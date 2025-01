CATL e DHL fortalecem parceria estratégica para facilitar a logística sustentável em nível global

NINGDE, China, 28 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A CATL e o Grupo DHL, a principal empresa de logística do mundo, assinaram um acordo de fortalecimento da sua parceria estratégica para a redução das emissões de GEE em parques logísticos, representando uma etapa fundamental do compromisso de ambas as empresas em facilitar a logística sustentável em nível global.

Libin Tan, copresidente de vendas e marketing da CATL (à direita), e Oscar de Bok, CEO da DHL Supply Chain (à esquerda) assinaram o acordo estratégico (PRNewsfoto/Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL))

Com o acordo estratégico, a CATL fornecerá sistemas avançados de armazenamento de energia com refrigeração líquida e plataformas de gestão de energia para os parques logísticos da DHL. Conectando-se a sistemas de troca de baterias e de carregamento super-rápido, a solução completa de armazenamento de energia da CATL contribuirá para possibilitar a otimização da estrutura de energia em várias instalações da DHL com a utilização máxima de energia sustentável, alinhada com a meta de sustentabilidade da DHL de implementar uma logística com emissão zero até 2050.

A CATL também vai explorar o futuro dos veículos elétricos, a reciclagem de baterias e a gestão do fim da vida útil, além de buscar inovações no setor de mobilidade automotiva, com o apoio da rede global de Centros de Excelência em Veículos Elétricos da DHL.

"Através da combinação da vasta experiência operacional e logística da DHL e da tecnologia sustentável inovadora da CATL, estamos nos unindo para oferecer uma solução de logística sustentável pioneira para o setor", disse Libin Tan, copresidente de vendas e marketing da CATL. "O fortalecimento da nossa cooperação com a DHL não só contribuirá para o cumprimento das metas de sustentabilidade de ambas as partes, mas também contribuirá para que o mundo caminhe para um futuro mais sustentável."

"Estamos empolgados para começar a usar as soluções de energia da CATL em nossos parques logísticos, enquanto prestamos nossos serviços de logística à CATL. Essa solução ressalta muito bem a grande parceria e o espírito inovador entre nossas equipes. É um exemplo perfeito de como estamos trabalhando em conjunto para cumprir nossa meta comum de sustentabilidade", disse Oscar de Bok, CEO da DHL Supply Chain.

O acordo de estrutura marca a implementação e o fortalecimento de um MOU assinado entre as duas partes no ano passado, que definiu a cooperação global em instalações com zero emissão de carbono e a eletrificação da frota de coleta e entrega da DHL.

A DHL foi escolhida como a prestadora de serviços de logística preferida da CATL, devido ao estabelecimento de uma rede global de Centros de Excelência de Veículos Elétricos, facilitando a implementação de soluções de logística integradas e, com isso, contribuindo para que a CATL cumpra seu objetivo de tornar a tecnologia de alta qualidade acessível em todo o mundo

