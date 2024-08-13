全球首家寧德時代新能源生活廣場成都開幕

全球首創新能源車品牌館 熱門車型一站看齊

寧德時代新能源生活廣場首批展出了近50個品牌、近百款車型。消費者可以一站看齊市場熱門車型。這裡不僅是全球首創的最全新能源車品牌館，也將是一場永不落幕的車展盛會。

同時，廣場打造了一支懂車又懂電池的新能源專家團隊，實時解答消費者關於車輛、電池的各種問題，並根據每個用戶的需求，預算，用途，推薦最適合的新能源車，讓消費者舒心選車、安心決策。

服務再升級 線上線下全覆蓋 用車養車無憂

為進一步提升用戶服務體驗，拓展服務內容，8月10日，寧德時代小程序正式上線。針對新能源車主，該小程序提供充電網絡查詢、看車、選車、用車和新能源研學等服務。通過開拓線上渠道，寧德時代為用戶提供高效、便捷、高質量、多維度的服務。

開幕當天，寧德時代後市場服務品牌「寧家服務」也正式發布。寧家服務在國內首批設置112家專業的售後服務站點，並搭建了完善的人員培訓體系，為用戶提供專業服務，包括但不限於電池基礎保養、健康檢測以及移動救援等。全面保障新能源車主的用車體驗，讓用車生活無憂。

科普小課堂 輕鬆get新能源「新知識」

寧德時代新能源生活廣場將定期舉辦新能源科普小課堂。生活廣場將邀請新能源、生態環保等領域的專家和名人現場開課，分享汽車、電池、環保、零碳等主題的新能源知識。新能源小課堂將以通俗易懂的方式，讓所有年齡段的消費者都能輕鬆學習和探索新能源的奧秘。

能源轉型大勢所趨。寧德時代能源生活廣場，將通過更豐富的場景、更專業的服務、更極致的體驗，深度鏈接廣大車企與新能源消費者，開啟「全新」的新能源生活。

SOURCE 寧德時代新能源科技股份有限公司