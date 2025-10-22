Cambrex anuncia una inversión de $ 120 millones para expandir la fabricación de API y fortalecer la resiliencia del suministro de medicamentos de EE. UU

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO, por sus siglas en inglés), anunció hoy una inversión de $ 120 millones para expandir sus operaciones en EE. UU., abordando el aumento de la demanda de desarrollo y fabricación de API, y acelerando el papel de liderazgo de la empresa en el mercado de rápido crecimiento de terapias con péptidos.

"Nuestros clientes, en asociación con agencias federales y estatales, están reubicando la fabricación de medicamentos en los Estados Unidos, el mercado farmacéutico más grande del mundo. La producción local de API es vital para la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro, y Cambrex desempeñará un papel clave. "Estamos viendo una demanda muy fuerte de nuestros clientes para asociarse con Cambrex para utilizar esta capacidad ampliada", comentó Thomas Loewald, director general de Cambrex.

La inversión de $ 120 millones apoyará un aumento del 40 % en la capacidad de fabricación a gran escala del sitio de Charles City, Iowa, que alcanzará casi un millón de litros. La instalación de Charles City, situada en un sitio de 45 acres, fabrica una amplia gama de API e intermedios farmacéuticos, que incluyen moléculas altamente potentes y sustancias controladas.

"Con la creciente demanda de cadenas de suministro con sede en Estados Unidos para terapias críticas, Cambrex se centra en apoyar la estabilidad a largo plazo de la fabricación farmacéutica en Estados Unidos", agregó Loewald. "La inversión en nuestras instalaciones de Charles City, el sitio de fabricación de API independiente más grande del país, refleja nuestro compromiso de satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes para la fabricación de moléculas pequeñas y péptidos".

El compromiso de hoy se basa en la herencia de Cambrex de invertir en su red de desarrollo y fabricación de medicamentos, y sigue las expansiones anteriores en los últimos cinco años, que incluyen:

La incorporación de API altamente potentes y capacidad de fabricación a gran escala en Charles City, Iowa. (2022)

Nuevos laboratorios de vanguardia, capacidad de fabricación comercial clínica y de volumen pequeño a mediano, diseñados para terapias comerciales dirigidas a enfermedades raras y designaciones huérfanas, en High Point, Carolina del Norte. (2023)

Capacidades ampliadas y nueva capacidad de fabricación de BPF para terapias peptídicas en Waltham, Massachusetts. (2025)

Las inversiones continuas de Cambrex subrayan su compromiso de agregar capacidades y aumentar la capacidad para satisfacer las necesidades cambiantes y la creciente demanda de la industria farmacéutica.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder mundial de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), que proporciona desarrollo y fabricación de sustancias farmacéuticas a lo largo de todo el ciclo de vida de los medicamentos, así como servicios integrales de análisis para nuevos fármacos en investigación (IND, por sus siglas en inglés).

Con más de 40 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que atienden a clientes globales de América del Norte y Europa, Cambrex ofrece una gama de tecnologías y capacidades especializadas en sustancias farmacéuticas, que incluyen flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia de estado sólido, caracterización de materiales y API altamente potentes.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/5463220/Cambrex_logo.jpg

FUENTE Cambrex