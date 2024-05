CCI Global expande presença no Quênia com lançamento do call center Tatu City de US$ 50 milhões

A maior e mais avançada instalação de Business Process Outsourcing (BPO) no Quênia, encomendada por H.E. O presidente do Quênia, Dr. William S. Ruto

Mais de 5.000 novos empregos criados com investimento de US$ 50 milhões na CCI Tatu City

CCI anuncia compromisso de criar mais 5 mil empregos com segundo call center CCI na cidade de Tatu

O comissionamento das instalações de BPO da CCI ocorreu durante a Conferência Elevate Africa na cidade de Tatu

TATU CITY, Quênia, 10 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- CCI Global, empresa líder de terceirização da África, anuncia com orgulho a inauguração de seu Call Center Tatu City. Este novo edifício de cinco andares dentro da cidade de Tatu, a Zona Económica Especial de 5.000 acres à porta de Nairobi, representa um investimento de 50 milhões de dólares na indústria de BPO queniana. A instalação de última geração é o maior centro de atendimento telefónico do Quénia, prometendo revigorar a economia do país através da criação de mais de 5.000 novas oportunidades de emprego a curto prazo.

No comissionamento do Call Center CCI Tatu City por S.E. O presidente do Quênia, Dr. William S. Ruto, a CCI anunciou a criação de um segundo edifício da CCI na cidade de Tatu, com o compromisso de duplicar a força de trabalho do call center da CCI Quénia para 10.000. Estas funções abrangem um espectro de posições, desde agentes de call center até funções de gestão, solidificando o estatuto do Quénia como um centro principal para a terceirização de processos de negócios.

Rishi Jatania, CEO da CCI Quénia, reafirmou o compromisso da empresa com a região, afirmando: "Este lançamento representa um passo significativo na nossa missão de fornecer serviços de BPO de primeira linha, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento socioeconómico do Quénia. Acreditamos no potencial desta região e estamos entusiasmados por estabelecer o padrão ouro para operações de BPO em África."

O lançamento do Call Center Tatu City da CCI ocorreu durante a prestigiada Conferência Elevate Africa, um evento de três dias na cidade de Tatu que reuniu líderes da indústria, decisores políticos e partes interessadas de todo o mundo. Com o tema "O Próximo Capítulo da Inovação", a Conferência Elevate Africa serve como uma plataforma fundamental para o discurso visionário e a colaboração em toda a indústria de BPO.

"O Call Center Tatu City da CCI contribui significativamente para o desenvolvimento da indústria de BPO, que está crescendo rapidamente em nossas cidades e criará um milhão de empregos somente para os quenianos nos próximos anos", disse Stephen Jennings, fundador & CEO da Rendeavour, proprietária e desenvolvedora da Tatu City. "Com a gestão certa, a tecnologia, o acesso internacional e um ecossistema facilitador, os trabalhadores quenianos de BPO distinguem-se à escala global."

No centro da expansão da CCI está um investimento de 50 milhões de dólares no desenvolvimento da cidade de Tatu CCI, reflectindo uma parte do investimento de 150 milhões de dólares da CCI Global no Quénia desde 2016. Com um historial de investimentos superiores a 2 mil milhões de dólares em África desde 2006, a CCI reafirma a sua dedicação em impulsionar o empoderamento económico à escala continental.

Martin Roe, CEO da CCI Global, declarou: "Tenho o prazer de afirmar a proeminência de África como um destino de topo para operações de call center, com o Quénia a emergir como uma escolha de destaque. A nossa decisão de expandir por todo o Quénia reflecte a nossa profunda confiança na próspera indústria de BPO do país e na sua capacidade de crescimento sustentado.

À medida que continuamos a nossa jornada no Quénia, contribuindo para o seu avanço económico e proporcionando oportunidades de emprego significativas, tenho o prazer de anunciar um marco significativo: o próximo lançamento de outro novo edifício CCI na cidade de Tatu.

Este movimento estratégico segue o sucesso retumbante das nossas operações existentes, que já atingiram a plena ocupação. Esta expansão reforça o nosso forte compromisso com o Quénia."

À medida que a CCI embarca nesta jornada transformadora, permanece firme na sua missão de combater o desemprego e impulsionar o progresso socioeconómico em Nairobi e noutros locais. Parcerias estratégicas com organizações como a CareerBox Africa permitem a oferta de programas de formação em competências digitais, capacitando jovens desempregados, especialmente mulheres jovens, para melhorar as competências dos jovens para trabalhar na indústria de BPO.

Sustentabilidade de edifícios - O maior call center do Quênia funcionará com 96% de energia renovável

O novo contact center Tatu City, de cinco andares, no Quênia, desenvolvido pela GREA como parte do desenvolvimento da ENEO, operará quase exclusivamente com 96% de energia renovável – com painéis solares a serem instalados, corredores de ar natural e paredes autosombreadas para mitigar quase totalmente as emissões de Co2 envolvidas na produção e consumo de energia do call center. A nova instalação recebeu dois prêmios do The African Property Awards e certificações EDGE Green Building e Sustainability Excellence Associate (SEA) por responsabilidade ambiental.

"A Eneo na Tatu Central representa o auge das instalações de BPO, combinando comodidades de última geração com princípios de design ecológico e envolvimento comunitário, para criar um centro comunitário sustentável, dinâmico e próspero", disse Greg Pearson, CEO e co- fundador da GREA, desenvolvedora do Eneo na Tatu Central.

Empoderamento Feminino no Quênia

A construção da CCI Tatu City teve como foco o desenvolvimento social, com o envolvimento de uma equipe de construção feminina, a Buildher - uma empresa social sem fins lucrativos no Quênia que capacita mulheres jovens desfavorecidas com habilidades de construção credenciadas e oferece estabilidade emprego em projectos de desenvolvimento urbano no Quénia. Um grupo de 30 mulheres trabalhou no local durante a construção e adaptação da CCI Tatu City, estabelecendo um novo padrão para as mulheres no ambiente construído em África.

O projecto Buildher visa criar prosperidade financeira para as mulheres quenianas, mudar as atitudes masculinas e promover a igualdade de género na indústria da construção africana. O projeto Buildher é administrado pelo desenvolvedor CCI Tatu City, Gateway Real Estate Africa.

Sobre CCI Global

Tatu City agora é o 17º contact center internacional da CCI, com call centers no Quênia, Egito, África do Sul, Etiópia, Gana e Ruanda.

A CCI Global atende empresas renomadas da América do Norte, Reino Unido, Austrália, Europa, Austrália e Nova Zelândia, terceirizando seus processos de negócios para a África, principalmente divisões de atendimento ao cliente. A empresa tem mais de 15.000 funcionários e atende mais de 80 empresas em telecomunicações, mídia, tecnologia móvel, serviços financeiros, hotelaria e saúde.

Como uma empresa que se concentra na fonte de impacto , a CCI trabalha predominantemente com grandes empresas de língua inglesa para trazer funções internacionais para a África, a fim de apoiar a criação de empregos e o desenvolvimento de competências digitais em regiões africanas que enfrentam um elevado desemprego.

Sobre Tatu City

Tatu City é uma nova cidade de 5.000 acres na porta de entrada de Nairóbi, com residências, escolas, empresas, um distrito comercial, clínica médica, áreas naturais e recreação para mais de 250.000 residentes e dezenas de milhares de visitantes diários. As escolas de Tatu City educam milhares de alunos diariamente, uma variedade de residências atende a todas as rendas e mais de 78 empresas prosperam na primeira Zona Econômica Especial operacional do país. Localizada a 30 minutos de Westlands, Tatu City representa uma nova maneira de viver e pensar para todos os quenianos, em um ambiente de viver, trabalhar e brincar livre de congestionamento de tráfego e deslocamentos de longa distância.

Mais de 78 empresas locais, regionais e globais estão operacionais ou em desenvolvimento no local favorável aos negócios de Tatu City, incluindo CCI Global, Heineken, Kärcher, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group e Davis & Shirtliff. Os benefícios empresariais na Zona Econômica Especial (ZEE) de Tatu City incluem isenção de imposto sobre valor agregado (IVA), isenções de impostos de importação e selo, e imposto corporativo de 10% nos primeiros 10 anos.

Tatu City é um empreendimento da Rendeavour, o maior construtor de novas cidades de África, com 30.000 acres de projetos visionários em trajetórias de crescimento em Gana, Nigéria, Quênia, Zâmbia e República Democrática do Congo.

Para mais informações sobre a Rendeavour, acesse: https://www.rendeavour.com/

