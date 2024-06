BlueVoyant gewinnt den 2024 Microsoft Worldwide Security Partner of the Year Award

Zeitgleich wurde das Unternehmen - nun schon zum dritten Mal - zum Microsoft United States Security Partner of the Year sowie - erstmalig - zum Microsoft Canada Security Partner of the Year erklärt

NEW YORK, 28. Juni 2024 /PRNewswire/ -- BlueVoyant, ein Cybersecurity-Unternehmen mit umfassender, KI-gesteuerter Cyber Defense-Plattform, gibt bekannt, dass es den 2024 Microsoft Worldwide Security Partner of the Year Award gewonnen hat. Ausgezeichnet wurde das Unternehmen für seine wegweisende Cyber Defense-Plattform. Außerdem wurde es - nun schon zum dritten Mal in Folge - zum Microsoft United States Security Partner of the Year und - zum ersten Mal - zum Microsoft Canada Security Partner of the Year gekürt. Als einer der weltweit führenden Microsoft-Partner wurde das Unternehmen hier für seine herausragenden Leistungen in Punkto Innovation und Implementierung von Kundenlösungen auf der Grundlage von Microsoft-Technologie ausgezeichnet.

"Wir fühlen uns geehrt, von den Microsoft Worldwide Partner of the Year Awards ausgezeichnet worden zu sein. Die Awards ehren Partner, die außergewöhnliche Microsoft-basierte Lösungen geliefert haben", so Milan Patel, Global Head of Managed Detection and Response (MDR) bei BlueVoyant.

"Unser Engagement bei der Bereitstellung einer umfassenden Cyberabwehr und die Unterstützung unserer Kunden bei der Optimierung ihrer Investitionen in Microsoft Security durch fortschrittliche Technologien haben hier eine wohlverdiente Würdigung erfahren. BlueVoyant ermöglicht es seinen Kunden, ihren Microsoft Security-Stack mit fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen auszustatten, die herkömmliche MDR- oder Security Operation Center (SOC)-Angebote übertreffen. In den vergangenen drei Jahren hat unser innovativer Ansatz zu einem enormen Wachstum unseres Microsoft-Kundenstamms geführt und uns, indem wir einen programmatischen Ansatz zum Schutz der Netzwerke, Lieferketten und Marken unserer Kunden bieten, an die Spitze der Sicherheitsoperationen der nächsten Generation katapultiert. Im Übergang zu einer Welt, in der KI von grundlegender Bedeutung sein wird, hat sich BlueVoyant entschieden, eine Partnerschaft mit Microsoft einzugehen, um bei generativer KI ganz vorne mit dabei zu sein. Als Teil des Microsoft Copilot for Security Design Council bieten wir Diagnose- und Implementierungsdienste an, um Kunden dabei zu unterstützen, KI in ein strategisches Asset ihrer Cybersicherheit zu verwandeln".

Mit den Microsoft Partner of the Year Awards werden Microsoft-Partner ausgezeichnet, die im vergangenen Jahr herausragende Microsoft Cloud-Anwendungen, Dienste, Geräte und KI-Innovationen entwickelt und bereitgestellt haben. Die Auszeichnungen werden in verschiedenen Kategorien vergeben, wobei die Preisträger aus über 4.700 Nominierungen und mehr als 100 Ländern ausgewählt werden. BlueVoyant wurde für die Bereitstellung herausragender Lösungen und Dienstleistungen im Bereich der Cybersicherheit sowohl global als auch in den USA und Kanada ausgezeichnet.

Mit dem Security Partner of the Year Award wird ein Partner ausgezeichnet, der seinen Kunden herausragende Ende-zu-Ende-Sicherheitslösungen (im Vergleich zu Single Point-Lösungen) bietet, die auf den Microsoft-Sicherheitsfähigkeiten in Microsoft 365 und Microsoft Azure Security aufbauen.

"Meine herzlichen Glückwünsche gehen an die Finalisten und Gewinner der 2024 Microsoft Partner of the Year Awards", so Nicole Dezen, Chief Partner Officer und Corporate Vice President bei Microsoft. "Die zahlreichen KI- und Copilot-Ankündigungen dieses Jahres haben zu einer enormen Dynamik geführt, haben die Innovationen unserer Partner beflügelt und bahnbrechende Dienste und Lösungen für unsere Kunden ermöglicht. Ich bin begeistert von den Fähigkeiten und der Kreativität, die unser Partner-Ökosystem zu bieten hat. Die diesjährigen Gewinner zeigen auf eindrucksvolle Weise, was mit KI und Microsoft Cloud alles möglich ist".

BlueVoyant hat es sich zur Aufgabe gemacht, branchenführenden Cyber-Schutz zu liefern und Kunden auf der ganzen Welt dabei zu helfen, ihre Microsoft Security-Investitionen mit speziell entwickelten fortschrittlichen Technologien, die den gesamten Cyber Security-Stack bereitstellen und verwalten, zu optimieren. Mit seinem Cyber Defense-Fokus bietet BlueVoyant innovative Managed Extended Detection and Response (MXDR) Services für die Microsoft Security Technologie seiner Kunden. MXDR von BlueVoyant ist Teil einer breiteren Plattform, die fortschrittliche Bedrohungserkennung, die kontinuierliche Überwachung des Clear, Open und Dark Web, automatisierte Abhilfemaßnahmen, Takedowns bösartiger Phishing-Seiten, die Überwachung von Lieferketten sowie die Problembehebung umfasst – eine umfassende interne und externe Sicherheitslösung.

Das Unternehmen setzt ML ein, um die Geräuschkulisse von Cybersicherheitswarnungen zu reduzieren, und den Schweregrad neuer Schwachstellen schnell und präzise vorherzusagen. Darüber hinaus kann BlueVoyant seine Kunden durch Bereitschaftsbewertungen und Beratungsdienste bei der Optimierung generativer KI, wie Microsoft Copilot for Security, unterstützen.

Derzeit arbeitet BlueVoyant an einem weltweiten Ausbau seiner Präsenz. Ein neues Security Operations Center (SOC) wurde im englischen Leeds eröffnet, das bestehende SOC in Ungarn um ein zusätzliches EMEA SOC ergänzt. Außerdem wurde die Präsenz in Japan verstärkt und das Team in Amerika ausgebaut.

Der Gewinn dieser Awards reiht sich in eine lange Liste von Auszeichnungen ein, die BlueVoyant bereits von Microsoft erhalten hat. 2023 wurde BlueVoyant bei den Microsoft Security Excellence Awards zum Security MSSP (Managed Security Service Provider) des Jahres gekürt und zu einem Mitglied des Microsoft Copilot for Security Design Council ernannt. 2022 wurde BlueVoyant von Microsoft der Status einer Verified Managed Extended Detection and Response (MXDR)-Lösung verliehen. Das Unternehmen zählt zu den 150 besten Managed Security-Partnern von Microsoft. 2021 gewann BlueVoyant die Microsoft Security 20/20 Partner Awards für das beste MDR-Team.

Die 2024 Microsoft Partner of the Year Awards werden im Vorfeld der MCAPS Start 2024 Microsoft for Partners – einem am 10. und 11. Juli stattfindenden digitalen Event von Microsoft - bekannt gegeben. Auf der MCAPS Start for Partners, werden die Partner dann ausgezeichnet, im November, innerhalb der Woche der Microsoft Ignite, geehrt. Weitere Details zu den 2024 Awards finden Sie im Microsoft Partner Blog: https://aka.ms/POTYA2024_announcement. Die vollständige Liste der Kategorien, Finalisten und Gewinner finden Sie unter https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

Besuchen Sie unsere Webseite, wenn Sie mehr über die Microsoft-Angebote von BlueVoyant erfahren wollen: http://bluevoyant.com/microsoft.

Über BlueVoyant

BlueVoyant bietet eine umfassende, Cloud-native Sicherheitsplattform, die eine Echtzeit-Bedrohungsüberwachung von Netzwerken, Endpunkten und Lieferketten ermöglicht und sich auf das Clear, Deep und Dark Web erstreckt. Die Plattform verbindet fortschrittliche Technologie mit dem Wissen von Experten, um umfassenden Schutz und schnelle Bedrohungsabwehr zu bieten und die Cybersicherheit von Unternehmen zu gewährleisten. BlueVoyant genießt das Vertrauen von mehr als 1.000 Kunden weltweit und ist der Microsoft Worldwide Partner of the Year 2024. BlueVoyant setzt den Standard für moderne Cyberabwehr-Lösungen.

BlueVoyant Pressekontakt:

Jennifer Schlesinger

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2006175/BlueVoyant_Logo.jpg