Castrol se enorgullece en presentar: Drive Me To The Moon

Castrol presenta un nuevo documental en colaboración con Lunar Outpost: estreno mundial en el Centro Espacial de Houston

LONDRES, 15 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Castrol presentó Drive Me to the Moon, un fascinante documental de "entretenimiento educativo" creado en colaboración con Lunar Outpost, empresa con sede en Colorado, líder en movilidad planetaria e infraestructura espacial. La película ofrece una mirada exclusiva entre bastidores a la ingeniería y el ingenio necesarios para la movilidad de próxima generación en la Luna.

La película marca la culminación de una colaboración de tres años entre Castrol y Lunar Outpost en Lunar Voyage 1 (LV1), que llevó el primer rover comercial a la Luna y el primer rover en llegar al polo sur lunar. Como parte de esta colaboración, Castrol aportó su experiencia y conocimientos técnicos al centro de control de misiones de última generación de Lunar Outpost en Colorado, desde donde se monitoreó y operó el LV1. Castrol también suministró lubricantes especiales de grado espacial para AstroAnt del MIT Media Lab, una carga útil del rover.

Drive Me to the Moon sigue a LV1 desde las pruebas hasta el aterrizaje, y revela la precisión, la resistencia y la colaboración necesarias para tener éxito en uno de los entornos más implacables de nuestro sistema solar. Mediante entrevistas con Lunar Outpost, antiguos especialistas de la NASA y la ESA, y expertos técnicos de Castrol, la película muestra cómo la colaboración entre la ciencia y la industria está redefiniendo lo que es posible en el espacio.

El proyecto amplía el trabajo de Castrol en el espacio desde la década de 1960. Los lubricantes de grado espacial de Castrol se han utilizado en muchas operaciones históricas de la NASA: desde las misiones Apolo y los Mars Rovers hasta el programa del transbordador espacial, la Estación Espacial Internacional y el telescopio Hubble. Todo lo que Castrol hace en el espacio se aplica a todo lo que hacemos aquí en la Tierra. Aplicamos el mismo rigor, ética y experiencia, sin importar el lugar en el que operemos.

El documental se estrena en un momento decisivo para la exploración lunar: el programa Artemis de la NASA, cuyo objetivo es llevar astronautas a la Luna por primera vez en más de 50 años.

El estreno en el Auditorio Espacial del Centro Espacial de Houston fue presentado por el exjefe de gabinete de la NASA, Gabe Sherman, en presencia de invitados eminentes de las comunidades espaciales y de ingeniería de todo el mundo. Después de la proyección, se llevó a cabo un panel de preguntas en el que se abordaron temas como la realización de la película, los desafíos de la ingeniería lunar y el futuro de la exploración espacial comercial, con la participación de:

Chris Lockett, vicepresidente sénior de Electrificación y Tecnología, Castrol

AJ Gemer, cofundador y director de Tecnología, Lunar Outpost

Rod Pyle, autor y editor en jefe, revista Ad Astra

Anita Sengupta, directora ejecutiva de Hydroplane

Chris Lockett, vicepresidente sénior de Electrificación y Tecnología de Castrol, afirmó: "Drive Me to the Moon cuenta la historia de cómo se superan los límites y se pone a prueba la tecnología en un entorno en el que nada se puede dar por sentado. Este trabajo refleja nuestra filosofía: la misma precisión e innovación que se requiere en el espacio nos ayuda a guiar nuestros avances en la Tierra, desde la movilidad eléctrica hasta los sistemas industriales y más allá".

Fabiana Neves, vicepresidenta de Castrol Americas, afirmó: "Esta película muestra lo que ocurre cuando la imaginación y la innovación se unen. El trabajo de Castrol con Lunar Outpost refleja el espíritu pionero que impulsa todo lo que hacemos: superar los límites para crear tecnologías que funcionen, ya sea en el espacio profundo o en la vida cotidiana. Organizar este estreno en Houston, una ciudad construida en torno a la exploración espacial, no podría ser más adecuado".

Joe Kane, fundador y director creativo de Polar Media, que produjo la película, comentó: "Drive Me to the Moon va más allá del lanzamiento del cohete para revelar la verdadera historia detrás del esfuerzo humano. Desde el equipo de Lunar Outpost hasta los ingenieros de Castrol, todos compartimos el mismo impulso para superar los límites. La película ofrece una visión auténtica detrás de escena y un vistazo a la tecnología y la experiencia que lo hacen todo posible, presentada de una manera que es a la vez educativa y entretenida".

Justin Cyrus, director ejecutivo de Lunar Outpost, afirmó: "Trabajar con Castrol ha sido fundamental para avanzar en nuestro control de misión y prepararnos para lo que vendrá después en la exploración lunar. Drive Me to the Moon rinde homenaje a las personas, las alianzas y la perseverancia que están contribuyendo a que la humanidad vuelva a la Luna por primera vez en más de 50 años. Juntos, estamos sentando las bases para una presencia humana permanente y el futuro de la vida y el trabajo más allá de la Tierra".

Para Castrol, el documental refleja la misión continua de poner a prueba la tecnología hasta los límites del rendimiento, tanto en la Luna como en la Tierra. Disponible para ver en nuestro canal de YouTube en febrero de 2026. Mire el tráiler aquí.

Notas para los editores:

Castrol lleva siete décadas trabajando en el espacio, desde las históricas misiones Apolo de la NASA, en las que proporcionó lubricantes de grado espacial fundamentales para las misiones.

La membresía del laboratorio del consorcio (CLM) de bp se ha extendido a Castrol para ayudar a desempeñar una función de liderazgo en el cumplimiento de la misión de MediaLabs de crear tecnologías, experiencias y sistemas transformadores que permitan a las personas reimaginar y rediseñar sus vidas.

Acerca de Castrol

Castrol, una de las principales marcas de lubricantes del mundo, cuenta con una orgullosa tradición de innovación y de impulsar los sueños de los pioneros. Nuestra pasión por el rendimiento, combinada con una filosofía de trabajo en colaboración, ha permitido a Castrol desarrollar lubricantes, refrigerantes y grasas que han sido fundamentales en numerosas hazañas tecnológicas en la tierra, el aire, el mar y el espacio durante más de 125 años.

Castrol forma parte del grupo bp y presta servicios a clientes y consumidores de los sectores del automóvil, la marina, la industria y la energía. Nuestros productos de marca son reconocidos a nivel mundial por su innovación y alto rendimiento gracias a nuestro compromiso con la calidad superior y la tecnología de vanguardia. Para más información, visite: castrol.com

Acerca de Lunar Outpost

Lunar Outpost es líder en movilidad planetaria e infraestructura en el espacio, y desarrolla sistemas robóticos avanzados para entornos extremos. Desde la activación del primer rover comercial en la Luna hasta el apoyo al proyecto Lunar Terrain Vehicle de la NASA, Lunar Outpost está liderando el camino hacia una infraestructura lunar sostenible y una economía cis-lunar. Con múltiples misiones totalmente contratadas, la empresa está contribuyendo a dar forma al futuro del espacio como una extensión de la economía mundial. Para más información, visite lunaroutpost.com.

