce que ses avoirs en ETH (Ethereum) s'élèvent à 5,81 millions de jetons, et que le total de ses avoirs en cryptomonnaies et en liquidités atteint 11,6 milliards de dollars

Au 9 août 2026 à 18 h 30 (heure de l'Est), les avoirs en cryptomonnaies de la société se composent de 5 805 238 ETH au cours de 1 928 dollars par ETH (selon Coinbase), de 209 bitcoins (BTC), d'une participation de 180 millions de dollars dans Beast Industries, d'une participation de 69 millions de dollars dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) (« moonshots »), ainsi que d'un total de liquidités et de titres négociables s'élevant à 104 millions de dollars. Les avoirs en ETH de Bitmine représentent 4,8 % de l'offre totale d'ETH (qui s'élève à 120,7 millions de jetons).

« Nous sommes déçus que le projet de loi CLARITY ne fasse pas l'objet d'un vote au Sénat avant la pause estivale du mois d'août, mais les marchés financiers semblent davantage se concentrer sur le ralentissement récent de l'inflation et les dernières données sur l'emploi. La probabilité que la Réserve fédérale relève ses taux en septembre est passée de 75 % il y a deux semaines à 40 % », déclare Thomas « Tom » Lee, président de Bitmine. « Nous pensons que l'assouplissement des conditions financières constituera un facteur favorable pour les cryptomonnaies. »

« Depuis que Bitmine a réorienté sa stratégie de trésorerie vers l'Ethereum, le 30 juin de l'année dernière, les performances nettement supérieures de l'ETH par rapport au Bitcoin (sur une base mensuelle) ont généralement été suivies, le mois suivant, par une surperformance des actions de Bitmine par rapport à l'ETH. En juillet, l'ETH a surpassé le Bitcoin de 1 100 points de base, comme cela avait déjà été le cas en juillet 2025, décembre 2025 et mars 2026 où, à chaque fois, les actions de Bitmine avaient enregistré une forte surperformance par rapport à l'ETH au cours des deux mois suivants », poursuit Thomas Lee.

« Nous considérons toujours que les actions ordinaires de Bitmine sont sous-évaluées ; la société a racheté 3 millions d'actions la semaine dernière, ce qui porte le nombre total d'actions ordinaires rachetées à plus de 19 millions depuis le début du mois de juillet. Ce rachat reste le plus important jamais réalisé pour une DAT (Digital Asset Treasury : trésorerie en actifs numériques) en Ethereum, Bitcoin ou autre cryptomonnaie », ajoute M. Lee. Depuis le 1er juillet 2026, Bitmine a racheté 19,1 millions d'actions ordinaires au titre du programme de rachat d'actions de 4 milliards de dollars préalablement autorisé.

« La semaine dernière, nous avons acquis 7 391 ETH. Bitmine a acheté des ETH chaque semaine depuis l'entrée en vigueur de la stratégie de trésorerie en ETH, le 30 juin 2025, il y a environ 14 mois », indique Tom Lee.

Le 16 juillet 2026, Bitmine a publié le dernier message du président (lien ici) pour le mois de juillet 2026, intitulé « ETH is the cure for the Uncanny Valley of Wealth » (« L'ETH, remède au malaise de la création de richesse »).

Au début de l'année 2026, Bitmine a lancé MAVAN (Made in American VAlidator Network), une plateforme de jalonnement destinée aux investisseurs institutionnels. Initialement conçue pour soutenir la propre trésorerie en Ethereum de Bitmine, la plateforme MAVAN a aujourd'hui vocation à se développer au service des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème qui recherchent une infrastructure de jalonnement de premier ordre. Une partie des ETH de Bitmine est déjà jalonnée sur la plateforme MAVAN.

Au 9 août 2026, le montant total des 5 067 309 ETH jalonnés par Bitmine s'élève à 9,8 milliards de dollars, au cours de 1 928 dollars par ETH. « Bitmine a jalonné plus d'ETH que toute autre entité dans le monde. À grande échelle (lorsque les ETH de Bitmine seront entièrement jalonnés par MAVAN et ses partenaires de jalonnement), la prime prévue pour le jalonnement d'ETH devrait s'élever à 294 millions de dollars sur une base annualisée (en utilisant un rendement de 2,63 % sur 7 jours pour BMNR) », précise M. Lee.

« Les recettes annualisées issues du jalonnement sont désormais estimées à 257 millions de dollars. Et ces 5,1 millions d'ETH représentent 87 % des 5,81 millions d'ETH détenus par Bitmine. Les opérations de jalonnement menées par Bitmine ont généré un rendement sur 7 jours de 2,63 % (annualisé) », conclut Thomas Lee.

Les avoirs en cryptomonnaies de Bitmine occupent la première place au sein des trésoreries en Ethereum et la deuxième place au niveau mondial, derrière Strategy Inc., qui détiendrait 842 138 BTC évalués à environ 59 milliards de dollars. Bitmine reste la plus importante trésorerie en ETH au monde.

La direction de Bitmine estime que la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC (Securities and Exchange Commission : Commission américaine des opérations boursières) auront, en 2026, un impact aussi transformateur sur les services financiers que la décision prise par les États-Unis le 15 août 1971 qui, il y a près de 54 ans, a mis fin au système de Bretton Woods et détaché le dollar américain de l'étalon-or. En 1971, cet événement a été le catalyseur de la modernisation de Wall Street, qui en a créé les titans emblématiques et les réseaux financiers et de paiement d'aujourd'hui. Ceux-ci se sont avérés être de meilleurs investissements que l'or.

Le message du président est disponible ici :

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La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation de la société sont disponibles ici : https://Bitminetech.io/investor-relations/

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À propos de Bitmine

Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NYSE : BMNR) et ses filiales (« Bitmine » ou la « société »), spécialisées dans les infrastructures de technologie de la chaîne de blocs, proposent des services institutionnels de jalonnement et de validation d'actifs numériques, d'extraction de bitcoins et de gestion stratégique d'actifs numériques. Leader mondial dans le domaine de la gestion de trésorerie en Ethereum, la société met en œuvre une stratégie innovante d'actifs numériques à l'intention des investisseurs institutionnels et des acteurs des marchés publics. Parallèlement à ses activités d'extraction de bitcoins, la société fournit une infrastructure de jalonnement et de validation de niveau institutionnel, grâce à laquelle elle perçoit des primes de jalonnement et des revenus de validation. Bitmine détient des actifs numériques dans le cadre d'une stratégie visant à générer un rendement sur ces avoirs afin de soutenir la liquidité et la formation de capital. Au cours de l'année 2025, la société a renforcé ses capacités en matière d'infrastructure de chaîne de blocs, notamment en développant et en déployant MAVAN, sa plateforme institutionnelle de jalonnement et de validation. Les activités de la société comprennent également des investissements dans des projets de chaîne de blocs en phase de démarrage (investissements « moonshot ») ainsi que des services connexes dans les domaines du minage, de l'hébergement et du conseil.

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Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des déclarations prospectives au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées) de 1995, telle que modifiée. Les déclarations prospectives comprennent toutes les déclarations qui ne sont pas purement historiques, et peuvent généralement être identifiées par des termes tels que « s'attend à », « prévoit », « a l'intention de », « envisage de », « croit », « anticipe », « estime », « pronostique », « vise », « objectifs », « pourra », « sera », « serait », « pourrait », « devrait » ou des expressions similaires, ainsi que la forme négative de ces termes ou toute autre terminologie comparable. Ce communiqué de presse contient notamment des déclarations prospectives concernant : i) l'objectif de la société visant à acquérir 5 % de l'offre totale d'ETH (l'initiative « Alchimie des 5 %») et les déclarations relatives à la progression de la société vers cet objectif ; ii) la stratégie de la société en matière de trésorerie et d'accumulation d'actifs numériques, y compris les déclarations concernant la poursuite des acquisitions hebdomadaires d'ETH et le statut de la société en tant que plus grande trésorerie d'ETH au monde ; iii) les opérations de jalonnement de la société, y compris les primes de jalonnement en ETH annualisées prévues d'environ 294 millions de dollars (en supposant que les ETH de Bitmine soient entièrement jalonnés par MAVAN et ses partenaires de jalonnement à grande échelle), les recettes annualisées issues du jalonnement, actuellement prévues à environ 257 millions de dollars, et le rendement sur 7 jours de 2,63 % (annualisé) ; iv) l'expansion prévue de MAVAN pour répondre aux besoins des investisseurs institutionnels, des dépositaires et des partenaires de l'écosystème à la recherche d'une infrastructure de jalonnement de premier ordre ; v) le programme de rachat d'actions de la société d'un montant de 4 milliards de dollars, y compris les déclarations concernant la mise en œuvre, l'ampleur et la valeur ajoutée potentielle dudit programme ; vi) l'opinion de la direction relative à la valorisation des actions ordinaires de la société et les prévisions relatives à l'évolution future du cours de l'action par rapport à l'ETH et à d'autres actifs numériques ; vii) les prévisions concernant la relation entre la performance de l'ETH par rapport au Bitcoin ou à l'indice Nasdaq 100 et la performance ultérieure des actions de la société ; viii) les déclarations concernant l'impact de facteurs macroéconomiques, notamment la politique de la Réserve fédérale, les données sur l'inflation et les conditions du marché du travail, sur les marchés des actifs numériques et la situation financière ; ix) la conviction de la direction selon laquelle la loi GENIUS et le projet Crypto de la SEC constituent une véritable transformation pour les services financiers ; x) les déclarations concernant l'investissement de la société dans Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) en vue d'une exposition indirecte à OpenAI ; et xi) la croissance future, les progrès et l'orientation de la stratégie de gestion de trésorerie en Ethereum de la société ainsi que de ses capacités en matière d'infrastructure de chaîne de blocs.

Ces déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes importants qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus. Parmi les facteurs susceptibles d'entraîner de telles différences ou d'y contribuer, on peut citer, sans que cette liste soit exhaustive : la volatilité extrême et l'imprévisibilité des cours des actifs numériques, notamment l'ETH et le Bitcoin ; les changements des conditions de marché affectant le cours des actions ordinaires et des actions privilégiées de catégorie A de la société ; la capacité de la société à mettre en œuvre avec succès sa stratégie d'acquisition d'actifs numériques et à atteindre ses objectifs d'accumulation d'ETH ; la capacité de la société à financer ses activités commerciales, ses opérations de trésorerie en Ethereum, l'expansion de MAVAN et ses opérations de rachat d'actions ; les risques opérationnels, de sécurité et technologiques associés aux opérations de jalonnement et de validation de la société, notamment les pannes de réseau, les failles de cybersécurité et les modifications de protocole ; la concurrence dans les secteurs de la trésorerie en actifs numériques, du jalonnement et du minage ; la dépendance de la société à l'égard de son personnel clé, y compris ses dirigeants ; les évolutions réglementaires affectant les actifs numériques, la technologie de la chaîne de blocs et les activités de jalonnement aux États-Unis et à l'échelle mondiale, y compris l'adoption, la mise en œuvre et l'interprétation définitives de la loi GENIUS, de la loi CLARITY et d'autres projets de loi et initiatives réglementaires en cours ; les mesures prises par la SEC, la CFTC (Commodity Futures Trading Commission : Commission de réglementation des marchés de produits dérivés) et d'autres organismes de réglementation ayant une incidence sur les actifs numériques et les activités connexes ; les risques liés aux investissements de la société dans des projets de chaîne de blocs en phase de démarrage (investissements « moonshot »), y compris l'investissement dans Eightco Holdings ; les facteurs macroéconomiques, notamment l'inflation, les taux d'intérêt, la politique monétaire de la Réserve fédérale et la conjoncture économique générale influant sur le sentiment des investisseurs à l'égard des actifs numériques ; les modifications apportées au protocole Ethereum, notamment les mécanismes de jalonnement, les exigences imposées aux validateurs et les structures de prime ; les risques liés aux systèmes d'IA et leur impact potentiel sur les marchés des cryptomonnaies et la technologie de la chaîne de blocs ; les performances des prestataires de services tiers, des plateformes d'échange et des dépositaires ; les risques liés à la concentration des actifs de la société dans des monnaies numériques ; ainsi que les autres facteurs de risque décrits dans les documents déposés par la société auprès de la SEC.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, qui reposent sur les informations dont dispose la direction à la date de publication de ce communiqué, reflètent les attentes, estimations, prévisions et projections actuelles de la direction, ainsi que ses hypothèses et convictions concernant des événements futurs. Les résultats réels peuvent s'écarter sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment ceux décrits ci-dessus et dans la partie « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos le 30 septembre 2025, déposé auprès de la SEC le 21 novembre 2025, dans les rapports trimestriels de la société sur le formulaire 10-Q, ainsi que dans les autres documents déposés par la société auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies de ces documents sont disponibles sur le site internet de la SEC, à l'adresse www.sec.gov, et sur le site internet de la société, à l'adresse https://Bitminetech.io/investor-relations/. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont énoncées. Bitmine décline expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour, de réviser ou de compléter les déclarations prospectives afin de refléter tout changement dans ses prévisions ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation en vigueur l'exige.