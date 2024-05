CCI Global erweitert seine Präsenz in Kenia mit dem 50 Millionen US-Dollar teuren Tatu City Call Centre

Größte und modernste Einrichtung für Business Process Outsourcing (BPO) in Kenia von S.E . in Betrieb genommen Der Präsident von Kenia, Dr. William S. Ruto

Mehr als 5.000 neue Arbeitsplätze durch 50 Millionen US-Dollar Investition in CCI Tatu City

CCI kündigt an, mit einem zweiten CCI-Callcenter in Tatu City weitere 5.000 Arbeitsplätze zu schaffen

Die Inbetriebnahme der BPO-Einrichtung von CCI fand während der Elevate Africa Conference in Tatu City statt.

TATU CITY, Kenia, 10. Mai 2024 /PRNewswire/ -- CCI Global, Afrikas führendes Outsourcing-Unternehmen, verkündet stolz die Eröffnung seines Tatu City Call Centre. Dieses neue fünfstöckige Gebäude in Tatu City, der 5.000 Hektar großen Sonderwirtschaftszone vor den Toren Nairobis, stellt eine Investition von 50 Millionen US-Dollar in die kenianische BPO-Industrie dar. Die hochmoderne Anlage ist Kenias größtes Callcenter und verspricht, die Wirtschaft des Landes durch die Schaffung von über 5.000 neuen Arbeitsplätzen in kurzer Zeit zu beleben.

H.E. The President of Kenya, Dr. William S. Ruto (bottom centre), at the commissioning of the CCI Tatu City Call Centre. The new five-story building inside Tatu City represents a US$ 50 million investment into the Kenyan Business Process Outsourcing (BPO) industry. The state-of-the-art facility is Kenya’s largest call centre which promises to invigorate the nation’s economy by creating over 10,000 jobs. Also in attendance were leaders from business and government, including US Ambassador Meg Whitman; Rishi Jatania, CEO of CCI Kenya; Stephen Jennings, Founder & CEO of Rendeavour; Martin Roe, CEO of CCI Global; and Greg Pearson, CEO and co-founder of GREA (credit: Rendeavour).

Bei der Inbetriebnahme des CCI Tatu City Call Centre durch S.E. Der Präsident von Kenia, Dr. William S. Ruto, kündigte CCI die Errichtung eines zweiten CCI-Gebäudes in Tatu City an und verpflichtete sich, die Zahl der Mitarbeiter des Call Centers von CCI Kenia auf 10.000 zu verdoppeln. Diese Stellen umfassen ein breites Spektrum von Positionen, von Callcenter-Agenten bis hin zu Führungspositionen, und festigen Kenias Status als führende Drehscheibe für Business Process Outsourcing.

Rishi Jatania, CEO von CCI Kenya, bekräftigte das Engagement des Unternehmens in der Region mit den Worten: "Dieser Start ist ein bedeutender Schritt nach vorn in unserer Mission, erstklassige BPO-Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig zur sozioökonomischen Entwicklung Kenias beizutragen. Wir glauben an das Potenzial dieser Region und freuen uns darauf, den Goldstandard für BPO-Aktivitäten in Afrika zu setzen".

Der Start des CCI-Callcenters Tatu City fand während der angesehenen Elevate Africa Conference statt, einer dreitägigen Veranstaltung in Tatu City, die Branchenführer, politische Entscheidungsträger und Interessenvertreter aus der ganzen Welt vereint. Die Elevate Africa Conference steht unter dem Motto "The Next Chapter of Innovation" und dient als zentrale Plattform für einen visionären Diskurs und die Zusammenarbeit in der BPO-Branche.

"Das CCI-Callcenter Tatu City leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der BPO-Branche , die in unseren Städten rasch wächst und in den nächsten Jahren allein für Kenianer eine Million Arbeitsplätze schaffen wird", sagte Stephen Jennings, Gründer und CEO von Rendeavour, dem Eigentümer und Entwickler von Tatu City. "Mit dem richtigen Management, der richtigen Technologie, dem internationalen Zugang und dem richtigen Ökosystem können kenianische BPO-Mitarbeiter auf globaler Ebene brillieren."

Im Mittelpunkt der Expansion von CCI steht eine Investition in Höhe von 50 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von CCI Tatu City, die einen Teil der 150 Millionen US-Dollar-Investitionen von CCI Global in Kenia seit 2016 widerspiegelt. Mit einer Erfolgsbilanz von Investitionen in Höhe von mehr als 2 Mrd. USD in ganz Afrika seit 2006 bekräftigt die CCI ihr Engagement für die Förderung des wirtschaftlichen Empowerments auf kontinentaler Ebene.

Martin Roe, CEO von CCI Global, erklärte: "Ich freue mich, dass sich Afrika als Top-Destination für Call Center etabliert hat, wobei Kenia eine herausragende Rolle spielt. Unsere Entscheidung, in Kenia zu expandieren, spiegelt unser tiefes Vertrauen in die florierende BPO-Branche des Landes und ihre Fähigkeit zu nachhaltigem Wachstum wider.

Wir setzen unseren Weg in Kenia fort, indem wir zum wirtschaftlichen Fortschritt des Landes beitragen und sinnvolle Beschäftigungsmöglichkeiten schaffen, und ich freue mich, einen wichtigen Meilenstein bekannt geben zu können: die bevorstehende Eröffnung eines weiteren neuen CCI-Gebäudes in Tatu City.

Dieser strategische Schritt folgt auf den durchschlagenden Erfolg unserer bestehenden Betriebe, die bereits voll ausgelastet sind. Diese Expansion unterstreicht unser starkes Engagement in Kenia".

Auf dem Weg zu diesem Wandel bleibt die CCI ihrem Auftrag treu, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und den sozioökonomischen Fortschritt in Nairobi und darüber hinaus zu fördern. Strategische Partnerschaften mit Organisationen wie CareerBox Africa ermöglichen die Bereitstellung von Schulungsprogrammen für digitale Fähigkeiten, die arbeitslose Jugendliche, insbesondere junge Frauen, für die Arbeit in der BPO-Branche qualifizieren.

Nachhaltigkeit in Gebäuden - Kenias größtes Callcenter wird mit 96 % erneuerbarer Energie betrieben

Das neue fünfstöckige Kontaktzentrum Tatu City in Kenia, das von GREA als Teil der ENEO-Entwicklung entwickelt wurde, , wird fast ausschließlich mit 96 % erneuerbarer Energie betrieben - mit Solarpaneelen, natürlichen Luftkorridoren und selbstbeschattenden Wänden, um die Co2-Emissionen, die mit der Energieerzeugung und dem Energieverbrauch des Callcenters verbunden sind, fast vollständig zu reduzieren. Die neue Anlage wurde von The African Property Awards mit zwei Preisen ausgezeichnet und erhielt die Zertifizierungen EDGE Green Building und Sustainability Excellence Associate (SEA) für Umweltverantwortung.

"Eneo at Tatu Central stellt den Gipfel der BPO-Einrichtungen dar, indem es modernste Annehmlichkeiten mit umweltfreundlichen Designprinzipien und der Einbindung der Gemeinde kombiniert, um ein nachhaltiges, dynamisches und blühendes Gemeindezentrum zu schaffen", sagte Greg Pearson, CEO und Mitbegründer von GREA, dem Entwickler von Eneo at Tatu Central.

Stärkung der Rolle der Frau in Kenia

Der Bau von CCI Tatu City hatte einen sozialen Entwicklungsschwerpunkt, an dem ein weibliches Bauteam beteiligt war, Buildher - ein gemeinnütziges soziales Unternehmen in Kenia, das benachteiligten jungen Frauen anerkannte Baukenntnisse vermittelt und stabile Arbeitsplätze bei Stadtentwicklungsprojekten in Kenia bietet. Eine Gruppe von 30 Frauen arbeitete während des Baus und der Einrichtung von CCI Tatu City auf der Baustelle und setzte damit neue Maßstäbe für Frauen in der Bauwirtschaft in Afrika.

Das Buildher-Projekt zielt darauf ab, kenianischen Frauen finanziellen Wohlstand zu verschaffen, die Einstellung der Männer zu ändern und die Gleichstellung der Geschlechter in der afrikanischen Bauindustrie zu fördern. Das Buildher-Projekt wird von dem CCI Tatu City-Entwickler Gateway Real Estate Africa betrieben.

Über CCI Global

Tatu City ist nun das 17. internationale Kontaktzentrum von CCI (), , mit Callcentern in Kenia, Ägypten, Südafrika, Äthiopien, Ghana und Ruanda.

CCI Global betreut namhafte Unternehmen aus Nordamerika, Großbritannien, Australien, Europa, Australien und Neuseeland, die ihre Geschäftsprozesse nach Afrika auslagern, vor allem die Kundendienstabteilungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 15.000 Mitarbeiter und ist für über 80 Unternehmen in den Bereichen Telekommunikation, Medien, Mobiltechnologie, Finanzdienstleistungen, Gastgewerbe und Gesundheitswesen tätig.

Als ein Unternehmen, das sich auf impact-sourcing konzentriert, arbeitet CCI vor allem mit großen englischsprachigen Unternehmen zusammen, um internationale Stellen nach Afrika zu bringen, um die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Entwicklung digitaler Fähigkeiten in afrikanischen Regionen zu unterstützen, die mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen haben.

Über Tatu City

Tatu City ist eine 20 Quadratkilometer große neue Stadt vor den Toren Nairobis mit Häusern, Schulen, Geschäften, einem Einkaufsviertel, einer Klinik, Naturgebieten und Erholungsmöglichkeiten für mehr als 250.000 Einwohner und Zehntausende von Tagesbesuchern. Die Schulen von Tatu City werden jeden Tag von Tausenden junger Menschen besucht. Wohnimmobilien für jedes Einkommen und mehr als 78 Unternehmen tragen zum Wachstum der ersten Sonderwirtschaftszone des Landes bei. Tatu City befindet sich etwa 30 Minuten von Westlands entfernt und steht für eine neue Lebens- und Denkweise in Kenia. Leben, Arbeit und Freizeit sollen in einem Umfeld ohne Verkehrsstaus und lange Anfahrtswege stattfinden.

Mehr als 78 lokale, regionale und globale Unternehmen sind in Tatu Citys wirtschaftsfreundlichem Standort tätig oder werden gerade erschlossen, darunter CCI Global, Heineken, Kärcher, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group und Davis & Shirtliff. Zu den Vorteilen für Unternehmen in der Sonderwirtschaftszone Tatu City gehören die Befreiung von der Mehrwertsteuer, der Einfuhr- und Stempelsteuer sowie der Körperschaftssteuer in Höhe von 10 % in den ersten 10 Jahren.

Tatu City ist ein Projekt von Rendeavour, Afrikas größtem Bauunternehmen für neue Städte, das in Ghana, Nigeria, Kenia, Sambia und der Demokratischen Republik Kongo auf einer Fläche von 12.140 Hektar visionäre Projekte auf Wachstumskurs betreibt.

Weitere Informationen über Rendeavour finden Sie im Internet: https://www.rendeavour.com/