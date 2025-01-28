CATL и DHL укрепляют стратегическое партнерство для развития устойчивой логистики во всем мире
News provided byContemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
Jan 28, 2025, 06:55 ET
НИНГДЕ, Китай, 28 января 2025 г. /PRNewswire/ -- CATL и DHL Group, ведущая логистическая компания мира, подписали стратегическое соглашение об укреплении стратегического партнерства с целью сокращения выбросов парниковых газов логистическими парками, что является ключевым шагом на пути выполнения обязательств по развитию устойчивой логистики во всем мире обеими сторонами.
В соответствии со стратегическим соглашением CATL предоставит логистическим паркам DHL передовые системы накопления энергии с жидкостным охлаждением и платформы управления энергией. Благодаря подключению к системам замены батарей и сверхбыстрой зарядки комплексное решение CATL для накопления энергии поможет оптимизировать структуру энергосистем различных объектов DHL с максимальным использованием экологичной энергии в соответствии с целью DHL в области устойчивого развития к 2050 году добиться логистики с нулевым балансом выбросов.
Кроме того, CATL изучит будущее электромобилей, утилизации аккумуляторов и управления завершением срока службы, а также внедрения инноваций в автомобилестроении при поддержке глобальной сети передовых центров DHL для обслуживания электромобилей.
«Совмещая обширный опыт DHL в области логистики и эксплуатации с инновационными экологичными технологиями CATL, мы объединяем усилия, чтобы создать новаторское экологичное логистическое решение для отрасли, — сказал Либин Тан (Libin Tan), сопрезидент по продажам и маркетингу CATL. — Наше усиленное сотрудничество с DHL не только будет способствовать достижению целей обеих сторон в области устойчивого развития, но и поможет миру двигаться к более экологичному будущему».
«Мы рады начать использовать энергетические решения CATL в наших логистических парках, одновременно предоставляя логистические услуги CATL. Это решение действительно является ярким примером отличного партнерства и духа инноваций между нашими командами. Оно прекрасно показывает, как мы совместными усилиями стремимся к достижению нашей общей цели устойчивого развития», — сказал Оскар де Бок (Oscar de Bok), генеральный директор DHL Supply Chain.
Рамочное соглашение знаменует собой реализацию и усиление меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в прошлом году, в котором описывается глобальное сотрудничество в области объектов с нулевым углеродным балансом и электрификации парка транспорта для сбора и доставки грузов компании DHL.
Для лучшей поддержки компании CATL в достижении ее цели— обеспечить доступность высококачественных технологий по всему миру — предпочтительным поставщиком логистических услуг компанией CATL была выбрана компания DHL благодаря созданию глобальной сети передовых центров для обслуживания электромобилей, что облегчает развертывание интегрированных логистических решений.
WANT YOUR COMPANY'S NEWS FEATURED ON PRNEWSWIRE.COM?
Newsrooms &
Influencers
Digital Media
Outlets
Journalists
Opted In
Share this article