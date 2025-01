Współtworzenie sieci ładowania na miarę przyszłości | Huawei prezentuje 10 głównych trendów branży stacji ładowania na rok 2025

SHENZHEN, Chiny, 10 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- Spółka Huawei opublikowała 10 głównych trendów branży stacji ładowania na rok 2025 pod hasłem „Współtworzenie sieci ładowania na miarę przyszłości". Wang Zhiwu, prezes działu sieci inteligentnych stacji ładowania Huawei, kompleksowo omawia 10 podstawowych trendów branży stacji ładowania na rok 2025 pod względem kierunków rozwoju sektora oraz ścieżki rozwoju technologii.

Stwierdza on, że rozwój pojazdów elektrycznych przebiegał sprawniej niż przewidywano: „Szacuje się, że liczba pojazdów elektrycznych na świecie w ciągu 10 najbliższych lat osiągnie 480 milionów. Wkroczyliśmy w erę kompleksowej elektryfikacji. W przyszłości Huawei będzie współpracować z partnerami i klientami nad przyspieszeniem zasięgu ultraszybkiego ładowania we wszystkich scenariuszach. W ramach trendu elektryfikacji pojazdów zależy nam na realizacji wizji współtworzenia sieci ładowania na miarę przyszłości".

Trend 1: Rozwój wysokiej jakości

Wysokiej klasy rozwój sieci ładowania stał się trendem w branży. W całym sektorze dokonają się zasadnicze zmiany koncentrujące się na rozwoju wysokiej jakości. Rozwój technologii będzie przebiegać szybko, a główne przedsiębiorstwa z branży ładowania odnotują gwałtowny wzrost.

Trend 2: Kompleksowe superszybkie ładowanie

Superszybkie ładowanie jest popularnym określeniem w branży w roku 2024 r. Wiele miast w Chinach zaczęło budować stacje ultraszybkiego ładowania, przyspieszając dynamiczny wzrost liczby modeli pojazdów elektrycznych z ultraszybkim ładowaniem. Szacuje się, że do roku 2028 wszystkie typowe modele pojazdów elektrycznych będą obsługiwać ultraszybkie ładowanie we wszystkich scenariuszach.

Trend 3: Optymalny komfort

Dojrzałe technologie inteligentnych zestawów słuchawkowych, inteligentnej jazdy i stacji ładowania sprzyjają doświadczeniom opartym na rozwiązaniach inteligentnych, cyfrowych i automatycznych w dążeniu do ery scyfryzowanego ładowania.

Trend 4: Zelektryfikowana logistyka

Ładowanie jest głównym wyzwaniem na drodze do zastąpienia ropy do zasilania pojazdów ciężarowych energią elektryczną. Technologie ultraszybkiego ładowania całkowicie zaradzą problemom branży. Do zalet ultraszybkiego ładowania należą niskie nakłady inwestycyjne na budowę, duża kompatybilność ładowania, łatwe utrzymanie urządzeń i niewielki wpływ stacji na środowisko, co sprzyja elektryfikacji logistyki w branży.

Trend 5: Sieci przyjazne dla użytkowników

W przyszłości interakcje w ramach sieci energetycznej z pasywnych staną się aktywne i z jednokierunkowych - wielokierunkowe, aby zapewnić bezpieczeństwo sieci.

Trend 6: Wielopoziomowe współdzielenie mocy

Przy coraz większej liczbie kompatybilnych modeli pojazdów elektrycznych i szerszych zakresach mocy komercyjne pojazdy elektryczne mogą obsługiwać ładowanie nawet na poziomie megawatów. W obliczu stale zmieniających się wymagań technologia współdzielenia mocy będzie ewoluować od stosowania stacji ładowania dzielonego w kierunku wielopoziomowego współdzielenia mocy i rozszerzać się na sieci energetyczne i pojazdy elektryczne. Ta zmiana zmniejsza zależność energii elektrycznej od sieci energetycznych, wspiera rozwój modeli pojazdów elektrycznych i w największym możliwym stopniu spełnia wymagania pojazdów elektrycznych.

Trend 7: Ładowanie w pełni chłodzone cieczą

Scenariusze ładowania są coraz bardziej zróżnicowane, zwłaszcza w bardziej ekstremalnych warunkach otoczenia. Dlatego też branża przyspiesza wdrażanie urządzeń do ładowania o dużej mocy, chłodzonych cieczą. Najlepszą kombinacją staną się chłodzone cieczą jednostka zasilająca i jednostka ładowania.

Trend 8: Połączenie PV+ESS+ stacja ładująca

Tradycyjne rozwiązanie polegające na układaniu na sobie modułów PV, ESS i szaf ładujących będzie stopniowo ewoluować w kierunku rozwiązania inteligentnego połączenia, które poprawi korzyści w całym cyklu życia, będzie przyjazne dla sieci energetycznych i zapewni bezpieczeństwo stacji ładowania.

Trend 9: Ładowanie prądem stałym o małej mocy

Kampus będzie podstawowym scenariuszem przyszłego rozwoju V2G. Ładowanie prądem stałym o małej mocy staje się coraz bardziej popularne i ma coraz więcej funkcji cyfrowych, takich jak obliczanie punktów bonusowych, scentralizowane uruchamianie, łatwe zarządzanie i sterowanie oraz ewolucja V2G.

Trend 10: Bezpieczeństwo elektryczne

W miarę jak usługi ładowania stają się dostępne w gęsto zaludnionych obszarach, wymagania w zakresie bezpieczeństwa elektrycznego ulegną zmianie z kontroli w pojedynczych punktach w stronę zintegrowanej kontroli obejmującej osoby, pojazdy elektryczne, stacje ładujące i systemy magazynowania energii.

