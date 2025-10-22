Cambrex expandirá la fabricación de API y fortalecerá el suministro de medicamentos en EE. UU.

Cambrex anuncia una inversión de 120 millones de dólares para expandir la fabricación de API y fortalecer la resiliencia del suministro de medicamentos en EE. UU.

EAST RUTHERFORD N.J., 22 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Cambrex, una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO), anunció hoy una inversión de 120 millones de dólares para expandir sus operaciones en EE. UU., abordando la creciente demanda de desarrollo y fabricación de API y acelerando el papel de liderazgo de la compañía en el mercado de terapias peptídicas en rápido crecimiento.

"Nuestros clientes, en colaboración con agencias federales y estatales, están reubicando la fabricación de medicamentos en EE. UU., el mercado farmacéutico más grande del mundo. La producción local de API es vital para la seguridad y la resiliencia de la cadena de suministro, y Cambrex desempeñará un papel clave. Observamos una fuerte demanda de nuestros clientes para asociarnos con Cambrex y aprovechar esta mayor capacidad", comentó Thomas Loewald, consejero delegado de Cambrex.

La inversión de 120 millones de dólares respaldará un aumento del 40 % en la capacidad de fabricación a gran escala de la planta de Charles City, Iowa, alcanzando casi un millón de litros. La planta de Charles City, ubicada en un terreno de 45 acres, fabrica una amplia gama de API e intermediarios farmacéuticos, incluyendo moléculas de alta potencia y sustancias controladas.

"Con la creciente demanda de cadenas de suministro estadounidenses para terapias críticas, Cambrex se centra en respaldar la estabilidad a largo plazo de la fabricación farmacéutica en Estados Unidos", añadió Loewald. "La inversión en nuestras instalaciones de Charles City, la planta de fabricación independiente de API más grande del país, refleja nuestro compromiso de satisfacer las cambiantes necesidades de nuestros clientes en la fabricación de moléculas pequeñas y péptidos".

El compromiso de hoy se basa en la tradición de Cambrex de invertir en su red de desarrollo y fabricación de medicamentos, y sigue las expansiones anteriores de los últimos cinco años, que incluyen:

La incorporación de un API de alta potencia y capacidad de fabricación a gran escala en Charles City, Iowa. (2022)

Nuevos laboratorios de vanguardia, con capacidad de fabricación clínica y comercial de pequeño a mediano volumen, diseñados para terapias comerciales dirigidas a enfermedades raras y designaciones de medicamentos huérfanos, en High Point, Carolina del Norte. (2023)

Ampliación de las capacidades y nueva capacidad de fabricación conforme a las BPM para terapias peptídicas en Waltham, Massachusetts. (2025)

Las continuas inversiones de Cambrex subrayan su compromiso de agregar capacidades y aumentar la capacidad para satisfacer las necesidades cambiantes y la creciente demanda de la industria farmacéutica.

Acerca de Cambrex

Cambrex es una organización líder mundial en desarrollo y fabricación por contrato (CDMO) que brinda desarrollo y fabricación de sustancias farmacológicas a lo largo de todo su ciclo de vida, así como servicios integrales de análisis y habilitación de IND.

Con más de 40 años de experiencia y un equipo de 2.000 expertos que atienden a clientes globales de América del Norte y Europa, Cambrex ofrece una gama de tecnologías y capacidades de sustancias farmacológicas especializadas, que incluyen flujo continuo, sustancias controladas, síntesis de péptidos, ciencia del estado sólido, caracterización de materiales y API altamente potentes.