CATL и DHL укрепляют стратегическое партнерство для развития устойчивой логистики во всем мире

НИНГДЕ, Китай, 28 января 2025 г. /PRNewswire/ -- CATL и DHL Group, ведущая логистическая компания мира, подписали стратегическое соглашение об укреплении стратегического партнерства с целью сокращения выбросов парниковых газов логистическими парками, что является ключевым шагом на пути выполнения обязательств по развитию устойчивой логистики во всем мире обеими сторонами.

Libin Tan, co-president of sales and marketing of CATL (right), and Oscar de Bok, CEO, DHL Supply Chain (left) signed the strategic agreement

В соответствии со стратегическим соглашением CATL предоставит логистическим паркам DHL передовые системы накопления энергии с жидкостным охлаждением и платформы управления энергией. Благодаря подключению к системам замены батарей и сверхбыстрой зарядки комплексное решение CATL для накопления энергии поможет оптимизировать структуру энергосистем различных объектов DHL с максимальным использованием экологичной энергии в соответствии с целью DHL в области устойчивого развития к 2050 году добиться логистики с нулевым балансом выбросов.

Кроме того, CATL изучит будущее электромобилей, утилизации аккумуляторов и управления завершением срока службы, а также внедрения инноваций в автомобилестроении при поддержке глобальной сети передовых центров DHL для обслуживания электромобилей.

«Совмещая обширный опыт DHL в области логистики и эксплуатации с инновационными экологичными технологиями CATL, мы объединяем усилия, чтобы создать новаторское экологичное логистическое решение для отрасли, — сказал Либин Тан (Libin Tan), сопрезидент по продажам и маркетингу CATL. — Наше усиленное сотрудничество с DHL не только будет способствовать достижению целей обеих сторон в области устойчивого развития, но и поможет миру двигаться к более экологичному будущему».

«Мы рады начать использовать энергетические решения CATL в наших логистических парках, одновременно предоставляя логистические услуги CATL. Это решение действительно является ярким примером отличного партнерства и духа инноваций между нашими командами. Оно прекрасно показывает, как мы совместными усилиями стремимся к достижению нашей общей цели устойчивого развития», — сказал Оскар де Бок (Oscar de Bok), генеральный директор DHL Supply Chain.

Рамочное соглашение знаменует собой реализацию и усиление меморандума о взаимопонимании, подписанного сторонами в прошлом году, в котором описывается глобальное сотрудничество в области объектов с нулевым углеродным балансом и электрификации парка транспорта для сбора и доставки грузов компании DHL.

Для лучшей поддержки компании CATL в достижении ее цели— обеспечить доступность высококачественных технологий по всему миру — предпочтительным поставщиком логистических услуг компанией CATL была выбрана компания DHL благодаря созданию глобальной сети передовых центров для обслуживания электромобилей, что облегчает развертывание интегрированных логистических решений.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2606471/DHL.jpg