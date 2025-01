BRImo Mobile Banking, wereldwijde eenvoud in uw hand

JAKARTA, Indonesië, 9 januari 2025 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) stelt de #BRImoWorldXperience voor, waarmee de internationale mogelijkheden van BRImo worden uitgebreid. De super-app versterkt ook BRI's leiderschap op het vlak van financiële digitalisering, met bijna 99% van de transacties die nu gedigitaliseerd zijn. In november 2024 waren er 38,1 miljoen BRImo-gebruikers, dit is een stijging van 22,9% op jaarbasis. Ondertussen registreerde BRImo een transactiewaarde van 5.057 biljoen IDR, wat de activiteiten van BRI stimuleerde met een op vergoedingen gebaseerd inkomen van 2,64 biljoen IDR, klaar voor voortdurende groei. "Met een indrukwekkende waardering van 4,7 in de Play Store & App Store was BRImo de meest gedownloade mobile banking-app van Indonesië in 2024," zegt Andrijanto, BRI's Director of Retail Funding and Distribution.

BRImo is de favoriete mobile banking-app voor Indonesiërs en biedt snelle, veilige en gemakkelijke toegang tot wereldwijd bankieren, waardoor gebruikers naadloze internationale transacties direct binnen handbereik hebben. BRImo kan altijd en overal worden gebruikt, zelfs wanneer u op reis bent of in het buitenland woont, zodat u zonder onderbreking verbonden blijft met uw bankzaken. BRImo biedt ook de mogelijkheid om een BRI-rekening te openen voor Indonesische burgers in het buitenland met behulp van hun lokale mobiele telefoonnummer. Met deze functie kunnen gebruikers naadloos hun buitenlandse bankzaken regelen zonder hun telefoonnummer te wijzigen. Ondersteunde locaties zijn Hongkong SAR, Japan, Zuid-Korea, Koeweit, Maleisië, Saoedi-Arabië, Singapore, Taiwan regio, Timor Leste, de Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten. BRImo biedt ook snelle en veilige overboekingen naar bankrekeningen in meer dan 160 landen.

Een andere verbetering is BritAma Valas (vreemde valuta) account management via BRImo. Naast internationale overboekingen kunnen BRImo-gebruikers nu ook buitenlandse valutasaldo's sparen, omwisselen en opwaarderen, waardoor internationale transacties eenvoudig, veilig en snel verlopen. Deze functie biedt naadloze valutaomrekening met realtime wisselkoersen en concurrerende prijzen. Houders van een BritAma Valas-rekening kunnen ook een BRI Multicurrency Debit Card rechtstreeks via BRImo beheren. Met de kaart, die kan worden opgehaald bij elk BRI-filiaal in Indonesië, kunnen gebruikers transacties uitvoeren in 12 valuta (USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, GBP, JPY, SAR, THB, MYR), wat internationaal bankieren vereenvoudigt.

