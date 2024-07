BlueVoyant、「2024年Microsoft Worldwide Security Partner of the Year」を受賞

また、同社は3度目となる「Microsoft United States Security Partner of the Year」および「Microsoft Canada Security Partner of the Year」を受賞。

ニューヨーク, 2024年7月10日 /PRNewswire/ -- 包括的で成果重視のクラウドネイティブなサイバーディフェンスプラットフォームを提供するサイバーセキュリティ企業であるBlueVoyantは、本日、先進的なサイバーディフェンスとMicrosoftとの戦略的関係が評価され、2024年Microsoft Worldwide Security Partner of the Year Awardを受賞したことを発表しました。同社はさらに、3年連続でMicrosoft United States Security Partner of the Yearに輝き、初めてMicrosoft Canada Security Partner of the Yearに選ばれました。同社は、Microsoftの技術をベースとしたカスタマーソリューションの革新と実装において優れた実績を示したことで、Microsoftのトップパートナーの世界的な分野の中から表彰されました。

「Microsoftベースの優れたソリューションを提供するパートナーを称えるMicrosoft Worldwide Partner of the Year Awardsで認められたことを光栄に思います。」とBlueVoyantのマネージドディテクション&レスポンス(MDR)部門グローバル責任者であるMilan Patel氏は述べました。

「この受賞は、BlueVoyantサイバーディフェンスプラットフォームを通じて、世界トップクラスの専門知識により、お客様がMicrosoft Securityへの投資を最大限に活用できるよう支援するという当社の取り組みを強調するものです。BlueVoyantは、従来のMDRやセキュリティオペレーションセンター(SOC)の提供を超える先進的なサイバーディフェンスソリューションを用いて、お客様がMicrosoft Securityスタックを展開・管理できるよう支援します。私たちの革新的なアプローチは、過去3年間でMicrosoftの顧客基盤を大幅に拡大し、お客様のネットワーク、サプライチェーン、ブランドを保護するためのプログラム的アプローチを提供することで、次世代のセキュリティオペレーションの最前線に立っています。AIが基盤となる世界への移行に伴い、BlueVoyantはMicrosoftと提携し、生成AIの最先端を目指しています。Microsoft Copilot for Securityデザイン評議会の一員として、私たちは診断および導入サービスを提供し、クライアントがAIを戦略的なサイバーセキュリティ資産に変える手助けをしています。」

Microsoft Partner of the Year Awardsは、過去1年間に優れたMicrosoft Cloudアプリケーション、サービス、デバイス、AIイノベーションを開発・提供したMicrosoftのパートナーを表彰するものです。賞は様々なカテゴリーに分類され、100を超える国々からの4,700以上の推薦の中から受賞者が選ばれました。BlueVoyantは、アメリカとカナダを含む世界各地でサイバーセキュリティに関する優れたソリューションとサービスを提供していることが評価されました。

Security Partner of the Year Awardは、Microsoft 365およびMicrosoft Azure SecurityのMicrosoft Security機能に基づいたエンドツーエンドのセキュリティソリューション(ワンポイントソリューションではなく)を顧客に提供する優れた仕事をしているパートナーを表彰します。

「2024年Microsoft Partner of the Year Awardsの受賞者およびファイナリストの皆様、おめでとうございます!」とMicrosoftのチーフパートナーオフィサー兼コーポレートバイスプレジデントであるNicole Dezen氏は述べました。「今年発表された数々のAIおよびCopilotのニュースが生み出した勢いが、パートナーのイノベーションを加速させ、お客様に画期的なサービスとソリューションを提供できるようにしました。私はパートナーエコシステムの能力と創造力に感銘を受けており、今年の受賞者はAIとMicrosoft Cloudで実現できる最高の成果を見事に示しています。」

BlueVoyantは、業界をリードするサイバーディフェンスを提供し、目的に応じた高度な技術を用いてフルサイバーセキュリティスタックを展開・管理することにより、世界中のクライアントがMicrosoft Securityへの投資を最大限に活用できるよう支援することに尽力しています。BlueVoyantは、サイバーディフェンスに重点を置いて、クライアントのMicrosoft Securityテクノロジー向けに最先端のマネージド拡張検出および応答(MXDR)サービスを提供しています。BlueVoyantのMXDRは、高度な脅威検知、継続的なクリアウェブ、オープンウェブ、ダークウェブの監視、自動修復プレイブック、悪質なフィッシングサイトのテイクダウン、サプライチェーンの監視と問題の緩和を含む広範なプラットフォームの一部であり、より完全な内部および外部セキュリティソリューションを提供します。

同社は、サイバーセキュリティのアラートノイズを削減し、新たな脆弱性の深刻度を迅速かつ正確に予測するためにMLを使用しています。さらにBlueVoyantは、Microsoft Copilot for Securityなどの生成AIを最大限に活用するための準備評価やアドバイザリーサービスを通じて、クライアントを支援することができます。

BlueVoyantは世界的なプレゼンスを拡大し、イングランドのリーズに新しいSOCを開設し、ハンガリーの既存のSOCに加えてEMEA地域にもう1つのSOCを設置する予定であり、また、日本でのプレゼンスを強化するとともに、アメリカ地域のチームも強化しています。

これらの賞の受賞は、BlueVoyantがMicrosoftから受けた数多くの評価の1つです。2023年、BlueVoyantはMicrosoft Security Excellence AwardsでセキュリティMSSP(マネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダー)オブ・ザ・イヤーに選ばれ、またMicrosoft Copilot for Securityデザイン評議会の一員にもなりました。2022年、BlueVoyantはMicrosoft認証のマネージド拡張検出および応答(MXDR)ソリューションステータスを達成し、Microsoftのトップ150のマネージドセキュリティパートナーの1社に選ばれました。2021年、BlueVoyantはMicrosoft Security 20/20 Partner AwardsでトップMDRチームとして受賞しました。

2024年のMicrosoft Partner of the Year Awardsは、MicrosoftのデジタルイベントであるMCAPS Start 2024 Microsoft for Partnersの開催に先立ち、7月10日と11日に発表されます。パートナーは、11月のMicrosoft Igniteの週に開催されるMCAPS Start for Partnersで表彰されます。2024年の受賞に関する詳細は、Microsoft Partnerブログでご覧いただけます:https://aka.ms/POTYA2024_announcement.全カテゴリー、受賞者、ファイナリスト一覧は以下をご参照ください:https://aka.ms/2024POTYAWinnersFinalists.

BlueVoyantのMicrosoft関連サービスについて詳しく知りたい方は、https://url.us.m.mimecastprotect.com/s/eLBuCDk7MAIngDnBtnJViM?domain=bluevoyant.comをご覧ください。

BlueVoyantについて

BlueVoyantは、ネットワーク、エンドポイント、サプライチェーンをリアルタイムで脅威から監視し、クリアウェブ、ディープウェブ、ダークウェブまで対応する包括的なクラウドネイティブのセキュリティオペレーションプラットフォームを提供しています。このプラットフォームは、先進技術と専門家の洞察を統合し、広範な保護と迅速な脅威緩和を提供することで、企業のサイバーセキュリティを確保します。全世界で1,000社以上のクライアントに信頼され、2024年Microsoft Worldwide Partner of the Yearを受賞したBlueVoyantは、最新のサイバーディフェンスソリューションの標準を確立しています。

