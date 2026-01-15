Castrol orgulhosamente apresenta: Drive Me To The Moon

A Castrol lança um novo documentário em colaboração com a Lunar Outpost: uma estreia mundial no Space Center Houston

LONDRES, 15 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Castrol apresentou o Drive Me to the Moon, um fascinante documentário de "edutainment" (entretenimento educativo) criado em colaboração com a Lunar Outpost, com sede no Colorado, líder em mobilidade planetária e infraestrutura espacial. O filme oferece uma visão exclusiva dos bastidores da engenharia e da criatividade necessárias para a mobilidade da próxima geração na Lua.

O filme marca o ápice de uma colaboração de três anos entre a Castrol e a Lunar Outpost na missão Lunar Voyage 1 (LV1), que entregou o primeiro rover comercial à Lua e o primeiro rover a chegar ao Pólo Sul lunar. Como parte dessa colaboração, a Castrol forneceu conhecimentos e informações técnicas para o centro de Controle de Missões (Mission Control) de última geração da Lunar Outpost no Colorado – a instalação a partir da qual O LV1 foi monitorado e operado. A Castrol também forneceu lubrificantes espaciais especializados para o AstroAnt do MIT Media Lab, uma carga útil no rover.

Drive Me to the Moon segue o NV1 desde o teste até o pouso, revelando a precisão, resistência e colaboração necessárias para o sucesso em um dos ambientes mais implacáveis do nosso sistema solar. Combinando entrevistas com especialistas da Lunar Outpost, ex-especialistas da NASA e da ESA e especialistas técnicos da Castrol, o filme mostra como a colaboração entre a ciência e a indústria está redefinindo o que é possível fazer no espaço.

O projeto amplia o trabalho da Castrol no espaço desde a década de 1960. Os lubrificantes de nível espacial da Castrol têm sido utilizados em muitas operações marcantes da NASA: desde as missões Apollo e os Mars Rovers até ao programa do Ônibus Espacial, à Estação Espacial Internacional e ao telescópio Hubble. Tudo o que a Castrol faz no espaço entra em tudo o que fazemos aqui na Terra. Aplicamos o mesmo rigor, ética e experiência, independentemente de onde operamos.

O documentário estreia em um momento decisivo para a exploração lunar – o programa Artemis da NASA, com o objetivo de levar os astronautas de volta à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos.

A estreia no Space Auditorium do Space Center Houston foi organizada pelo ex-chefe de gabinete da NASA, Gabe Sherman, na presença de convidados eminentes de todas as comunidades globais de espaço e engenharia. Após a exibição, um painel de perguntas e respostas explorou a produção do filme, os desafios da engenharia lunar e o futuro da exploração espacial comercial, apresentando:

Chris Lockett, vice-presidente sênior de eletrificação e tecnologia, Castrol

AJ Gemer, Cofundador e Diretor Técnico, Lunar Outpost

Rod Pyle, autor e editor-chefe da revista Ad Astra

Anita Sengupta, CEO da Hydroplane

Chris Lockett, vice-presidente sênior de eletrificação e tecnologia da Castrol, disse: " Drive Me to the Moon conta a história de ultrapassar limites e testar tecnologia onde nada pode ser dado como certo. Este trabalho reflete a nossa filosofia – a mesma precisão e inovação exigidas no espaço ajudam a orientar os nossos avanços na Terra, desde a mobilidade elétrica até aos sistemas industriais e muito mais."

Fabiana Neves, vice-presidente da Castrol Americas, disse: "Este filme mostra o que acontece quando a imaginação e a inovação se encontram. O trabalho da Castrol com a Lunar Outpost reflete o espírito pioneiro que move tudo o que fazemos: ultrapassar limites para criar tecnologias que funcionam, seja no espaço sideral ou na vida cotidiana. Realizar esta estreia em Houston, uma cidade construída com base na exploração espacial, não poderia ser mais adequado."

Joe Kane, fundador e diretor de criação da Polar Media, que produziu o filme, disse: "Drive Me to the Moon vai além do lançamento do foguete para revelar a verdadeira história por trás do esforço humano. Desde a equipe da Lunar Outpost até os engenheiros da Castrol, todos compartilhamos o mesmo desejo de ultrapassar limites. O filme oferece uma visão autêntica dos bastidores e um vislumbre da tecnologia e da experiência que tornam tudo possível, apresentado de uma forma educativa e divertida."

Justin Cyrus, CEO da Lunar Outpost, disse: "Trabalhar com a Castrol tem sido fundamental para o avanço do nosso Controle de Missões e para a preparação para o que está por vir na exploração lunar. Drive Me to the Moon celebra as pessoas, as parcerias e a perseverança que estão a ajudar a levar a humanidade de volta à Lua pela primeira vez em mais de 50 anos. Juntos, estamos lançando as bases para uma presença humana permanente – e para o futuro de viver e trabalhar fora da Terra."

Para a Castrol, o documentário reflete a missão em curso de testar a tecnologia nos limites do desempenho – na Lua e na Terra. Disponível para assistir no nosso YouTube em fevereiro de 2026. Assista ao trailer aqui.

Notas para os editores:

A Castrol trabalha no espaço há sete décadas, desde as históricas missões Apollo da NASA, fornecendo lubrificantes de nível espacial essenciais para as missões.

A associação ao Consortium Lab (CLM) da BP foi estendida à Castrol para ajudar a desempenhar um papel de liderança no cumprimento da missão da MediaLabs de criar tecnologias, experiências e sistemas transformadores que permitam às pessoas reimaginar e redesenhar suas vidas.

Sobre a Castrol

A Castrol, uma das marcas líderes mundiais em lubrificantes, tem um orgulhoso histórico de inovação e de alimentar os sonhos dos pioneiros. Nossa paixão pelo desempenho, combinada com uma filosofia de trabalho em parceria, permitiu à Castrol desenvolver lubrificantes, refrigerantes e graxas que estão no centro de inúmeras conquistas tecnológicas em terra, ar, mar e espaço há mais de 125 anos.

A Castrol faz parte do grupo bp e atende clientes e consumidores nos setores automotivo, marítimo, industrial e de energia. Nossos produtos de marca são reconhecidos globalmente pela inovação e alto desempenho, graças ao nosso compromisso com a qualidade premium e tecnologia de ponta. Para mais informações, acesse: castrol.com

Sobre a Lunar Outpost

A Lunar Outpost é líder em mobilidade planetária e infraestrutura espacial, desenvolvendo sistemas robóticos avançados para ambientes extremos. Desde a viabilização do primeiro rover comercial na Lua até o apoio ao projeto Lunar Terrain Vehicle da NASA, a Lunar Outpost está liderando o caminho rumo a uma infraestrutura lunar sustentável e uma economia cis-lunar. Com várias missões totalmente contratadas, a empresa está ajudando a moldar o futuro do espaço como uma extensão da economia global. Para mais informações, acesse lunaroutpost.com.

