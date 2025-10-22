Cambrex dévoile un investissement de 120 millions de dollars pour développer la fabrication d'IPA et renforcer la résilience de l'approvisionnement en médicaments aux États-Unis

EAST RUTHERFORD, N.J., 22 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Cambrex, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui un investissement de 120 millions de dollars pour étendre ses activités aux États-Unis, afin de répondre à la demande accrue de développement et de fabrication d'API et d'accélérer le rôle de leader de l'entreprise sur le marché à croissance rapide des thérapies peptidiques.

« Nos clients, en partenariat avec des agences fédérales et étatiques, relocalisent la fabrication de médicaments aux États-Unis, le plus grand marché pharmaceutique du monde. La production locale d'API est essentielle pour la sécurité et la résilience de la chaîne d'approvisionnement, et Cambrex jouera un rôle clé à cet égard. Nous constatons une très forte demande de la part de nos clients qui souhaitent s'associer à Cambrex pour utiliser cette capacité accrue », a commenté Thomas Loewald, PDG de Cambrex.

Cet investissement de 120 millions de dollars permettra d'augmenter de 40 % la capacité de production à grande échelle du site de Charles City, dans l'Iowa, pour atteindre près d'un million de litres. L'usine de Charles City, située sur un site de 45 acres, fabrique une large gamme d'IPA et d'intermédiaires pharmaceutiques, y compris des molécules très puissantes et des substances contrôlées.

« Avec la demande croissante de chaînes d'approvisionnement basées aux États-Unis pour les thérapies critiques, Cambrex se concentre sur le soutien de la stabilité à long terme de la fabrication pharmaceutique aux États-Unis », a ajouté M. Loewald. « L'investissement dans notre site de Charles City, le plus grand site indépendant de fabrication d'IPA du pays, reflète notre engagement à répondre aux besoins évolutifs des clients en matière de fabrication de petites molécules et de peptides ».

L'engagement d'aujourd'hui s'inscrit dans la tradition d'investissement de Cambrex dans son réseau de développement et de fabrication de médicaments, et fait suite à des expansions antérieures au cours des cinq dernières années, notamment :

L'ajout d'un IPA très puissant et d'une capacité de fabrication à grande échelle à Charles City, dans l'Iowa. (2022)

Nouveaux laboratoires ultramodernes, capacité de production clinique et commerciale à petit et moyen volume, conçus pour les thérapies commerciales ciblant les maladies rares et les désignations orphelines, à High Point, en Caroline du Nord. (2023)

Extension des capacités et nouvelle capacité de production GMP pour les produits thérapeutiques peptidiques à Waltham, Massachusetts. (2025)

Les investissements continus de Cambrex soulignent son engagement à accroître ses compétences et sa capacité à répondre à l'évolution des besoins et à la demande croissante de l'industrie pharmaceutique.

À propos de Cambrex

Cambrex est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat de premier plan qui fournit des services d'élaboration et de fabrication de substances médicamenteuses tout au long du cycle de vie des médicaments, ainsi que des services analytiques complets et des services d'appui aux nouveaux médicaments de recherche.

Avec plus de 40 ans d'expérience et une équipe de 2 000 experts au service de clients internationaux en Amérique du Nord et en Europe, Cambrex offre une gamme de technologies et de capacités spécialisées dans les substances médicamenteuses, y compris le flux continu, les substances contrôlées, la synthèse des peptides, la science de l'état solide, la caractérisation des matériaux et les IPA très puissants.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2236065/5463220/Cambrex_logo.jpg