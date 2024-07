BlueVoyant es reconocida como la ganadora del premio Microsoft Worldwide Security Partner of the Year 2024

La empresa también fue ganadora del premio Microsoft United States Security Partner of the Year por tercera vez y del Microsoft Canada Security Partner of the Year

NUEVA YORK, 9 de julio de 2024 /PRNewswire/ -- BlueVoyant, una empresa de ciberseguridad que ofrece una plataforma de ciberdefensa integral, basada en resultados y nativa en la nube, ha anunciado hoy que ha ganado el Premio Microsoft Worldwide Security Partner of the Year 2024, en reconocimiento a su relación estratégica y de ciberdefensa de vanguardia con Microsoft. Además, la empresa ha sido nombrada Microsoft United States Security Partner of the Year por tercera vez consecutiva y Microsoft Canada Security Partner of the Year por primera vez. La empresa fue honrada entre los principales socios de Microsoft a nivel mundial, por demostrar excelencia en innovación e implementación de soluciones para clientes basadas en la tecnología de Microsoft.

"Nos sentimos honrados de ser reconocidos por los premios Microsoft Worldwide Partner of the Year, que reconocen a los socios que ofrecen soluciones excepcionales basadas en Microsoft", afirmó Milan Patel, jefe global de detección y respuesta administradas (MDR, por sus siglas en inglés) de BlueVoyant.

"Este reconocimiento destaca nuestro compromiso de ayudar a los clientes a maximizar su inversión en Microsoft Security, con una experiencia de clase mundial mediante la plataforma de defensa cibernética BlueVoyant. BlueVoyant permite a los clientes implementar y administrar sus soluciones de Microsoft Security con soluciones avanzadas de defensa cibernética, mismas que superan las ofertas tradicionales de MDR o Centro de Operaciones de Seguridad (SOC por sus siglas en inglés). Nuestro enfoque innovador ha aumentado significativamente nuestra base de clientes de Microsoft en los últimos tres años, posicionándonos a la vanguardia de las operaciones de seguridad de próxima generación al proporcionar un enfoque programático para proteger las redes, cadenas de suministro y marcas de los clientes. A medida que hacemos la transición a un mundo donde la IA es fundamental, BlueVoyant se ha asociado con Microsoft para estar a la vanguardia de la IA generativa. Como parte del Consejo de Diseño de Microsoft Copilot for Security, ofrecemos servicios de diagnóstico e implementación para ayudar a los clientes a convertir la IA en un activo estratégico de ciberseguridad".

Los premios Microsoft Partner of the Year reconocen a los socios de Microsoft que han desarrollado y entregado aplicaciones, servicios, dispositivos e innovación de IA sobresalientes de Microsoft Cloud durante el año pasado. Los premios se clasificaron en varias categorías, con galardonados elegidos entre más de 4.700 nominaciones de más de 100 países. BlueVoyant fue reconocida por proporcionar soluciones y servicios sobresalientes en ciberseguridad en todo el mundo, así como en los EE. UU. y Canadá.

El Premio al Socio del Año reconoce a un socio que está haciendo un trabajo excepcional al proporcionar a los clientes soluciones integrales de seguridad (frente a soluciones de un solo punto), basadas en las capacidades de Microsoft Security en Microsoft 365 y Microsoft Azure Security.

"¡Felicitaciones a los ganadores y finalistas de los premios Microsoft Partner of the Year 2024!" Celebró Nicole Dezen, directora de socios y vicepresidenta corporativa de Microsoft. "El impulso generado por numerosos anuncios de IA y Copilot este año promovió la innovación de nuestros socios, permitiendo servicios y soluciones innovadores a los clientes. Me inspira la capacidad y la creatividad de nuestro ecosistema de socios y los ganadores de este año demuestran maravillosamente lo mejor de lo que es posible con la IA y Microsoft Cloud".

BlueVoyant se compromete a ofrecer una defensa cibernética líder en la industria y ayudar a los clientes de todo el mundo a maximizar su inversión en Microsoft Security, con tecnologías avanzadas especialmente diseñadas que implementan y administran todas las soluciones de ciberseguridad. Con su enfoque en la defensa cibernética, BlueVoyant ofrece servicios de vanguardia de detección y respuesta extendida administrada (MXDR, por sus siglas en inglés) para la tecnología de Microsoft Security del cliente. El MXDR de BlueVoyant es parte de una plataforma más amplia que incluye detección avanzada de amenazas, monitoreo continuo de la web clara, abierta y oscura, playbooks de remediación automatizados, eliminación de sitios de phishing maliciosos y monitoreo de la cadena de suministro y mitigación de problemas, para ofrecer una solución de seguridad interna y externa más completa.

La empresa utiliza el aprendizaje automático para reducir el ruido de las alertas de ciberseguridad y para predecir de forma rápida y precisa la gravedad de las vulnerabilidades emergentes. Además, BlueVoyant puede ayudar a los clientes a maximizar la IA generativa, como Microsoft Copilot for Security, a través de evaluaciones de preparación y servicios de asesoramiento.

BlueVoyant ha ampliado su presencia mundial, incluida la apertura de un nuevo Centro de Operaciones de Seguridad (SOC) en Leeds, Inglaterra, con un SOC adicional en Europa, Oriente Medio y África, que se unirá a nuestro SOC existente en Hungría, reforzando su presencia en Japón y, al mismo tiempo, fortaleciendo su equipo en las Américas.

Ganar estos premios se encuentra entre una larga lista de reconocimientos que BlueVoyant ha recibido de Microsoft. En 2023, BlueVoyant fue nombrado el MSSP de Seguridad (Proveedor de Servicios de Seguridad Gestionados) del Año en los Microsoft Security Excellence Awards, y miembro del Consejo de Diseño de Microsoft Copilot for Security. En 2022, BlueVoyant logró que Microsoft verificara el estado de la solución de detección y respuesta extendida administrada (MXDR), y fue uno de los 150 principales socios de seguridad administrada de Microsoft. En 2021, BlueVoyant fue nombrado ganador de los premios Microsoft Security 20/20 Partner al mejor equipo de MDR.

Los premios Microsoft Partner of the Year 2024 se anuncian antes de MCAPS Start 2024 Microsoft for Partners, el evento digital de Microsoft que se celebrará los días 10 y 11 de julio. Los socios recibirán un reconocimiento en MCAPS Start for Partners antes de las celebraciones presenciales durante la semana de Microsoft Ignite en noviembre. Los detalles adicionales sobre los premios de 2024 están disponibles en el blog de socios de Microsoft: https://aka.ms/POTYA2024_announcement. La lista completa de categorías, ganadores y finalistas se puede encontrar en https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

Si está interesado en obtener más información sobre las ofertas de Microsoft de BlueVoyant, visite https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/LDEtCpY6OPIvXoz0fVy38X?domain=bluevoyant.com.

Acerca de BlueVoyant

BlueVoyant ofrece una plataforma integral de operaciones de seguridad nativa en la nube que proporciona monitoreo de amenazas en tiempo real para redes, puntos finales y cadenas de suministro, que se extiende a la web clara, profunda y oscura. La plataforma integra tecnología avanzada con conocimientos humanos expertos para ofrecer una amplia protección y una rápida mitigación de amenazas, lo que garantiza la ciberseguridad empresarial. Con la confianza de más de 1.000 clientes en todo el mundo y el premio Microsoft Worldwide Partner of the Year 2024, BlueVoyant establece el estándar para las soluciones modernas de defensa cibernética.

