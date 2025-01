BRImo Mobile Banking, uma simplicidade mundial em suas mãos

JACARTA, Indonésia, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) apresenta o #BRImoWorldXperience, expandindo os recursos transfronteiriços do BRImo. O superaplicativo também reforça a liderança do BRI na digitalização financeira, com quase 99% das transações agora digitalizadas. Até novembro de 2024, os usuários do BRImo chegaram a 38,1 milhões, um aumento de 22,9% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o BRImo registrou um valor de IDR 5.057 trilhões em transações, impulsionando os negócios do BRI com uma receita de IDR 2,64 trilhões baseada em tarifas, pronta para um crescimento contínuo. "Com uma classificação impressionante de 4,7 na Play Store e na App Store, o BRImo foi o aplicativo bancário móvel mais baixado na Indonésia em 2024", disse Andrijanto, Diretor de Financiamento e Distribuição de Varejo do BRI.

BRImo Mobile Banking (PRNewsfoto/Bank Rakyat Indonesia (BRI))

Enquanto aplicativo bancário móvel preferido dos indonésios, o BRImo oferece acesso rápido, seguro e conveniente ao setor bancário global, colocando transações internacionais integradas diretamente na palma da mão dos usuários. O BRImo pode ser usado a qualquer hora, em qualquer lugar, mesmo durante viagens ou morando no exterior, garantindo que você continue conectado às suas necessidades bancárias sem interrupção. O BRImo também oferece a funcionalidade de abertura de conta no BRI para cidadãos indonésios no exterior usando seu número local de telefone celular. Essa funcionalidade permite que os usuários gerenciem suas necessidades bancárias no exterior de maneira contínua, sem precisar mudar seu número de telefone. Países que contam com esse suporte incluem Hong Kong (RAE), Japão, Coreia do Sul, Kuwait, Malásia, Arábia Saudita, Singapura, a região de Taiwan, Timor Leste, Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos. O BRImo também oferece transferências de dinheiro rápidas e seguras para contas bancárias em mais de 160 países.

Outra melhoria é a gestão de contas BritAma Valas (moeda estrangeira) através do BRImo. Além das transferências internacionais de dinheiro, os usuários do BRImo agora podem poupar, converter e recarregar saldos em moeda estrangeira, tornando as transações internacionais fáceis, seguras e rápidas. Esse recurso proporciona conversões integradas de moedas com taxas de câmbio em tempo real e preços competitivos. Os titulares de contas BritAma Valas também podem gerenciar um Cartão de Débito Multimoedas do BRI diretamente pelo BRImo. O cartão, que pode ser retirado em qualquer agência do BRI na Indonésia, permite aos usuários realizar transações em 12 moedas (USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, GBP, JPY, SAR, THB, MYR), simplificando operações bancárias entre fronteiras.

Para agregar ainda mais valor para os usuários, o BRImo oferece promoções imperdíveis de maneira ativa. Os usuários podem participar do BRImo FSTVL para ter a chance de ganhar 5 unidades do BMW 520i M Sport, outros veículos de luxo, 100.000 prêmios instantâneos e prêmios semanais nas Friday Deals. Junte-se agora em http://bbri.id/brimofstvl .

Para saber mais sobre o BRImo, acesse: www.bri.co.id/en/home

