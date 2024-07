BlueVoyant 獲選為 2024 年度微軟全球安全合作夥伴（Microsoft Worldwide Security Partner of the Year）

該公司亦第三度獲選為「微軟美國年度最佳安全合作夥伴」(Microsoft United States Security Partner of the Year),並同時獲選為「微軟加拿大年度最佳安全合作夥伴」(Microsoft Canada Security Partner of the Year)。

紐約2024年7月18日 /美通社/ -- BlueVoyant 是一間提供全面、以成果為基礎的雲端原生網絡防禦平台的網絡安全公司。BlueVoyant 今天宣佈獲選為「2024 年度微軟全球安全合作夥伴」(Microsoft Worldwide Security Partner of the Year),以表揚其領先的網絡防禦能力以及該公司與微軟建立的策略關係。該公司還連續第三度獲選為「微軟美國年度最佳安全合作夥伴」(Microsoft United States Security Partner of the Year),並首次獲選為「微軟加拿大年度最佳安全合作夥伴」(Microsoft Canada Security Partner of the Year)。該公司在基於微軟(Microsoft)技術的客戶解決方案之創新和實施方案方面表現卓越,因此獲選為全球頂尖的微軟合作夥伴之一。

BlueVoyant 託管偵測與響應(Managed Detection and Response)全球主管 Milan Patel 表示:「我們很榮幸能獲得微軟年度最佳合作夥伴(Microsoft Worldwide Partner of the Year Awards)的殊榮,確認本公司為提供卓越微軟解決方案的合作夥伴。」

「這項認可證明了我們致力於透過 BlueVoyant 網絡防禦平台(BlueVoyant Cyber Defense Platform)協助客戶,透過世界一流的專業知識來幫助客戶盡可能最大化其微軟安全(Microsoft Security)投資。BlueVoyant 使客戶能夠使用超越傳統 Managed Detection and Response或安全操作中心(SOC)產品的先進網絡防禦解決方案,讓客戶能夠部署和管理其微軟安全(Microsoft Security)堆疊。我們的創新方法在過去三年中大幅增長了我們的微軟(Microsoft)客戶群,透過提供程序化的方法來保護客戶網絡、供應鏈和品牌,使我們位於下一代安全營運的前線。當我們轉向人工智能為基礎的世界時,BlueVoyant 正與微軟合作,成為生成人工智能技巧的尖端。作為微軟 Microsoft Copilot for Security 設計委員會(Microsoft Copilot for Security Design Council)的一部分,我們提供診斷和部署服務,以幫助客戶將人工智能轉化為策略性網絡安全資產。」

微軟年度最佳合作夥伴獎(Microsoft Partner of the Year Awards)表揚過去一年開發和提供出色的微軟雲端(Microsoft Cloud)應用程式、服務、裝置和人工智能創新的微軟(Microsoft)合作夥伴。獎項分為不同類別,獲獎者從來自 100 多個國家/地區的 4,700 多個提名中選擇。BlueVoyant 以在全球各地(尤其在美國和加拿大)的網絡安全方面提供出色的解決方案和服務而獲得認可。

「年度最佳安全合作夥伴獎」(Security Partner of the Year Award)表揚在為客戶提供基於 Microsoft 365 和 Microsoft Azure 安全性中的微軟安全(Microsoft Security)功能來提供客戶端對端安全解決方案(而不是單點解決方案)的合作夥伴。

「恭喜 2024 年度微軟合作夥伴獎的一眾得獎者和入圍者!」微軟合作夥伴總監兼公司副總裁 Nicole Dezen 表示。「今年眾多人工智能和 Copilot 公告所產生的動力推動了我們的合作夥伴的創新,為客戶提供突破性的服務和解決方案。我受到合作夥伴生態系統的能力和創造力的啟發,今年的獲獎者巧妙地展示了人工智能和微軟雲端(Microsoft Cloud)所能的最佳成果。」

BlueVoyant 致力於提供業界領先的網絡防禦,並透過專門構建的先進技術,可部署和管理完整的網絡安全堆疊,幫助全球各地客戶盡可能最大化其微軟安全(Microsoft Security)投資。BlueVoyant 專注於網絡防禦,為客戶的微軟安全(Microsoft Security)技術提供尖端的託管擴展偵測與響應(Managed Extended Detection and Response)服務。BlueVoyant 的 Managed Extended Detection and Response 是更廣泛的平台的一部分,其中包括進階威脅偵測、持續清晰、開放和暗網監控、自動修復手冊、惡意網絡釣魚網站刪除以及供應鏈監控和問題緩解,以提供更完整的內部和外部安全解決方案。

該公司使用 ML 來減少網絡安全警報噪音,並快速準確地預測新興漏洞的嚴重性。BlueVoyant 還可以透過準備性評估和諮詢服務來幫助客戶最大限度地發揮生成人工智能(Generative AI),例如 Microsoft Copilot for Security。

BlueVoyant 已擴大其全球業務,包括在英格蘭利茲(Leeds)開設一個全新的 SOC;除了在匈牙利現有的 SOC外 EMEA 地區將新添一個 SOC;此外,該公司將既增強在日本的業務,同時亦加強其美洲團隊的規模。https://www.bluevoyant.com/press-releases/bluevoyant-chooses-leeds-for-brand-new-security-operations-centre-and-customer-experience-centre

這些獎項是 BlueVoyant 從微軟獲得的一系列殊榮之一。2023 年,BlueVoyant 在微軟安全卓越大獎(Microsoft Security Excellence Awards)中獲評為年度最佳安全 MSSP(託管安全服務供應商)(Security MSSP (Managed Security Service Provider) of the Year),並成為微軟 Microsoft Copilot for Security 設計委員會(Microsoft Copilot for Security Design Council)成員。2022 年,BlueVoyant 獲得微軟驗證的託管擴展偵測與響應(Managed Extended Detection and Response)解決方案狀態,並成為微軟的 150 大託管安全合作夥伴之一。2021 年,BlueVoyant 獲得微軟安全 20/20 合作夥伴獎頂級 Managed Detection and Response 團隊獲獎者(Microsoft Security 20/20 Partner Awards Winner for the Top Managed and ResponseTeam)。

2024 年度微軟年度最佳合作夥伴獎(2024 Microsoft Partner of the Year Awards)將於7月10日和11日舉行的微軟電子活動 MCAPS Start 2024 Microsoft for Partners 之前宣佈。合作夥伴將在 11 月份 Microsoft Ignite 週舉行的親身慶祝活動之前,在 MCAPS Start for Partners 活動中獲得認可。有關 2024 年獎項的其他詳情可在微軟合作夥伴(Microsoft Partner)網誌中找到:https://aka.ms/POTYA2024_announcement。所有組別、得獎者和入圍者的完整列表均載於 https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists。

如果您有興趣了解有關 BlueVoyant 的微軟產品之詳情,請瀏覽 http://bluevoyant.com/microsoft。

關於 BlueVoyant

BlueVoyant 提供全面的雲端原生安全作業平台,可為網路、端點和供應鏈提供即時威脅監控,擴展到清晰、深層和暗網。該平台將先進技術與專家人類洞察見解整合,提供廣泛的保護和快速緩解威脅,確保企業網絡安全。BlueVoyant 受到全球超過 1,000 位客戶的信賴,亦是 2024 年度微軟全球年度最佳合作夥伴(2024 Microsoft Worldwide Partner of the Year),為現代網絡防禦解決方案設立了標準。

BlueVoyant 傳媒聯絡:

Jennifer Schlesinger

[email protected]

SOURCE BlueVoyant