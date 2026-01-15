Castrol presenta con orgullo: Drive Me To The Moon

Castrol presenta un nuevo documental en colaboración con Lunar Outpost: un estreno mundial en el Centro Espacial de Houston

LONDRES, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Castrol ha presentado Drive Me to the Moon, un fascinante documental de 'entretenimiento educativo' creado en colaboración con based Lunar Outpost, con sede en Colorado, líder en movilidad planetaria e infraestructura espacial. El documental ofrece una mirada exclusiva tras bambalinas a la ingeniería y el ingenio necesarios para la movilidad de próxima generación en la Luna.

El documental marca la culminación de una colaboración de tres años entre Castrol y Lunar Outpost en el Viaje Lunar 1 (LV1), que llevó el primer rover comercial a la Luna y el primer rover en llegar al Polo Sur lunar. Como parte de esta colaboración, Castrol aportó su experiencia y aportaciones técnicas al vanguardista centro de control de misión de Lunar Outpost en Colorado, la instalación desde la que se monitoreó y operó el LV1. Castrol también suministró lubricantes especiales de grado espacial para AstroAnt del MIT Media Lab, una carga útil del rover.

"Drive Me to the Moon" sigue al LV1 desde las pruebas hasta el aterrizaje, revelando la precisión, la resistencia y la colaboración necesarias para el éxito en uno de los entornos más implacables de nuestro sistema solar. Combinando entrevistas con Lunar Outpost, ex especialistas de la NASA y la ESA y expertos técnicos de Castrol, la película muestra cómo la colaboración entre la ciencia y la industria está redefiniendo lo que es posible en el espacio.

El proyecto amplía la labor de Castrol en el espacio desde la década de 1960. Los lubricantes de grado espacial de Castrol se han utilizado en numerosas operaciones emblemáticas de la NASA: desde las misiones Apolo y los exploradores de Marte hasta el programa del Transbordador Espacial, la Estación Espacial Internacional y el telescopio Hubble. Todo lo que Castrol hace en el espacio se refleja en todo lo que hacemos aquí en la Tierra. Aplicamos el mismo rigor, ética y experiencia, independientemente de dónde operemos.

El documental se estrena en un momento decisivo para la exploración lunar: el programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es que los astronautas vuelvan a la Luna por primera vez en más de 50 años.

El estreno en el Auditorio Espacial del Centro Espacial de Houston fue presentado por Gabe Sherman, exjefe de Gabinete de la NASA, en presencia de eminentes invitados de las comunidades espaciales y de ingeniería globales. Tras la proyección, una mesa redonda de preguntas y respuestas exploró la realización de la película, los desafíos de la ingeniería lunar y el futuro de la exploración espacial comercial, con la participación de:

Chris Lockett, vicepresidente sénior de electrificación y tecnología, Castrol

AJ Gemer, cofundador y director de tecnología, Lunar Outpost

Rod Pyle, autor y editor jefe, Ad Astra magazine

Anita Sengupta, consejera delegada, Hydroplane

Chris Lockett, vicepresidente sénior de electrificación y tecnología de Castrol, dijo: "Drive Me to the Moon cuenta la historia de superar los límites y probar la tecnología donde nada se puede dar por sentado. Este trabajo refleja nuestra filosofía: la misma precisión e innovación que se requieren en el espacio guía nuestros avances en la Tierra, desde la movilidad eléctrica hasta los sistemas industriales y más allá".

Fabiana Neves, vicepresidenta de Castrol Americas, comentó: "Esta película arroja luz sobre lo que sucede cuando la imaginación y la innovación se unen. El trabajo de Castrol con Lunar Outpost refleja el espíritu pionero que impulsa todo lo que hacemos: traspasar los límites para crear tecnologías eficaces, ya sea en el espacio profundo o en la vida cotidiana. Celebrar este estreno en Houston, una ciudad construida sobre la exploración espacial, es la opción más adecuada".

Joe Kane, fundador y director creativo de Polar Media, que produjo la película, declaró: "Drive Me to the Moon va más allá del lanzamiento del cohete para revelar la verdadera historia detrás del esfuerzo humano. Desde el equipo de Lunar Outpost hasta los ingenieros de Castrol, todos compartimos el mismo afán de superar los límites. La película ofrece una auténtica visión tras bambalinas y un vistazo a la tecnología y la experiencia que lo hacen posible, presentada de forma educativa y entretenida".

Justin Cyrus, consejero delegado, Lunar Outpost, dijo: "Trabajar con Castrol ha sido fundamental para impulsar nuestro Centro de Control de Misiones y prepararnos para el futuro de la exploración lunar. 'Drive Me to the Moon' celebra a las personas, las colaboraciones y la perseverancia que han contribuido al regreso de la humanidad a la Luna por primera vez en más de 50 años. Juntos, estamos sentando las bases para una presencia humana permanente y para el futuro de la vida y el trabajo más allá de la Tierra".

Para Castrol, el documental refleja la misión continua de probar la tecnología al límite de su rendimiento, tanto en la Luna como en la Tierra. Disponible en nuestro canal de YouTube en febrero de 2026. Vea el trailer aquí.

Notas a los redactores:

Castrol ha trabajado en el espacio durante siete décadas, desde las históricas misiones Apolo de la NASA, proporcionando lubricantes espaciales esenciales para misiones.

Castrol ha sido reconocido como miembro del laboratorio del Consorcio (CLM) de Bp para desempeñar un papel fundamental en el cumplimiento de la misión de MediaLabs: crear tecnologías, experiencias y sistemas transformadores que permitan a las personas reinventar y rediseñar sus vidas.

Acerca de Castrol

Castrol, una de las marcas de lubricantes líderes a nivel mundial, cuenta con una sólida trayectoria de innovación y de apoyo a los sueños de pioneros. Nuestra pasión por el rendimiento, combinada con una filosofía de colaboración, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes, refrigerantes y grasas que han sido la base de numerosos logros tecnológicos en tierra, aire, mar y espacio durante más de 125 años.

Castrol forma parte del grupo bp y presta servicios a clientes y consumidores de los sectores de automoción, marino, industrial y energético. Nuestros productos de marca son reconocidos mundialmente por su innovación y alto rendimiento gracias a nuestro compromiso con la calidad superior y la tecnología de vanguardia. Para más información, visite: castrol.com

Acerca de Outpost

Lunar Outpost es líder en movilidad planetaria e infraestructura espacial, desarrollando sistemas robóticos avanzados para entornos extremos. Desde la habilitación del primer rover comercial en la Luna hasta el apoyo al proyecto Lunar Terrain Vehicle de la NASA, Lunar Outpost lidera el camino hacia una infraestructura lunar sostenible y una economía cislunar. Con múltiples misiones completamente contratadas, la compañía contribuye a definir el futuro del espacio como una extensión de la economía global. Para más información, visite lunaroutpost.com.

