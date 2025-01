CATL i DHL wzmacniają strategiczne partnerstwo, aby promować zrównoważoną logistykę na całym świecie

NINGDE, Chiny, 28 stycznia 2025 r. /PRNewswire/ -- CATL i DHL Group, wiodąca na świecie firma logistyczna, podpisały strategiczne porozumienie w celu wzmocnienia strategicznego partnerstwa w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w parkach logistycznych, co stanowi kluczowy krok w realizacji przyjętego przez obie strony zobowiązania do promowania zrównoważonej logistyki na całym świecie.

Libin Tan, co-president of sales and marketing of CATL (right), and Oscar de Bok, CEO, DHL Supply Chain (left) signed the strategic agreement

Dzięki strategicznemu porozumieniu CATL dostarczy zaawansowane systemy magazynowania energii z chłodzeniem cieczą i platformy zarządzania energią do parków logistycznych DHL. Dzięki połączeniu z systemami wymiany baterii i superszybkiego ładowania, kompleksowe rozwiązanie w zakresie magazynowania energii CATL umożliwi optymalizację struktury energetycznej w poszczególnych obiektach DHL przy maksymalnym wykorzystaniu zielonej energii. Wpisuje się to w realizację celu w zakresie zrównoważonego rozwoju DHL, jakim jest osiągnięcie zeroemisyjnej logistyki netto do 2050 roku.

CATL będzie również kształtować przyszłość pojazdów elektrycznych, recyklingu akumulatorów i zarządzania procesem wycofania ich z eksploatacji, a także będzie wdrażać innowacje w sektorze motoryzacyjnym, wspierane przez globalną sieć centrów doskonałości DHL związanych z pojazdami elektrycznymi.

„Łącząc rozległą wiedzę logistyczną i operacyjną DHL z innowacyjną, zieloną technologią CATL, pragniemy wspólnie dostarczyć branży pionierskie rozwiązanie w zakresie zrównoważonej logistyki – powiedział Libin Tan, prezes ds. sprzedaży i marketingu CATL. – Nasza wzmocniona współpraca z DHL nie tylko przyczyni się do osiągnięcia celów obu firm w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także ułatwi światu wejście w bardziej ekologiczną przyszłość".

„Cieszymy się, że możemy zacząć korzystać z rozwiązań energetycznych CATL w naszych parkach logistycznych, jednocześnie świadcząc usługi logistyczne na rzecz CATL. To rozwiązanie dobitnie podkreśla efektywność partnerstwa i innowacyjnego ducha, który łączy nasze zespoły. Jest to doskonały przykład na to, jak współpracujemy, aby osiągnąć nasz wspólny cel, czyli zrównoważony rozwój" – powiedział Oscar de Bok, dyrektor generalny łańcucha dostaw DHL.

Umowa ramowa stanowi praktyczne wdrożenie i wzmocnienie porozumienia podpisanego między obiema stronami w zeszłym roku, które nakreśliło zasady globalnej współpracy w zakresie obiektów neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla oraz elektryfikacji floty DHL na potrzeby odbioru i dostaw.

Aby w jeszcze większym stopniu przyczynić się do realizacji celu przyjętego przez CATL, jakim jest udostępnienie wysokiej jakości technologii na całym świecie, firma DHL została wybrana jako preferowany dostawca usług logistycznych na rzecz CATL ze względu na globalną sieć centrów doskonałości związanych z pojazdami elektrycznymi, które ułatwiają wdrażanie zintegrowanych rozwiązań logistycznych.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2606471/DHL.jpg