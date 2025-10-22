Cambrex 宣佈投資 1.2 億美元，擴大 API 製造和提升美國藥物供應彈性

新澤西州東盧瑟福 2025年10月22日 /美通社/ -- Cambrex 是全球領先的委託開發製造商 (CDMO)，今天宣佈投資 1.2 億美元於擴大美國業務，滿足已增長的 API 開發與製造需求，並加速該公司於迅速增長肽藥物市場的領導地位。

Cambrex 行政總裁 Thomas Loewald 評論：「我們的客戶與聯邦和州政府機構合作，正在遷回藥物生產至美國，而美國是全球最大醫藥市場。本地 API 生產對供應鏈安全與彈性至關重要，而 Cambrex 將擔當重要角色。我們從客戶看到需求非常強勁，他們希望與 Cambrex 合作，並利用這已擴張生產能力。」

這項 1.2 億美元投資將支持愛荷華州查爾斯城工廠的大規模生產能力提升 40%，達到近一百萬公升。該查爾斯城工廠佔地 45 英畝，生產各種 API 和藥物中間體，包括高效能份子和受管制物質。

Loewald 補充：「隨着美國為本的關鍵藥物供應鏈需求不斷增長，Cambrex 致力支援美國製藥製造業長期穩定。我們對查爾斯城工廠（美國最大獨立 API 生產基地）的投資，反映我們承諾滿足客戶對小份子和肽生產的不斷變化需求。 」

今天的承諾建基於 Cambrex 對投資藥物開發與製造網絡的傳統，並延續過去五年的擴張，包括：

在愛荷華州查爾斯城工廠，額外增加高效率 API 和大規模生產能力。（2022 年）

全新先進實驗室位於北卡羅萊納州海波因特，專為罕見疾病和孤兒藥的商用藥物而設計，具備臨床與中小批量商用藥物生產能力。 （2023 年）

在麻省窩咸的設施內，擴大肽藥物的生產能力與全新 GMP 生產能力。（2025 年）

Cambrex 的持續投資突顯該公司承諾增加和提升生產能力，從而滿足製藥業不斷變化和不斷增長的需求。

關於 Cambrex



Cambrex 是全球領先委託開發製造商 (CDMO)，提供整個藥物生命週期中的藥物原料研發和製造，以及全面分析和 IND 支援的服務。

Cambrex 擁有超過 40 年經驗和 2,000 名專家組成的團隊，服務來自北美和歐洲的全球客戶。該公司提供一系列專門藥物原料科技和產能，包括連續流、受管制原料、肽合成物、固態科學、原料特性和高度強效 API。

SOURCE Cambrex