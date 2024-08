CATL inaugura novo centro inovador de experiência energética em Chengdu

Em seu discurso na cerimônia de abertura, o vice-presidente da CATL, Li Ping, comentou que no meio da transformação global de energia, o setor automotivo e a mentalidade do consumidor estão passando por uma reestruturação expressiva. A CATL, em parceria com fabricantes de automóveis, definiu uma nova plataforma projetada para criar uma ponte entre montadoras e consumidores, promovendo inovação e sucesso mútuo.

O gerente geral do departamento de marketing da CATL, Luo Jian, disse que com os recursos distintos de "completude" e "inovação", o espaço é dedicado à apoiar as montadoras para exibir seus veículos efetivamente, auxiliando os consumidores a selecionar os carros certos e a promover um estilo de vida de baixa emissão de carbono.

Como o primeiro pavilhão de marcas de VEs do mundo, o complexo de 13.000 m² abriga quase 100 modelos de cerca de 50 marcas de carros, trazendo um salão de automóveis sem fim para os consumidores com uma coleção completa dos modelos de carros mais populares.

Em muitas áreas do espaço, os especialistas em VE estão prontos para responder as dúvidas e fazer recomendações sob medida para as necessidades, orçamentos e usos dos consumidores. O espaço também oferece uma visão da história e do desenvolvimento de carros elétricos e exibe as mais recentes tecnologias em baterias inovadoras. Além disso, o espaço organiza regularmente oficinas de ciência, ajudando usuários de todas as idades a explorar e aprender sobre energias sustentáveis bem como veículos elétricos.

Na cerimônia de abertura, a CATL também lançou a marca de serviços de pós-venda "NING SERVICE". Com uma rede de 112 postos de atendimento profissionais e um sistema de treinamento robusto, a "NING SERVICE" fornece serviços de alto padrão como manutenção de bateria, verificação de integridade e resgate de veículo, garantindo uma experiência sem preocupações para os usuários de veículos elétricos.

Para aprimorar a experiência de usuário e expandir as ofertas de serviço ainda mais, a CATL lançou um miniprograma de WeChat no mesmo dia. Projetado especificamente para usuários de VEs, o miniprograma fornece serviços incluindo a pesquisa de postos de carregamento, exploração, assistência na seleção e dicas de uso para VEs, e oficinas de ciência sobre novas energias. Aproveitando-se de canais online, a CATL entrega serviços que são eficientes, convenientes, da mais alta qualidade e multidimensionais para usuários de VE.

A mudança em relação à energia sustentável é imparável. O NING Space da CATL criará um link profundo entre montadoras e consumidores de VE ao oferecer uma grande variedade de cenários, serviços mais especializados e experiência de consumidor excepcional, inaugurando assim um novo capítulo de vida com energia sustentável.

