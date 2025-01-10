Перспективы совместной зарядки | Huawei публикует 10 ключевых тенденций отрасли сетей зарядных станций 2025 г.

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 10 января 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei опубликовала 10 ключевых тенденций отрасли сетей зарядных станций 2025 года под заголовком «Перспективы совместной зарядки» (Jointly Charging the Road Ahead). Ван Чжиу (Wang Zhiwu), президент направления сетей интеллектуальных зарядных станций Huawei, всесторонне интерпретирует 10 ключевых тенденций отрасли сетей зарядных станций на 2025 год с точки зрения направлений развития отрасли и пути развития технологий.

Wang Zhiwu, President of Huawei Smart Charging Network Domain

Он утверждает, что развитие электромобилей (EV) опять превзошло ожидания. Предполагается, что за 10 лет суммарное число электромобилей в мире достигнет 480 миллионов. Мы уже вступили в эпоху повсеместной электрификации. В будущем Huawei будет работать с партнерами и клиентами над ускорением покрытия станциями сверхбыстрой зарядки для всех сценариев. На волне электрификации транспорта мы стремимся достичь видения перспектив совместной зарядки.

Тенденция 1: высококачественное развитие

Высококачественное развитие сетей зарядных станций стало отраслевой тенденцией. Вся отрасль претерпит глубокие изменения, центральным элементом которых является качественное развитие. Технологии будут быстро развиваться, а основных производителей зарядных устройств ожидает резкое падение.

Тенденция 2: комплексная сверхбыстрая зарядка

«Сверхбыстрая зарядка» — самое модное понятие отрасли в 2024 году. Несколько городов в Китае начали развертывать станции сверхбыстрой зарядки, что ускорило взрывной рост числа моделей электромобилей, поддерживающих сверхбыструю зарядку. При любом сценарии предполагается, что к 2028 году все типовые модели электромобилей будут поддерживать сверхбыструю зарядку.

Тенденция 3: оптимальное удобство

Зрелость технологий интеллектуальных головных устройств, интеллектуального управления автомобилем и интеллектуальных зарядных устройств способствует тому, что процесс зарядки становится цифровым, интеллектуальным и автоматическим, что приведет к наступлению эпохи цифровой зарядки.

Тенденция 4: электрифицированная логистика

Для тяжелых грузовых автомобилей решить задачу перехода с нефтепродуктов на электричество в первую очередь не позволяет зарядка. Технологии сверхбыстрой зарядки позволяют полностью устранить эти препятствия для отрасли. Преимуществами сверхбыстрой зарядки являются низкие капитальные затраты на строительство (CAPEX), высокая совместимость с зарядными устройствами, простота обслуживания устройств и небольшая площадь станции, что способствует решению задачи электрификации логистики для отрасли.

Тенденция 5: легкость взаимодействия с электросетями

В будущем для обеспечения безопасности энергосетей взаимодействие с энергосетями будет меняться с пассивного реагирования на активное и с одностороннего на многостороннее взаимодействие.

Тенденция 6: многоуровневое объединение мощностей

С увеличением количества совместимых моделей электромобилей и расширения диапазонов мощности коммерческие электромобили будут поддерживать зарядку даже на уровне мегаваттов. Столкнувшись с непрерывно меняющимися требованиями, технология объединения мощности будет развиваться от применения зарядных устройств с разделением мощности до многоуровневого объединения мощности и достигать энергосетей и электромобилей. Эта эволюция снижает зависимость от электросетей, поддерживает развитие с появлением новых моделей электромобилей и максимально соответствует потребностям электромобилей.

Тенденция 7: зарядка с полным жидкостным охлаждением

Сценарии зарядки становятся все более разнообразными, особенно в более экстремальных условиях. Поэтому отрасль ускоряет развертывание зарядного оборудования высокой мощности с жидкостным охлаждением. Комбинация «силовой агрегат с жидкостным охлаждением + распределитель зарядки с жидкостным охлаждением» станет лучшим сочетанием.

Тенденции 8: интеграция солнечных панелей (PV) с системами накопления энергии (ESS) и зарядными устройствами

Традиционное решение «сопряжение солнечных панелей (PV) с системами накопления энергии (ESS) и зарядными шкафами» постепенно превратится в решение «интеллектуальной интеграции», которое обеспечит дополнительные преимущества в рамках всего жизненного цикла, будет хорошо взаимодействовать с энергосетями и обеспечит безопасность зарядной станции.

Тенденция 9: зарядка постоянным током малой мощности

Для развития системы «электромобиль-энергосеть» (V2G) в будущем основным сценарием станет кампус. По мере того как зарядка постоянным током малой мощности становится все более популярной, эта технология приобретает все больше цифровых функций, таких как расчет бонусных баллов, централизованное развертывание, простота управления и контроля, а также эволюция системы V2G.

Тенденция 10: электробезопасность

Так как сценарии зарядки станут включать густонаселенные районы, требования к электробезопасности изменятся с управления из одной точки на унифицированное управление людьми, электромобилями, зарядными устройствами и системами накопления энергии (ESS).

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