Huawei publie les 10 principales tendances de l'industrie des réseaux de recharge en 2025

SHENZHEN, Chine, 10 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Huawei a publié les 10 principales tendances de l'industrie des réseaux de recharge en 2025 sur le thème "Charger conjointement la route à venir". Wang Zhiwu, président de Huawei Smart Charging Network Domain, interprète de manière exhaustive les 10 principales tendances de l'industrie des réseaux de recharge pour 2025 du point de vue des orientations de développement de l'industrie et de la voie de développement technologique.

Wang Zhiwu, President of Huawei Smart Charging Network Domain

Il affirme que les véhicules électriques (VE) se sont à nouveau développés au-delà des attentes. On estime que le nombre de VE dans le monde atteindra 480 millions d'ici 10 ans. Nous sommes déjà entrés dans l'ère de l'électrification complète. À l'avenir, Huawei travaillera avec ses partenaires et ses clients pour accélérer la couverture de la recharge ultra-rapide dans tous les scénarios. Dans le domaine de l'électrification des véhicules, nous sommes déterminés à concrétiser la vision d'une recharge commune de la route à venir.

Tendance 1 : Développement de haute qualité

Le développement de réseaux de recharge de haute qualité est devenu une tendance de l'industrie. L'ensemble de l'industrie va connaître de profondes mutations centrées sur un développement de qualité. Les technologies feront l'objet d'une itération rapide, et les entreprises à chargeur central connaîtront une forte diminution.

Tendance 2 : Chargement ultra-rapide complet

La "charge ultra-rapide" est un mot à la mode en 2024 pour l'industrie. De nombreuses villes chinoises ont commencé à déployer des installations de recharge ultra-rapide, stimulant ainsi la croissance explosive du nombre de modèles de véhicules électriques compatibles avec la recharge ultra-rapide. On estime que tous les modèles typiques de VE seront compatibles avec la recharge ultra-rapide dans tous les scénarios d'ici à 2028.

Tendance 3 : Une expérience optimale

Les technologies matures des unités de tête intelligentes, de la conduite intelligente et des chargeurs intelligents favorisent l'expérience de charge numérique, intelligente et automatique, favorisant l'avènement de l'ère de l'expérience de charge numérisée.

Tendance 4 : Logistique électrifiée

Pour atteindre l'objectif de remplacer le pétrole par l'électricité pour les poids lourds, le chargement est l'obstacle principal. Les technologies de recharge ultra-rapide permettront de surmonter les obstacles rencontrés par l'industrie. La recharge ultra-rapide présente des avantages tels que de faibles dépenses en capital de construction (CAPEX), une grande compatibilité de recharge, une maintenance aisée du dispositif et un faible encombrement de la station, ce qui favorise la mise en place d'une logistique électrifiée pour l'industrie.

Tendance 5 : Convivialité de la grille

À l'avenir, l'interaction du réseau électrique passera d'une réponse passive à une réponse active, et d'une interaction unidirectionnelle à une interaction multidirectionnelle afin de garantir la sécurité du réseau électrique.

Tendance 6 : Mise en commun des pouvoirs à plusieurs niveaux

Avec l'augmentation du nombre de modèles de VE compatibles et l'élargissement des gammes de puissance, les VE commerciaux pourront même prendre en charge des charges de l'ordre du mégawatt. Face à l'évolution constante des besoins, la technologie de mise en commun de l'énergie évoluera, passant d'une application de chargeur à deux niveaux à une mise en commun de l'énergie à plusieurs niveaux, et s'étendra aux réseaux électriques et aux VE. Cette évolution permet de réduire la dépendance vis-à-vis des réseaux électriques, d'évoluer avec les modèles de VE et de répondre au mieux aux exigences des VE.

Tendance 7 : Chargement entièrement refroidi par liquide

Les scénarios de recharge sont de plus en plus diversifiés, notamment dans des environnements plus extrêmes. C'est pourquoi l'industrie accélère le déploiement d'équipements de charge à refroidissement liquide de grande puissance. Le groupe électrogène refroidi par liquide + le distributeur de charge refroidi par liquide constitueront la meilleure combinaison.

Tendance 8 : Intégration PV+ESS+Chargeur

La solution traditionnelle consistant à "empiler des systèmes photovoltaïques, des systèmes électriques d'urgence et des armoires de chargement" évoluera progressivement vers une solution d'"intégration intelligente" qui améliorera les avantages tout au long du cycle de vie, sera respectueuse des réseaux électriques et garantira la sécurité de la station de chargement.

Tendance 9 : Chargement CC à faible puissance

Le campus sera le scénario de base pour le développement futur du V2G. La charge à courant continu de faible puissance étant de plus en plus répandue, elle comporte davantage de fonctions numériques telles que le calcul des points de bonus, le déploiement centralisé, la facilité de gestion et de contrôle, et l'évolution V2G.

Tendance 10 : Sécurité électrique

Comme les scénarios de recharge s'étendent à des environnements densément peuplés, les exigences en matière de sécurité électrique passeront d'un contrôle à point unique à un contrôle unifié pour les personnes, les VE, les chargeurs et les systèmes d'alimentation électrique d'urgence.

