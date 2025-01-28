CATL и DHL укрепляют стратегическое партнерство для развития устойчивой логистики во всем мире

News provided by

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)

Jan 28, 2025, 06:55 ET

НИНГДЕ, Китай, 28 января 2025 г. /PRNewswire/ -- CATL и DHL Group, ведущая логистическая компания мира, подписали стратегическое соглашение об укреплении стратегического партнерства с целью сокращения выбросов парниковых газов логистическими парками, что является ключевым шагом на пути выполнения обязательств по развитию устойчивой логистики во всем мире обеими сторонами.

Continue Reading
Libin Tan, co-president of sales and marketing of CATL (right), and Oscar de Bok, CEO, DHL Supply Chain (left) signed the strategic agreement
Libin Tan, co-president of sales and marketing of CATL (right), and Oscar de Bok, CEO, DHL Supply Chain (left) signed the strategic agreement

В соответствии со стратегическим соглашением CATL предоставит логистическим паркам DHL передовые системы накопления энергии с жидкостным охлаждением и платформы управления энергией. Благодаря подключению к системам замены батарей и сверхбыстрой зарядки комплексное решение CATL для накопления энергии поможет оптимизировать структуру энергосистем различных объектов DHL с максимальным использованием экологичной энергии в соответствии с целью DHL в области устойчивого развития к 2050 году добиться логистики с нулевым балансом выбросов.

Кроме того, CATL изучит будущее электромобилей, утилизации аккумуляторов и управления завершением срока службы, а также внедрения инноваций в автомобилестроении при поддержке глобальной сети передовых центров DHL для обслуживания электромобилей.

«Совмещая обширный опыт DHL в области логистики и эксплуатации с инновационными экологичными технологиями CATL, мы объединяем усилия, чтобы создать новаторское экологичное логистическое решение для отрасли, — сказал Либин Тан (Libin Tan), сопрезидент по продажам и маркетингу CATL. — Наше усиленное сотрудничество с DHL не только будет способствовать достижению целей обеих сторон в области устойчивого развития, но и поможет миру двигаться к более экологичному будущему».

«Мы рады начать использовать энергетические решения CATL в наших логистических парках, одновременно предоставляя логистические услуги CATL. Это решение действительно является ярким примером отличного партнерства и духа инноваций между нашими командами. Оно прекрасно показывает, как мы совместными усилиями стремимся к достижению нашей общей цели устойчивого развития», — сказал Оскар де Бок (Oscar de Bok), генеральный директор DHL Supply Chain.

Рамочное соглашение знаменует собой реализацию и усиление меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в прошлом году, в котором описывается глобальное сотрудничество в области объектов с нулевым углеродным балансом и электрификации парка транспорта для сбора и доставки грузов компании DHL.

Для лучшей поддержки компании CATL в достижении ее цели— обеспечить доступность высококачественных технологий по всему миру — предпочтительным поставщиком логистических услуг компанией CATL была выбрана компания DHL благодаря созданию глобальной сети передовых центров для обслуживания электромобилей, что облегчает развертывание интегрированных логистических решений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2606471/DHL.jpg

WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?

icon3
440k+
Newsrooms &
Influencers
icon1
9k+
Digital Media
Outlets
icon2
270k+
Journalists
Opted In
GET STARTED

Also from this source

CATL i DHL wzmacniają strategiczne partnerstwo, aby promować zrównoważoną logistykę na całym świecie

CATL i DHL wzmacniają strategiczne partnerstwo, aby promować zrównoważoną logistykę na całym świecie

CATL i DHL Group, wiodąca na świecie firma logistyczna, podpisały strategiczne porozumienie w celu wzmocnienia strategicznego partnerstwa w zakresie...
CATL und DHL verstärken strategische Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Logistik auf globaler Ebene

CATL und DHL verstärken strategische Partnerschaft zur Förderung nachhaltiger Logistik auf globaler Ebene

CATL und DHL Group, das weltweit führende Logistikunternehmen, haben eine strategische Vereinbarung zur Stärkung der strategischen Partnerschaft bei...
More Releases From This Source

Explore

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Supply Chain/Logistics

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Transportation, Trucking & Railroad

Transportation, Trucking & Railroad

News Releases in Similar Topics