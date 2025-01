BRImo Mobile Banking - weltweites Banking leicht gemacht

JAKARTA, Indonesien, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ -- PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) präsentiert die #BRImoWorldXperience und erweitert damit die grenzüberschreitenden Möglichkeiten von BRImo. Die Super-App unterstreicht auch die Führungsrolle von BRI bei der Digitalisierung des Finanzwesens, wo inzwischen fast 99 % der Transaktionen digitalisiert sind. Im November 2024 lag die Zahl der BRImo-Nutzer bei 38,1 Millionen, was einem Anstieg von 22,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In der Zwischenzeit verzeichnete BRImo einen Transaktionswert von 5.057 Billionen IDR, was das Geschäft von BRI mit einem gebührenbasierten Einkommen von 2,64 Billionen IDR ankurbelte, das auf kontinuierliches Wachstum ausgerichtet ist. „Mit einer beeindruckenden Bewertung von 4,7 im Play Store und App Store war BRImo die am häufigsten heruntergeladene mobile Banking-App in Indonesien im Jahr 2024", sagte Andrijanto, Direktor für Privatkundenfinanzierung und Vertrieb bei BRI.

BRImo Mobile Banking

BRImo ist die bevorzugte App für mobiles Banking in Indonesien und bietet einen schnellen, sicheren und bequemen Zugang zu globalen Bankgeschäften, indem es nahtlose internationale Transaktionen in die Hand des Nutzers legt. BRImo kann jederzeit und überall genutzt werden, sogar auf Reisen oder im Ausland, damit Sie Ihre Bankgeschäfte ohne Unterbrechung erledigen können. BRImo bietet auch die Möglichkeit, ein BRI-Konto für indonesische Staatsbürger im Ausland mit ihrer lokalen Handynummer zu eröffnen. Diese Funktion ermöglicht es Nutzern, ihre Bankgeschäfte im Ausland reibungslos zu erledigen, ohne ihre Telefonnummer ändern zu müssen. Zu den unterstützten Standorten gehören Hongkong SAR, Japan, Südkorea, Kuwait, Malaysia, Saudi-Arabien, Singapur, Taiwan Region, Timor Leste, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Vereinigten Staaten. BRImo bietet auch schnelle und sichere Geldüberweisungen auf Bankkonten in über 160 Ländern.

Eine weitere Neuerung ist die Verwaltung von BritAma Valas (Fremdwährungskonto) durch BRImo. Zusätzlich zu den internationalen Geldüberweisungen können BRImo-Nutzer jetzt auch Fremdwährungsguthaben speichern, umrechnen und aufladen, was internationale Transaktionen einfach, sicher und schnell macht. Diese Funktion bietet nahtlose Währungsumrechnungen mit Echtzeit-Wechselkursen und wettbewerbsfähigen Preisen. Inhaber eines BritAma Valas-Kontos können auch eine BRI Multiwährungs-Debitkarte direkt über BRImo verwalten. Die Karte, die in jeder BRI-Filiale in Indonesien abgeholt werden kann, ermöglicht Transaktionen in 12 Währungen (USD, AUD, SGD, CNY, EUR, AED, HKD, GBP, JPY, SAR, THB, MYR) und vereinfacht damit das grenzüberschreitende Banking.

Um den Wert für den Benutzer weiter zu erhöhen, bietet BRImo aktiv spannende Werbeaktionen an. Nutzer können an BRImo FSTVL teilnehmen und haben die Chance, 5 BMW 520i M Sport, weitere Luxusfahrzeuge, 100.000 Sofortpreise und wöchentliche Preise in den Friday Deals zu gewinnen. Melden Sie sich jetzt an unter http://bbri.id/brimofstvl.

Weitere Informationen zu BRImo finden Sie hier: www.bri.co.id/en/home

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2594391/2_BRImo_Cover_Article__R2__new_HIRES.jpg