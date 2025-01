CATL et DHL renforcent leur partenariat stratégique pour faciliter la logistique durable au niveau mondial

NINGDE, Chine, 27 janvier 2025 /PRNewswire/ -- CATL et DHL Group, le leader mondial de la logistique, ont signé un accord stratégique en vue de renforcer leur partenariat stratégique sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les parcs logistiques, marquant une étape clé dans l'engagement des deux parties à faciliter une logistique durable à l'échelle mondiale.

Libin Tan, co-president of sales and marketing of CATL (right), and Oscar de Bok, CEO, DHL Supply Chain (left) signed the strategic agreement

Dans le cadre de cet accord stratégique, CATL fournira des systèmes avancés de stockage d'énergie par refroidissement liquide et des plateformes de gestion de l'énergie aux parcs logistiques de DHL. En se connectant aux systèmes d'échange de batteries et de charge ultrarapide, la solution complète de stockage d'énergie de CATL permettra d'optimiser la structure énergétique des différents sites de DHL, avec une utilisation maximale de l'énergie verte, conformément à l'objectif de développement durable de DHL qui est d'atteindre une logistique carboneutre d'ici 2050.

CATL explorera également l'avenir des véhicules électriques, le recyclage des batteries et la gestion de leur fin de vie, et poursuivra des innovations dans le secteur de la mobilité automobile, avec le soutien du réseau mondial des centres d'excellence dédiés aux véhicules électriques de DHL.

« En combinant la vaste expertise de DHL en matière de logistique et d'exploitation et la technologie verte innovante de CATL, nous unissons nos forces pour offrir au secteur une solution logistique durable d'avant-garde », a déclaré Libin Tan, co-président des ventes et du marketing de CATL. « Notre coopération renforcée avec DHL va non seulement contribuer à la réalisation des objectifs de durabilité des deux parties, mais également faciliter la transition du monde vers un avenir plus vert. »

« Nous sommes ravis de commencer à utiliser les solutions énergétiques de CATL dans nos parcs logistiques, tout en fournissant nos services logistiques à CATL. Cette solution met vraiment en évidence le partenariat et l'esprit d'innovation qui existent entre nos équipes. C'est un exemple parfait de la manière dont nous travaillons ensemble pour atteindre notre objectif commun de durabilité », a confié pour sa part Oscar de Bok, PDG de DHL Supply Chain.

L'accord-cadre marque la mise en œuvre et le renforcement d'un protocole d'accord signé entre les deux parties l'an dernier, qui portait sur une coopération mondiale au niveau des sites neutres en carbone et sur l'électrification de la flotte de collecte et de livraison de DHL.

Pour mieux soutenir l'objectif de CATL de rendre la technologie de haute qualité accessible dans le monde entier, DHL a été choisi comme fournisseur de services logistiques privilégié de CATL en raison de l'établissement d'un réseau mondial de centres d'excellence dédiés aux VE, facilitant le déploiement de solutions logistiques intégrées.

