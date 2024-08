CATL ouvre un nouveau centre d'expérience énergétique innovant à Chengdu

Lors de la cérémonie d'ouverture, Li Ping, Vice-président de CATL, a déclaré que, dans le contexte de la transformation énergétique mondiale, l'industrie automobile et les mentalités des consommateurs subissaient une restructuration importante. CATL, en partenariat avec les constructeurs automobiles, a mis en place une nouvelle plateforme destinée à créer un pont entre les constructeurs et les consommateurs, favorisant l'innovation et le succès mutuel.

Luo Jian, Responsable du département marketing de CATL, a déclaré qu'avec les caractéristiques distinctives de « complétude » et d'« innovation », l'espace est destiné à aider les constructeurs automobiles à présenter leurs véhicules de manière efficace, à aider les consommateurs à choisir les bonnes voitures et à promouvoir un mode de vie à faible émission de carbone.

Premier pavillon de marque de VE au monde, le complexe de 13 000 m² abrite près de 100 modèles d'une cinquantaine de marques automobiles, offrant aux consommateurs un spectacle automobile sans fin avec une collection complète des modèles de voitures les plus populaires.

Dans les différentes zones de l'espace, des experts en VE sont prêts à répondre aux questions et à fournir des recommandations personnalisées en fonction des besoins, des budgets et des utilisations des consommateurs. L'espace offre également un aperçu de l'histoire et du développement des véhicules électriques, et présente les dernières technologies innovantes en matière de batteries. En outre, l'espace accueille régulièrement des ateliers scientifiques, permettant aux utilisateurs de tous âges d'explorer et d'apprendre les énergies vertes ainsi que les véhicules électriques.

Lors de la cérémonie d'ouverture, CATL a également lancé la marque de service après-vente « NING SERVICE ». Avec un réseau de 112 stations de service professionnelles et un solide système de formation, « NING SERVICE » fournit des services de haut niveau tels que l'entretien des batteries, les contrôles de santé et les secours mobiles, garantissant ainsi une expérience sans souci aux utilisateurs de véhicules électriques.

Afin d'améliorer encore l'expérience des utilisateurs et d'élargir l'offre de services, CATL a lancé le même jour un mini-programme WeChat. Spécialement conçu pour les utilisateurs de VE, ce mini-programme propose des services tels que la recherche de bornes de recharge, l'exploration, l'aide à la sélection et des conseils d'utilisation pour les VE, ainsi que des ateliers scientifiques sur les nouvelles énergies. En tirant parti des canaux en ligne, la CATL fournit des services efficaces, pratiques, de haute qualité et multidimensionnels aux utilisateurs de VE.

Le passage à l'énergie verte est inéluctable. L'espace NING de CATL devrait créer un lien profond entre les constructeurs automobiles et les consommateurs de VE en offrant une plus grande variété de scénarios, des services plus spécialisés et une expérience de consommateur exceptionnelle, ouvrant ainsi un tout nouveau chapitre de la vie dans l'énergie verte.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479521/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479522/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479523/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479524/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2479525/3.jpg