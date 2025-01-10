讓有路的地方就有高質量充電 | 華為發佈2025充電網絡產業十大趨勢

趨勢一：高質量發展

充電網絡高質量發展已成為產業風向，從型式試驗走向強制認證、從一刀切補貼走向高質量補貼。全行業將圍繞高質量發展產生深刻變化，技術快速迭代，核心樁企將快速收縮。

趨勢二：全面超充化

「超充」是2024年行業關鍵詞，多地落地超充之城建設，超充車型爆發式增長。預計2028年，超充將成為全場景全車型標配。存量70%一體樁面臨規模淘汰。

趨勢三：極致體驗

私家車占比持續提升，存量網絡不滿足用戶高體驗訴求。智能車機、智能駕駛以及智能充電樁技術成熟，讓數字化、智能化、自動化不斷升級，推動充電全數字化體驗時代來臨。

趨勢四：物流電動化

重卡「以電替油」商業閉環，補能是核心阻礙點。超充技術將徹底打通產業斷點，相比換電路線具備建站低成本、充電高兼容、設備易維護、建站省佔地等優勢，推動物流行業全面電動化。

趨勢五：電網友好

充電負荷對電網矛盾逐步顯現，行業及政府積極探索擴大V2G試點規模。未來電網互動將從被動響應向主動響應過渡，從單向到多向發展，保障電網安全運行。

趨勢六：多級功率池化

場站兼容車型不斷增加，功率範圍不斷擴大，商用車甚至將達到兆瓦級。面對需求的不斷變化，功率池化技術將從分體樁，走向多級功率池化，向電網、車輛兩端延展，可減少電力依賴，支持演進，最大化滿足車輛需求。

趨勢七：全液冷架構

充電場景持續下沉，場景趨於嚴苛化。從城市到縣域鄉鎮，站間距加大，維護難度加大。從高速到物流港口，環境更加複雜，可靠性挑戰加劇。行業加速大功率液冷佈局，主機液冷+終端液冷成為最佳選擇。

趨勢八：光儲充一體化

光伏平價化，儲能大發展。低價發電高價充電，商業加速閉環。「多櫃拼湊」的光儲充解決方案，性能參差不齊，缺乏統一管理。將逐步走向為全生命週期收益保駕護航的「智能化一體」，實現電網友好、收益提升、整站安全等。

趨勢九：慢充直流化

園區場景是未來發展V2G的核心場景，慢充直流化逐步到來，相比於傳統交流樁具備更多數字體驗，支持積分計算、集中部署易管可控、支持V2G演進等優勢。

趨勢十：強電安全

充電場景趨多，人流趨密，強電安全將從單點管控走向人、車、樁、儲四重強電安全體系具備統一的安全控制策略。行業夥伴需攜手從建站規範、技術架構、產品設計、AI應用讓充電場站高效協同，做到車輛不起火、車主不觸電、風險不擴散。

2025年，華為將攜手夥伴加速全場景超充覆蓋。在汽車電動化的浪潮下，讓新能源車從城市到縣鄉、從高速到國道，惠及每一家企業與每一戶家庭。助力新能源車從中國走向世界，讓有路的地方就有高質量充電。

SOURCE Huawei Digital Power