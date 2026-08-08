Bybit poursuit la Corée du Nord et le groupe Lazarus en justice et obtient une injonction provisoire gelant les actifs volés, dans le cadre d'une opération historique de recouvrement de crypto-actifs

Cette action en justice accuse la Corée du Nord et le groupe Lazarus d'avoir orchestré ce vol de 1,5 milliard de dollars, tandis que le gel des avoirs ordonné par le tribunal soutient les efforts de recouvrement et que Bybit renforce sa collaboration avec les forces de l'ordre et ses partenaires du secteur afin de renforcer la responsabilité en matière de cybercriminalité liée aux cryptomonnaies

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 9 août 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde en termes de volume de transactions, annonce aujourd'hui avoir intenté une action civile devant le tribunal fédéral de première instance du district de Columbia contre la République populaire démocratique de Corée (RPDC), son Reconnaissance General Bureau (RGB) et le groupe Lazarus, que les autorités américaines ont identifié comme le groupe de pirates informatiques lié à la RPDC responsable de la cyberattaque de février 2025.

Bybit a également obtenu une injonction préliminaire gelant les actifs volés identifiés détenus par les personnes physiques et morales non identifiées qui détiennent ou transfèrent ces fonds, désignées dans l'affaire sous le nom de défendeurs John Doe. Cette décision vise à préserver les actifs numériques volés identifiés tant que la procédure judiciaire suit son cours ; elle constitue une étape importante dans les efforts continus de Bybit pour récupérer les fonds, soutenir les enquêtes menées par les autorités internationales chargées de l'application de la loi et renforcer la responsabilité en matière de cybercriminalité à grande échelle. En effet, le tribunal a estimé que « Bybit a démontré avoir des chances d'obtenir gain de cause sur le fond ».

Cette action en justice s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large associant l'analyse des données issues de la blockchain, la coopération internationale et les recours judiciaires afin de poursuivre les auteurs d'actes illicites responsables de ce que le tribunal, en prononçant la première ordonnance de référé, a qualifié de « l'un des plus importants vols de cryptomonnaies de l'histoire ». Si les enquêtes pénales relèvent toujours de la compétence des autorités publiques, les procédures civiles offrent un moyen supplémentaire de préserver les actifs et de protéger les intérêts des parties prenantes concernées.

« Notre objectif n'a jamais changé : notre priorité est de protéger nos utilisateurs, de récupérer ce que nous pouvons et de veiller à ce que les auteurs de ces attaques soient tenus pour responsables », déclare Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit. « L'attaque de Lazarus n'était pas seulement une attaque contre Bybit. Elle a porté atteinte à la confiance accordée à notre industrie. C'est pourquoi nous avons travaillé en étroite collaboration avec les enquêteurs, les plateformes d'échange, les autorités de régulation, les forces de l'ordre et, désormais, les tribunaux. Nous espérons que cela marquera une nouvelle étape vers un environnement crypto où il sera beaucoup plus difficile pour les criminels d'opérer, et vers un environnement beaucoup plus sûr pour tous les autres. »

Renforcer la responsabilité par l'action en justice

L'injonction provisoire interdit le transfert ou la dissipation des actifs identifiés en lien avec l'affaire tant que le contentieux est en cours. Bybit a l'intention de demander d'autres mesures judiciaires à mesure que la procédure avancera.

Cette action civile est menée indépendamment des enquêtes pénales en cours menées par les autorités américaines chargées de l'application de la loi. Bybit continue de coopérer étroitement avec les autorités compétentes, notamment le FBI, en partageant des renseignements issus de la blockchain et les résultats d'enquêtes susceptibles de contribuer à des efforts de lutte contre la criminalité à plus grande échelle.

Alors que les actifs numériques sont de plus en plus la cible d'actes de cybercriminalité transfrontaliers sophistiqués, l'entreprise estime que les recours juridiques, parallèlement aux mesures répressives pénales, peuvent jouer un rôle important dans la préservation des actifs recouvrables et le renforcement de la responsabilité.

Une collaboration mondiale au service du recouvrement des actifs

Depuis l'incident survenu en février 2025, Bybit collabore avec des sociétés d'analyse de la blockchain, des plateformes d'échange, des dépositaires et des autorités internationales chargées de l'application de la loi afin de retracer les actifs volés et de démanteler les réseaux de blanchiment.

À ce jour :

Environ 48,4 millions USD d'avoirs volés ont été récupérés.

Plus de 30,5 millions USD ont été gelés auprès de plus de 28 plateformes d'échange et dépositaires, dans l'attente de nouvelles mesures judiciaires et d'enquêtes.

Ces efforts ont également permis de soutenir des mesures répressives de plus grande envergure visant des infrastructures qui auraient servi à blanchir des fonds volés. Les autorités allemandes ont démantelé la plateforme d'échange de cryptomonnaies eXch, tandis que les autorités allemandes et suisses ont par la suite mis fin aux activités de Cryptomixer.io, supprimant ainsi des canaux essentiels utilisés pour transférer des fonds d'origine illicite. Ensemble, ces mesures illustrent l'impact d'une coopération efficace entre le secteur privé et les forces de l'ordre dans la lutte contre la cybercriminalité internationale.

« C'est après la crise que viendra le véritable test », poursuit Ben. « C'est dans ces moments-là que l'on voit si un engagement est authentique. Pour nous, cela signifie continuer à renforcer notre sécurité, travailler main dans la main avec les enquêteurs et nos partenaires du secteur, et faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger nos utilisateurs. La confiance, ça ne se revendique pas. Il faut la mériter par des actes, jour après jour. »

Construire un écosystème d'actifs numériques plus résilient

Ces procédures judiciaires s'inscrivent dans le cadre de l'engagement plus large de Bybit visant à renforcer les normes de sécurité dans l'ensemble du secteur des cryptomonnaies. L'entreprise continue d'investir dans des capacités d'analyse des données de la blockchain, d'approfondir sa coopération avec les plateformes d'échange et les autorités de régulation, et de soutenir les initiatives visant à rendre le vol d'actifs numériques de plus en plus difficile, traçable et coûteux pour les organisations criminelles.

Cette action en justice témoigne de la volonté de Bybit de demander des comptes aux acteurs malveillants soutenus par des États et d'utiliser tous les recours juridiques disponibles, tant au civil qu'en collaboration avec les forces de l'ordre, afin de lutter contre la cybercriminalité visant le secteur des actifs numériques.

La procédure civile est toujours en cours. Bybit continuera à coopérer avec les autorités compétentes et à fournir des informations à mesure que le tribunal l'autorisera.

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