Castrol est fière de présenter: Drive Me To The Moon

Castrol annonce la sortie d'un nouveau documentaire, fruit d'une collaboration avec Lunar Outpost: une première mondiale au centre spatial de Houston

LONDRES, 15 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Castrol a dévoilé Drive Me to the Moon, un documentaire ludo-éducatif fascinant créé en collaboration avec Lunar Outpost, basé dans le Colorado, leader de la mobilité planétaire et des infrastructures spatiales. Le film présente en exclusivité les coulisses de l'ingénierie et de l'ingéniosité nécessaires à la mobilité de nouvelle génération sur la Lune.

Le film marque l'aboutissement d'une collaboration de trois ans entre Castrol et Lunar Outpost dans le cadre de Lunar Voyage 1 (LV1), qui a permis d'être le tout premier rover commercial à se poser sur la Lune et le premier rover à atteindre le pôle Sud lunaire. Dans le cadre de cette collaboration, Castrol a apporté son expertise et sa contribution technique au centre de contrôle de mission à la pointe de la technologie de Lunar Outpost dans le Colorado, l'installation à partir de laquelle LV1 a été surveillé et exploité. Castrol a également fourni des lubrifiants spécialisés homologués pour les applications spatiales pour l'AstroAnt du MIT Media Lab, une charge utile du rover.

Drive Me to the Moon suit LV1, des essais à l'atterrissage, révélant la précision, l'endurance et la collaboration nécessaires pour réussir dans l'un des environnements les plus hostiles de notre système solaire. En combinant des interviews avec Lunar Outpost, d'anciens spécialistes de la NASA et de l'ESA et des experts techniques de Castrol, le film montre comment la collaboration entre la science et l'industrie redéfinit ce qui est réalisable dans l'espace.

Le projet prolonge le travail de Castrol dans l'espace accompli depuis les années 1960. Les lubrifiants Castrol de qualité spatiale ont été utilisés dans de nombreuses opérations de la NASA : des missions Apollo et des rovers martiens au programme de la navette spatiale, à la station spatiale internationale et au télescope Hubble. Chacune des actions de Castrol dans l'espace a des conséquences directes sur notre vie sur Terre. Nous appliquons la même rigueur, la même éthique et la même expertise, quel que soit l'endroit où nous opérons.

La première du documentaire a lieu à un moment décisif pour l'exploration lunaire : le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Projetée dans l'auditorium spatial du centre spatial de Houston, la première a été organisée par l'ancien chef de cabinet de la NASA, Gabe Sherman, en présence d'invités éminents issus des communautés mondiales de l'espace et de l'ingénierie. Après la projection, un panel de questions-réponses a exploré la réalisation du film, les défis de l'ingénierie lunaire et l'avenir de l'exploration commerciale de l'espace:

Chris Lockett, vice-président principal, Électrification et technologie, Castrol

AJ Gemer, cofondateur et directeur technique de Lunar Outpost

Rod Pyle, auteur et rédacteur en chef du magazine Ad Astra

Anita Sengupta, PDG d'Hydroplane

Chris Lockett, vice-président principal, Électrification et technologie, Castrol, déclare : « Drive Me to the Moon raconte l'histoire du dépassement des limites et de la mise à l'épreuve de la technologie, là où rien ne peut être considéré comme acquis. Ce travail reflète notre philosophie : la précision et l'innovation requises dans l'espace contribuent à guider nos progrès sur Terre, de la mobilité électrique aux systèmes industriels et au-delà. »

Fabiana Neves, vice-présidente de Castrol Americas, avance : « Ce film met en lumière ce qui se produit lorsque l'imagination et l'innovation se rencontrent. Le travail de Castrol avec Lunar Outpost reflète l'esprit pionnier qui anime tout ce que nous faisons : repousser les limites pour créer des technologies performantes, que ce soit dans l'espace lointain ou dans la vie quotidienne. Accueillir cette première à Houston, une ville construite sur l'exploration spatiale, ne pouvait pas être plus approprié. »

Joe Kane, fondateur et directeur créatif de Polar Media, qui a produit le film, déclare : « Drive Me to the Moon dépasse le lancement de la fusée pour révéler la véritable histoire de l'effort humain. De l'équipe de Lunar Outpost aux ingénieurs de Castrol, nous partageons tous la même volonté de repousser les limites. Le film offre une vision authentique des coulisses et un aperçu de la technologie et de l'expertise qui rendent tout cela possible, d'une manière à la fois éducative et divertissante. »

Justin Cyrus, PDG de Lunar Outpost, explique : « La collaboration avec Castrol a joué un rôle déterminant dans l'avancement de notre mission de contrôle et dans la préparation de la prochaine étape de l'exploration lunaire. Drive Me to the Moon célèbre les personnes, les partenariats et la persévérance qui ont permis à l'humanité de retourner sur la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans. Ensemble, nous jetons les bases d'une présence humaine permanente, et de l'avenir de la vie et du travail au-delà de la Terre. »

Pour Castrol, ce documentaire reflète la mission permanente qui consiste à tester la technologie aux limites de la performance, sur la Lune et sur la Terre. Disponible sur notre chaîne YouTube en février 2026. Regarder la bande-annonce ici.

Castrol travaille dans l'espace depuis sept décennies, depuis les missions historiques Apollo de la NASA, en fournissant des lubrifiants de qualité spatiale essentiels à la mission.

Consortium lab membership (CLM - Adhésion au laboratoire du consortium) de bp a été étendue à Castrol pour l'aider à jouer un rôle de premier plan dans la réalisation de la mission des MediaLabs, qui est de créer des technologies, des expériences et des systèmes à fort impact qui permettent aux personnes de réimaginer et de redéfinir leur vie.

À propos de Castrol

Castrol, l'une des plus grandes marques de lubrifiants au monde, dispose d'une longue tradition d'innovation et soutient les ambitions des pionniers. Notre passion pour la performance, associée à une philosophie de travail en partenariat, a permis à Castrol de développer des lubrifiants, des liquides de refroidissement et des graisses qui ont été au cœur de nombreuses prouesses technologiques sur terre, dans l'air, en mer et dans l'espace depuis plus de 125 ans.

Castrol fait partie du groupe bp et sert des clients et des consommateurs dans les secteurs de l'automobile, de la marine, de l'industrie et de l'énergie. Nos produits de marque sont reconnus mondialement pour leur innovation et leur haute performance grâce à notre engagement en faveur d'une qualité supérieure et d'une technologie de pointe. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site castrol.com.

À propos de Lunar Outpost

Lunar Outpost est un leader dans le domaine de la mobilité planétaire et des infrastructures spatiales, développant des systèmes robotiques avancés pour les environnements extrêmes. En permettant l'installation du premier rover commercial sur la Lune et en soutenant le projet de véhicule lunaire de terrain de la NASA, Lunar Outpost ouvre la voie à une infrastructure lunaire durable et à une économie cislunaire. Avec plusieurs missions sous contrat, l'entreprise contribue à façonner l'avenir de l'espace en tant qu'extension de l'économie mondiale. Pour plus d'informations, consultez le site lunaroutpost.com.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=TPw0nFkNY9I