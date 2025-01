Carregando conjuntamente o caminho à frente | Huawei lança as 10 principais tendências do setor de redes de carregamento para 2025

SHENZHEN, China, 10 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Huawei divulgou as 10 principais tendências da indústria de redes de carregamento 2025 com o tema "Carregando conjuntamente a estrada à frente". Wang Zhiwu, presidente da Huawei Smart Charging Network Domain, interpreta de forma abrangente as 10 principais tendências do setor de redes de carregamento para 2025 a partir das perspectivas de desenvolvimento do setor e do caminho de desenvolvimento de tecnologia.

Wang Zhiwu, presidente da Huawei Smart Charging Network Domain (PRNewsfoto/Huawei Digital Power)

Ele afirma que os veículos elétricos (EVs) voltaram a se desenvolver melhor do que o esperado. Estima-se que o número de veículos elétricos globais chegará a 480 milhões em 10 anos em todo o mundo. Já estamos na era da eletrificação abrangente. No futuro, a Huawei trabalhará com parceiros e clientes para acelerar a cobertura de carregamento ultrarrápido em todos os cenários. Na maré da eletrificação de veículos, nos dedicamos a alcançar a visão de carregar conjuntamente a estrada à frente.

Tendência 1: Desenvolvimento de alta qualidade

O desenvolvimento de redes de carregamento de alta qualidade tornou-se uma tendência no setor. Toda a indústria passará por mudanças profundas centradas no desenvolvimento de alta qualidade. As tecnologias serão iteradas rapidamente e as principais empresas de carregadores sofrerão uma queda acentuada.

Tendência 2: Carregamento ultrarrápido abrangente

"Carregamento ultrarrápido" é uma palavra de ordem de 2024 para o setor. Várias cidades na China começaram a implantar instalações de carregamento ultrarrápido, impulsionando o crescimento explosivo do número de modelos de veículos elétricos que suportam carregamento ultrarrápido. Estima-se que todos os modelos típicos de veículos elétricos suportarão carregamento ultrarrápido em todos os cenários até 2028.

Tendência 3: experiência ideal

Tecnologias maduras de unidades principais inteligentes, direção inteligente e carregadores inteligentes promovem a experiência de carregamento digital, inteligente e automática, impulsionando o advento da era da experiência de carregamento digitalizada.

Tendência 4: Logística Eletrificada

Para atingir o objetivo de substituir o petróleo pela eletricidade para veículos pesados de mercadorias, o carregamento é o principal obstáculo. As tecnologias de carregamento ultrarrápido superarão completamente os obstáculos da indústria. O carregamento ultrarrápido tem vantagens como baixo gasto de capital de construção (CAPEX), alta compatibilidade de carregamento, fácil manutenção de dispositivos e pegada de pequenas estações, promovendo a obtenção de logística eletrificada para o setor.

Tendência 5: Amigabilidade à rede

No futuro, a interação da rede elétrica transitará da resposta passiva para a ativa e da interação unidirecional para a múltipla para garantir a segurança da rede elétrica.

Tendência 6: Pooling de energia multinível

Com o aumento dos modelos de veículos elétricos compatíveis e faixas de potência mais amplas, os veículos elétricos comerciais suportarão até mesmo o carregamento em nível de megawatt. Enfrentando requisitos em constante mudança, a tecnologia de agrupamento de energia evoluirá do aplicativo de carregador de tipo dividido para o agrupamento de energia multinível e se estenderá a redes de energia e veículos elétricos. Essa evolução reduz a dependência de eletricidade nas redes elétricas, suporta a evolução com modelos de veículos elétricos e atende aos requisitos de veículos elétricos ao máximo.

Tendência 7: Carregamento totalmente refrigerado a líquido

Os cenários de carregamento são cada vez mais diversos, especialmente incluindo ambientes mais extremos. Portanto, a indústria está acelerando a implantação de equipamentos de carregamento resfriados a líquido de alta potência. Unidade de energia refrigerada a líquido + dispensador de carregamento refrigerado a líquido se tornará a melhor combinação.

Tendência 8: PV+ESS+ integração de carregador

A solução tradicional de "empilhamento de PV, ESS e gabinetes de carregamento" evoluirá gradualmente para a solução de "integração inteligente", que melhorará os benefícios ao longo do ciclo de vida, será amigável às redes elétricas e garantirá a segurança da estação de carregamento.

Tendência 9: Carregamento CC de baixa potência

O campus será o cenário principal para o desenvolvimento futuro do V2G. À medida que o carregamento CC de baixa potência está se tornando popular, ele tem mais funções digitais, como cálculo de pontos de bônus, implantação centralizada, gerenciamento e controle fáceis e evolução V2G.

Tendência 10: Segurança elétrica

À medida que os cenários de carregamento se expandem para ambientes densamente povoados, os requisitos de segurança elétrica passarão do controle de ponto único para o controle unificado para pessoas, veículos elétricos, carregadores e ESSs.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2595263/Wang_Zhiwu_President_Huawei_Smart_Charging_Network_Domain.jpg

FONTE Huawei Digital Power