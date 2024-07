BlueVoyant reconhecida como vencedora do Parceiro de Segurança Mundial do Ano da Microsoft em 2024

A empresa também foi vencedora do Parceiro de Segurança do Ano da Microsoft nos Estados Unidos pela terceira vez e do Parceiro de Segurança do Ano da Microsoft no Canadá

NOVA YORK , 2 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A BlueVoyant, uma empresa de segurança cibernética que oferece uma plataforma de defesa cibernética completa, baseada em resultados e nativa da nuvem, anunciou hoje que ganhou o prêmio de Parceiro de Segurança Mundial do Ano da Microsoft em 2024, reconhecendo sua relação estratégica e de defesa cibernética de ponta com a Microsoft. A empresa também foi nomeada o Parceiro de Segurança do Ano da Microsoft nos Estados Unidos pela terceira vez consecutiva e o Parceiro de Segurança do Ano da Microsoft no Canadá pela primeira vez. A empresa foi homenageada em um grupo global dos principais parceiros da Microsoft por demonstrar excelência em inovação e implementação de soluções para clientes baseadas na tecnologia Microsoft.

"Estamos honrados com o reconhecimento do prêmio Parceiro Mundial do Ano da Microsoft, que celebra os parceiros que oferecem soluções excepcionais com tecnologia Microsoft", disse Milan Patel, diretor global de detecção e resposta gerenciadas (MDR) da BlueVoyant.

"Esse reconhecimento reforça nosso compromisso de ajudar os clientes a maximizar seus investimentos em segurança da Microsoft com conhecimento especializado de alto nível usando a plataforma de defesa cibernética BlueVoyant. A BlueVoyant capacita os clientes a implantar e gerenciar sua pilha de Segurança da Microsoft com soluções avançadas de defesa cibernética que superam as ofertas tradicionais de MDR ou Centro de Operações de Segurança (SOC). Nossa abordagem inovadora aumentou significativamente nossa base de clientes da Microsoft nos últimos três anos, posicionando-nos na vanguarda das operações de segurança de última geração, fornecendo uma abordagem programática para proteger as redes, cadeias de suprimentos e marcas dos clientes. À medida que fazemos a transição para um mundo em que a IA é fundamental, a BlueVoyant estabelece uma parceria com a Microsoft para ficar na vanguarda da IA generativa. Como parte do Microsoft Copilot for Security Design Council, oferecemos serviços de diagnóstico e implantação para ajudar os clientes a transformar a IA em um ativo estratégico de segurança cibernética".

O Prêmio Parceiro do Ano da Microsoft reconhece os parceiros da Microsoft que desenvolveram e entregaram excelentes aplicativos, serviços, dispositivos e inovação de IA da Microsoft Cloud durante o ano passado. Os prêmios foram classificados em várias categorias, com homenageados escolhidos entre mais de 4.700 indicações de mais de 100 países. A BlueVoyant foi reconhecida por fornecer soluções e serviços excelentes em segurança cibernética em todo o mundo, nos EUA e no Canadá.

O Prêmio Parceiro de Segurança do Ano reconhece um parceiro que está fazendo um trabalho excepcional ao fornecer aos clientes soluções de segurança de ponta a ponta (versus soluções pontuais) com base nos recursos de Segurança da Microsoft no Microsoft 365 e no Microsoft Azure Security.

"Parabéns aos vencedores e finalistas do Prêmio Parceiro de Segurança do Ano da Microsoft em 2024!" Disse Nicole Dezen, sócia-chefe e vice-presidente corporativa da Microsoft. "O ímpeto gerado pelos inúmeros anúncios de IA e Copilot este ano estimulou a inovação de nossos parceiros, propiciando serviços e soluções inovadores para os clientes. Eu me inspiro na capacidade e na criatividade de nosso ecossistema de parceiros e os vencedores deste ano demonstram perfeitamente o melhor que é possível fazer com a IA e a Microsoft Cloud".

A BlueVoyant está comprometida em fornecer defesa cibernética líder do setor e ajudar clientes em todo o mundo a maximizar seu investimento em Segurança da Microsoft com tecnologias avançadas específicas que implantam e gerenciam toda a pilha de segurança cibernética. Com seu foco em defesa cibernética, a BlueVoyant oferece serviços de ponta de detecção e resposta estendida gerenciada (MXDR) para a tecnologia Microsoft Security do cliente. O MXDR da BlueVoyant faz parte de uma plataforma mais ampla que inclui detecção avançada de ameaças, monitoramento contínuo de clear, open e dark web, manuais de remediação automatizados, remoções de sites de phishing maliciosos e monitoramento da cadeia de suprimentos e mitigação de problemas, para fornecer uma solução de segurança interna e externa mais completa.

A empresa usa o AM para reduzir o ruído de alerta de segurança cibernética e para prever com rapidez e precisão a gravidade das vulnerabilidades emergentes. Além disso, o BlueVoyant pode ajudar os clientes a maximizar a IA generativa, como o Microsoft Copilot for Security, por meio de avaliações de prontidão e serviços de consultoria.

A BlueVoyant expandiu sua presença mundial, incluindo a abertura de um novo SOC em Leeds, Inglaterra, com um SOC EMEA adicional vindo para se juntar ao nosso SOC existente na Hungria, reforçando sua presença no Japão, ao mesmo tempo em que fortalece sua equipe nas Américas.

A conquista desses prêmios faz parte de uma longa lista de reconhecimentos que a BlueVoyant recebeu da Microsoft. Em 2023, a BlueVoyant foi nomeada a MSSP (Managed Security Service Provider) de Segurança do Ano no Microsoft Security Excellence Awards e membro do Microsoft Copilot for Security Design Council. Em 2022, a BlueVoyant alcançou o status da solução Managed Extended Detection and Response (MXDR) verificadapela Microsoft e foi um dos 150 principais parceiros de segurança gerenciada da Microsoft. Em 2021, a BlueVoyant foi nomeada vencedora do Microsoft Security 20/20 Partner Awards para a melhor equipe de MDR.

Os Prêmios de Parceiro do Ano da Microsoft de 2024 são anunciados antes do MCAPS Start 2024 Microsoft for Partners, o evento digital da Microsoft nos dias 10 e 11 de julho. Os parceiros receberão reconhecimento no MCAPS Start for Partners antes das celebrações presenciais durante a semana do Microsoft Ignite em novembro. Detalhes adicionais sobre os prêmios 2024 estão disponíveis no blog do Parceiro Microsoft: https://aka.ms/POTYA2024_announcement. A lista completa de categorias, vencedores e finalistas pode ser encontrada em https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

Se você estiver interessado em saber mais sobre as ofertas Microsoft da BlueVoyant, visite http://bluevoyant.com/microsoft.

Sobre a BlueVoyant

A BlueVoyant oferece uma plataforma abrangente de operações de segurança nativa da nuvem que fornece monitoramento de ameaças em tempo real para redes, endpoints e cadeias de suprimentos, estendendo-se à clear, deep e dark web. A plataforma integra tecnologia avançada com insights humanos especializados para oferecer ampla proteção e rápida mitigação de ameaças, garantindo a segurança cibernética da empresa. Com a confiança de mais de 1.000 clientes em todo o mundo e o Parceiro Mundial do Ano da Microsoft em 2024, a BlueVoyant define o padrão para soluções modernas de defesa cibernética.

