CATL otwiera innowacyjne centrum nowej energii w Chengdu

Przemawiając podczas ceremonii otwarcia, wiceprezes CATL Li Ping zwrócił uwagę, że w czasie globalnej transformacji energetycznej branża motoryzacyjna i podejście klientów podlegają istotnym zmianom. We współpracy z producentami samochodów CATL przygotował nową platformę, która ma służyć za most pomiędzy producentami aut i konsumentami, sprzyjając innowacjom i wspólnym sukcesom.

Luo Jian, dyrektor generalny działu marketingu w firmie CATL, oświadczył, że dzięki takim wyjątkowym cechom, jak kompleksowość i innowacyjność, nowa przestrzeń pomoże producentom samochodów w efektywnym prezentowaniu swoich pojazdów, a konsumentom w doborze właściwych aut, przy jednoczesnym promowaniu niskoemisyjnego stylu życia.

Jako pierwszy na świecie markowy pawilon wystawowy pojazdów elektrycznych, kompleks o powierzchni 13 tys. m2 mieści prawie 100 modeli ok. 50 marek samochodowych, oferując klientom niekończącą się wystawę aut obejmującą pełną kolekcję najpopularniejszych modeli.

W różnych sekcjach obiektu eksperci od pojazdów elektrycznych będą chętnie udzielać odpowiedzi na pytania, zapewniając spersonalizowane rekomendacje w oparciu o potrzeby i budżet klientów oraz rodzaj zastosowania. Obiekt pozwoli także dowiedzieć się więcej o historii i rozwoju pojazdów elektrycznych, a także zaprezentuje najnowsze innowacyjne technologie akumulatorów. Dodatkowo w centrum odbywać się będą regularne warsztaty naukowe, które pozwolą uczestnikom w każdym wieku poznać tajniki bezpiecznych dla środowiska rozwiązań energetycznych oraz pojazdów elektrycznych.

W trakcie ceremonii otwarcia CATL ujawnił także markę usług posprzedażowych „NING SERVICE". Dzięki sieci 112 profesjonalnych stacji serwisowych i posiadaniu sprawnego systemu szkoleń, „NING SERVICE" zapewnia usługi o wysokim standardzie w zakresie konserwacji i sprawdzania stanu akumulatorów oraz mobilnej pomocy drogowej, dzięki którym użytkownicy pojazdów elektrycznych nie muszą się o nic martwić.

Aby zaoferować użytkownikom jeszcze lepsze wrażenia i poszerzyć ofertę usług, CATL w dniu otwarcia uruchomił miniprogram WeChat. Specjalnie utworzony z myślą o użytkownikach pojazdów elektrycznych miniprogram zapewnia takie usługi, jak poszukiwanie stacji ładowania, pomoc w wyborze i wskazówki korzystania dla pojazdów elektrycznych oraz warsztaty naukowe na temat nowej energii. Wykorzystując kanały internetowe, CATL zapewnia efektywne, wygodne, wysokiej jakości i wielowymiarowe usługi dla użytkowników pojazdów elektrycznych.

Przejście na bezpieczne dla środowiska rozwiązania energetyczne to pewnik. NING Space firmy CATL pomoże nawiązać ścisłą relację pomiędzy producentami i użytkownikami aut, oferując bogatszy wybór scenariuszy, bardziej wyspecjalizowane usługi i wyjątkowe wrażenia, przez co przyczyni się do otwarcia zupełnie nowego rozdziału korzystania z ekologicznej energii.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2479521/1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2479522/2.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2479523/4.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2479524/5.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2479525/3.jpg