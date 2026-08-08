Bybit khởi kiện Bắc Triều Tiên và Lazarus Group, đạt được lệnh cấm tạm thời phong tỏa tài sản bị đánh cắp trong nỗ lực thu hồi tài sản tiền mã hóa mang tính bước ngoặt

Vụ kiện cáo buộc Bắc Triều Tiên và Lazarus Group tổ chức vụ đánh cắp 1,5 tỷ USD, lệnh phong tỏa tài sản do tòa án ban hành hỗ trợ nỗ lực thu hồi, trong khi Bybit mở rộng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và đối tác trong ngành nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình đối với tội phạm mạng liên quan đến tiền mã hóa

DUBAI, UAE, ngày 8 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Bybit, sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai thế giới xét theo khối lượng giao dịch, hôm nay thông báo đã đệ đơn kiện dân sự lên Tòa án Quận Liên bang Hoa Kỳ tại Quận Columbia đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (DPRK), Cục Trinh sát Tổng hợp (RGB) của nước này và Lazarus Group, vốn được nhà chức trách Hoa Kỳ xác định là nhóm tin tặc có liên hệ với DPRK chịu trách nhiệm về vụ tấn công mạng hồi tháng 2 năm 2025.

Bybit cũng đạt được một lệnh cấm tạm thời nhằm phong tỏa các tài sản bị đánh cắp đã được xác định, hiện do những cá nhân và tổ chức chưa xác định danh tính đang nắm giữ hoặc chuyển dịch các khoản tiền này, được nêu trong vụ kiện là các bị đơn John Doe (chưa xác định danh tính). Lệnh này nhằm mục đích bảo toàn các tài sản số bị đánh cắp đã được xác định trong thời gian vụ kiện tiếp diễn, thể hiện một bước tiến quan trọng trong nỗ lực liên tục của Bybit nhằm thu hồi khoản tiền, hỗ trợ các cuộc điều tra của cơ quan thực thi pháp luật quốc tế và tăng cường trách nhiệm giải trình đối với tội phạm mạng quy mô lớn. Tòa án cũng nhận định rằng "Bybit đã cho thấy khả năng thành công về nội dung" trong vụ kiện của mình.

Hành động pháp lý này là một phần trong chiến lược rộng hơn, kết hợp dữ liệu tình báo blockchain, hợp tác quốc tế và các biện pháp pháp lý nhằm truy tìm những đối tượng bất lương chịu trách nhiệm cho vụ việc mà tòa án, khi ban hành lệnh hạn chế tạm thời ban đầu, đã mô tả là "một trong những vụ đánh cắp tiền mã hóa lớn nhất trong lịch sử". Trong khi các cuộc điều tra hình sự vẫn thuộc trách nhiệm của các cơ quan chính phủ, thủ tục tố tụng dân sự cung cấp một phương thức bổ sung để bảo toàn tài sản và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan bị ảnh hưởng.

"Trọng tâm của chúng tôi chưa bao giờ thay đổi: trước hết bảo vệ người dùng, thu hồi những gì có thể và bảo đảm những người đứng sau các cuộc tấn công này phải chịu trách nhiệm", Ben Zhou, Co-founder kiêm CEO của Bybit cho biết. "Vụ tấn công của Lazarus không chỉ là cuộc tấn công nhằm vào Bybit. Đó còn là cuộc tấn công vào niềm tin trong ngành của chúng ta. Đó là lý do chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các điều tra viên, sàn giao dịch, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và bây giờ là tòa án. Chúng tôi hy vọng điều này đánh dấu một bước tiến nữa hướng tới việc khiến tiền mã hóa trở thành lĩnh vực khó hoạt động hơn nhiều đối với tội phạm và an toàn hơn nhiều đối với tất cả những người còn lại".

Tăng cường trách nhiệm giải trình thông qua hành động pháp lý

Lệnh cấm tạm thời nghiêm cấm chuyển nhượng hoặc tẩu tán các tài sản đã được xác định có liên quan đến vụ kiện trong thời gian thủ tục tố tụng tiếp diễn. Bybit dự định sẽ tiếp tục yêu cầu các biện pháp khắc phục tư pháp bổ sung khi quá trình tranh tụng tiến triển.

Vụ kiện dân sự được tiến hành độc lập với các cuộc điều tra hình sự đang được các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ tiến hành. Bybit tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), thông qua việc chia sẻ dữ liệu tình báo blockchain và các kết quả điều tra có thể hỗ trợ những nỗ lực thực thi pháp luật trên phạm vi rộng hơn.

Trong bối cảnh tài sản số ngày càng trở thành mục tiêu của các hoạt động tội phạm mạng xuyên biên giới tinh vi, công ty cho rằng các biện pháp pháp lý, song song với hoạt động thực thi pháp luật hình sự, có thể đóng vai trò quan trọng trong việc bảo toàn các tài sản có khả năng thu hồi và tăng cường trách nhiệm giải trình.

Hợp tác toàn cầu thúc đẩy việc thu hồi tài sản

Kể từ vụ việc hồi tháng 2 năm 2025, Bybit đã phối hợp với các công ty phân tích blockchain, các sàn giao dịch, đơn vị lưu ký và cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để truy tìm tài sản bị đánh cắp và phá vỡ các mạng lưới rửa tiền.

Tính đến nay:

Khoảng 48,4 triệu USD tài sản bị đánh cắp đã được thu hồi.

Khoảng hơn 30,5 triệu USD đã được phong tỏa tại hơn 28 sàn giao dịch và tổ chức lưu ký, chờ các hành động pháp lý và điều tra tiếp theo.

Những nỗ lực này cũng đã hỗ trợ các hành động thực thi rộng hơn nhắm vào cơ sở hạ tầng bị cáo buộc là được sử dụng để rửa tiền bị đánh cắp. Các cơ quan chức năng ở Đức đã dẹp bỏ sàn giao dịch tiền mã hoá eXch, trong khi các cơ quan chức năng của Đức và Thụy Sĩ sau đó đã ngăn chặn hoạt động của Cryptomixer.io, loại bỏ các kênh quan trọng được sử dụng để chuyển các khoản tiền thu được từ hoạt động bất hợp pháp. Những hành động này cho thấy tác động của sự phối hợp hiệu quả giữa khu vực tư nhân và các cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc chiến chống tội phạm mạng xuyên quốc gia.

"Phép thử thực sự đến sau cuộc khủng hoảng", Ben cho biết thêm. "Đó là lúc bạn thể hiện cam kết của mình có thật hay không. Với chúng tôi, điều đó có nghĩa là tiếp tục tăng cường bảo mật, phối hợp chặt chẽ với các điều tra viên và đối tác trong ngành, đồng thời làm mọi thứ có thể để bảo vệ người dùng. Niềm tin không phải là thứ bạn tự nhận. Bạn phải gây dựng nó thông qua hành động, mỗi ngày".

Xây dựng hệ sinh thái tài sản số có khả năng chống chịu cao hơn

Các thủ tục tố tụng pháp lý thể hiện một phần trong cam kết rộng lớn hơn của Bybit nhằm cải thiện các tiêu chuẩn bảo mật trong toàn ngành tiền mã hóa. Công ty tiếp tục đầu tư vào các năng lực tình báo blockchain tiên tiến, tăng cường hợp tác với các sàn giao dịch và cơ quan quản lý, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến hướng tới việc khiến hành vi đánh cắp tài sản số ngày càng khó thực hiện, dễ truy vết và tốn kém đối với các tổ chức tội phạm.

Động thái này thể hiện cam kết của Bybit trong việc buộc các đối tượng gây ra mối đe dọa được nhà nước hậu thuẫn phải chịu trách nhiệm, đồng thời sử dụng mọi biện pháp pháp lý sẵn có, cả dân sự và hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, nhằm ngăn chặn tội phạm mạng nhắm vào ngành tài sản số.

Các thủ tục tố tụng dân sự vẫn đang được tiến hành. Bybit sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan và cung cấp thông tin cập nhật trong phạm vi được tòa án cho phép.

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Giới thiệu về Bybit

Bybit là The New Financial Platform.

Chúng tôi tin rằng mọi người đều nên có quyền tiếp cận với mọi cơ hội tài chính trên thế giới. Đó là lý do chúng tôi xây dựng nền tảng thông minh đầu tiên kết nối mọi người ở bất kỳ đâu với tài chính toàn cầu.

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