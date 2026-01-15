Castrol präsentiert stolz: Drive Me To The Moon

Castrol präsentiert in Zusammenarbeit mit Lunar Outpost einen neuen Dokumentarfilm: eine weltweite Premiere im Space Center Houston

LONDON, 15. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Castrol hat Drive Me to the Moonvorgestellt, eine faszinierende „Edutainment"-Dokumentation, die in Zusammenarbeit mit Lunar Outpost aus Colorado entstanden ist, einem führenden Unternehmen im Bereich planetare Mobilität und Weltrauminfrastruktur. Der Film bietet einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und zeigt, welche Technik und welchen Erfindungsreichtum die Mobilität der nächsten Generation auf dem Mond erfordert.

Der Film ist der Höhepunkt einer dreijährigen Zusammenarbeit zwischen Castrol und Lunar Outpost im Rahmen von Lunar Voyage 1 (LV1), bei der der erste kommerzielle Rover auf den Mond gebracht wurde und der erste Rover den Südpol des Mondes erreichte. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellte Castrol sein Fachwissen und seine technischen Kenntnisse für das hochmoderne Mission Control Center von Lunar Outpost in Colorado zur Verfügung – die Einrichtung, von der aus LV1 überwacht und gesteuert wurde. Castrol lieferte auch spezielle Schmierstoffe in Weltraumqualität für AstroAnt des MIT Media Lab, eine Nutzlast auf dem Rover.

Drive Me to the Moon begleitet LV1 von den Tests bis zur Landung und zeigt die Präzision, Ausdauer und Zusammenarbeit, die für den Erfolg in einer der unerbittlichsten Umgebungen unseres Sonnensystems erforderlich sind. Anhand von Interviews mit Lunar Outpost, ehemaligen Spezialisten der NASA und der ESA sowie technischen Experten von Castrol zeigt der Film, wie die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Industrie die Möglichkeiten im Weltraum neu definiert.

Das Projekt ist eine Fortsetzung der Arbeit von Castrol im Weltraum seit den 1960er Jahren. Die weltraumtauglichen Schmierstoffe von Castrol wurden in vielen wegweisenden Missionen der NASA eingesetzt: von den Apollo-Missionen und Mars-Rovern bis hin zum Space-Shuttle-Programm, der Internationalen Raumstation und dem Hubble-Teleskop. Alles, was Castrol im Weltraum tut, fließt in alles ein, was wir hier auf der Erde tun. Wir wenden dieselbe Sorgfalt, dieselbe Ethik und dasselbe Fachwissen an, unabhängig davon, wo wir tätig sind.

Die Premiere des Dokumentarfilms findet zu einem entscheidenden Zeitpunkt für die Mondforschung statt – dem Artemis-Programm der NASA, dessen Ziel es ist, zum ersten Mal seit über 50 Jahren wieder Astronauten zum Mond zu bringen.

Die Premiere im Space Auditorium des Space Center Houston wurde vom ehemaligen Stabschef der NASA, Gabe Sherman, in Anwesenheit namhafter Gäste aus der weltweiten Raumfahrt- und Ingenieursgemeinschaft moderiert. Nach der Vorführung diskutierte eine Podiumsrunde über die Entstehung des Films, die Herausforderungen der Mondtechnik und die Zukunft der kommerziellen Weltraumforschung. Mit dabei waren:

Chris Lockett, Senior Vice President, Electrification and Technology, Castrol

AJ Gemer, Mitbegründer und CTO, Lunar Outpost

Rod Pyle, Autor und Chefredakteur der Zeitschrift Ad Astra

Anita Sengupta, CEO Hydroplane

Chris Lockett, Senior Vice President, Electrification and Technology, Castrol, sagte:„Drive Me to the Moon erzählt die Geschichte davon, Grenzen zu überschreiten und Technologien zu testen, bei denen nichts als selbstverständlich angesehen werden kann. Dieses Werk spiegelt unsere Philosophie wider – die gleiche Präzision und Innovation, die in der Raumfahrt erforderlich ist, hilft uns auch auf der Erde, Fortschritte zu erzielen, von der Elektromobilität bis hin zu industriellen Systemen und darüber hinaus."

Fabiana Neves, Vice President bei Castrol Americas, , sagte: „Dieser Film beleuchtet, was passiert, wenn Fantasie und Innovation aufeinandertreffen. Die Zusammenarbeit von Castrol mit Lunar Outpost spiegelt den Pioniergeist wider, der alles, was wir tun, antreibt – Grenzen zu verschieben, um Technologien zu entwickeln, die funktionieren, sei es im Weltraum oder im Alltag. Die Premiere in Houston, einer Stadt, die auf der Erforschung des Weltraums aufgebaut ist, könnte nicht passender sein." Joe Kane,

Joe Kane, Gründer und Kreativdirektor von Polar Media, , dem Produzenten des Films, sagte: „Drive Me to the Moon geht über den Raketenstart hinaus und enthüllt die wahre Geschichte hinter dem menschlichen Streben. Vom Lunar Outpost-Team bis hin zu den Ingenieuren von Castrol teilen wir alle denselben Antrieb, Grenzen zu verschieben. Der Film bietet einen authentischen Einblick hinter die Kulissen und einen Blick auf die Technologie und das Fachwissen, die all dies möglich machen, präsentiert auf eine Weise, die sowohl lehrreich als auch unterhaltsam ist."

Justin Cyrus, CEO von Lunar Outpost, sagte: „Die Zusammenarbeit mit Castrol war entscheidend für die Weiterentwicklung unseres Mission Control und die Vorbereitung auf die nächsten Schritte in der Mondforschung. Drive Me to the Moon würdigt die Menschen, Partnerschaften und die Beharrlichkeit, die dazu beitragen, die Menschheit zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren wieder auf den Mond zu bringen. Gemeinsam legen wir den Grundstein für eine dauerhafte Präsenz des Menschen – und für die Zukunft des Lebens und Arbeitens außerhalb der Erde."

Für Castrol spiegelt der Dokumentarfilm die fortlaufende Mission wider, Technologien an den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu testen – auf dem Mond und auf der Erde. Zu sehen auf unserem YouTube-Kanal im Februar 2026. Sehen Sie sich den Trailer hier an.

Hinweis für die Redaktion:

Castrol ist seit sieben Jahrzehnten im Weltraum tätig, seit den historischen Apollo-Missionen der NASA, und liefert missionskritische Schmierstoffe in Weltraumqualität.

Die Mitgliedschaft von BP im Consortium Lab (CLM) wurde auf Castrol ausgeweitet, um eine führende Rolle bei der Erfüllung der Mission von MediaLabs zu übernehmen, transformative Technologien, Erfahrungen und Systeme zu schaffen, die es Menschen ermöglichen, ihr Leben neu zu denken und zu gestalten.

