CCI Global amplía su presencia en Kenia con el lanzamiento de un centro de llamadas en Tatu City por valor de 50 millones de dólares

La instalación de subcontratación de procesos empresariales (BPO) másgrande y avanzada de Kenia por encargo de S.E. El presidente de Kenia, Dr. William S. Ruto

Más de 5,000 nuevos empleos creados con una inversión de US$ 50 millones en CCI Tatu City

CCI anuncia su compromiso de crear otros 5.000 puestos de trabajo con el segundo centro de llamadas de CCI en Tatu City

La puesta en marcha de las instalaciones de BPO de CCI tuvo lugar durante la Conferencia Elevate Africa en Tatu City

TATU CITY, Kenia, 10 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- CCI Global, la empresa de subcontratación líder en África, anuncia con orgullo la gran apertura de su centro de llamadas en Tatu City. Este nuevo edificio de cinco pisos dentro de Tatu City, la Zona Económica Especial de 5,000 acres a las puertas de Nairobi, representa una inversión de US$ 50 millones en la industria de BPO de Kenia. La instalación de última generación es el centro de llamadas más grande de Kenia y promete revitalizar la economía del país mediante la creación de más de 5000 nuevas oportunidades de empleo a corto plazo.

En la puesta en marcha del CCI Tatu City Call Center por S.E. El presidente de Kenia, Dr. William S. Ruto, CCI anunció la creación de un segundo edificio de CCI en Tatu City, con el compromiso de duplicar la fuerza laboral del centro de llamadas de CCI Kenia a 10.000. Estos roles abarcan un espectro de puestos, desde agentes de centros de llamadas hasta roles gerenciales, consolidando el estatus de Kenia como un centro principal para la subcontratación de procesos comerciales.

Rishi Jatania, CEO de CCI Kenia, reafirmó el compromiso de la compañía con la región, afirmando: "Este lanzamiento representa un importante paso adelante en nuestra misión de proporcionar servicios de BPO de primer nivel al tiempo que contribuimos al desarrollo socioeconómico de Kenia. Creemos en el potencial de esta región y estamos entusiasmados de establecer el estándar de oro para las operaciones de BPO en África ".

El lanzamiento del Centro de Llamadas de Tatu City de CCI tuvo lugar durante la estimada Conferencia Elevate Africa, un evento de tres días en Tatu City que unió a líderes de la industria, legisladores y partes interesadas de todo el mundo. Con el tema "El próximo capítulo de la innovación", la Conferencia Elevate Africa sirve como una plataforma fundamental para el discurso visionario y la colaboración en toda la industria de BPO.

"El centro de llamadas de Tatu City de CCI hace una contribución significativa al desarrollo de la industria de BPO, que está creciendo rápidamente en nuestras ciudades, y creará un millón de empleos solo para kenianos en los próximos años", dijo Stephen Jennings, fundador y CEO de Rendeavour, el propietario y desarrollador de Tatu City. "Con la gestión, la tecnología, el acceso internacional y el ecosistema habilitador adecuados, los trabajadores de BPO de Kenia sobresalen a escala global".

En el corazón de la expansión de CCI se encuentra una inversión de US$ 50 millones en el desarrollo de CCI Tatu City, que refleja una parte de la inversión de US$ 150 millones de CCI Global en Kenia desde 2016. Con un historial de inversiones que superan los US$ 2 mil millones en África desde 2006, CCI reafirma su dedicación a impulsar el empoderamiento económico a escala continental.

Martin Roe, CEO de CCI Global, declaró: "Me complace afirmar la prominencia de África como un destino principal para las operaciones de centros de llamadas, con Kenia emergiendo como una opción destacada. Nuestra decisión de expandirnos por Kenia refleja nuestra profunda confianza en la próspera industria de BPO del país y su capacidad para un crecimiento sostenido.

A medida que continuamos nuestro viaje en Kenia, contribuyendo a su avance económico y brindando oportunidades de empleo significativas, me complace anunciar un hito importante: el próximo lanzamiento de otro nuevo edificio de CCI en Tatu City.

Este movimiento estratégico sigue al éxito rotundo de nuestras operaciones existentes, que ya han alcanzado la ocupación total. Esta expansión refuerza nuestro fuerte compromiso con Kenia ".

A medida que CCI se embarca en este viaje transformador, se mantiene firme en su misión de combatir el desempleo e impulsar el progreso socioeconómico en Nairobi y más allá. Las asociaciones estratégicas con organizaciones como CareerBox Africa permiten la provisión de programas de capacitación en habilidades digitales, empoderando a los jóvenes desempleados, particularmente a las mujeres jóvenes, para mejorar las habilidades de los jóvenes para trabajar en la industria de BPO.

Sostenibilidad delos edificios: el centro de llamadas más grande de Kenia funcionará con un 96 % de energía renovable

El nuevo centro de contacto de Tatu City de cinco pisos en Kenia, desarrollado por GREA como parte del desarrollo de ENEO, funcionará casi exclusivamente con un 96 % de energía renovable, con paneles solares que se instalarán, corredores de aire naturales y paredes autoprotectoras para mitigar casi por completo las emisiones de Co2 involucradas en la producción y el consumo de energía del centro de llamadas. La nueva instalación ha recibido dos premios de The African Property Awards y las certificaciones EDGE Green Building and Sustainability Excellence Associate (SEA) por su responsabilidad ambiental.

"Eneo en Tatu Central representa el pináculo de las instalaciones de BPO, combinando servicios de vanguardia con principios de diseño ecológico y participación de la comunidad, para crear un centro comunitario sostenible, dinámico y próspero", dijo Greg Pearson, CEO y cofundador de GREA, el desarrollador de Eneo en Tatu Central.

Empoderamiento femenino en Kenia

La construcción de CCI Tatu City tuvo un enfoque de desarrollo social, con la participación de un equipo de construcción femenino, Buildher , una empresa social sin fines de lucro en Kenia que equipa a mujeres jóvenes desfavorecidas con habilidades de construcción acreditadas y brinda empleo estable en proyectos de desarrollo urbano en Kenia. Una cohorte de 30 mujeres trabajó en el sitio durante la construcción y el acondicionamiento de CCI Tatu City, estableciendo un nuevo punto de referencia para las mujeres en el entorno construido en África.

El proyecto Buildher tiene como objetivo crear prosperidad financiera para las mujeres kenianas, cambiar las actitudes masculinas y promover la igualdad de género dentro de la industria de la construcción africana. El proyecto Buildher está dirigido por el desarrollador de CCI Tatu City Gateway Real Estate Africa.

Acerca de CCI Global

Tatu City ahora es el 17.º centro de contacto internacional de CCI, con centros de llamadas en Kenia, Egipto, Sudáfrica, Etiopía, Ghana y Ruanda.

CCI Global presta servicios a empresas conocidas de América del Norte, Reino Unido, Australia, Europa, Australia y Nueva Zelanda, externalizando sus procesos comerciales a África, principalmente a las divisiones de servicio al cliente. La empresa cuenta con una plantilla de más de 15000 empleados y presta servicios a más de 80 empresas de telecomunicaciones, medios de comunicación, tecnología móvil, servicios financieros, hostelería y atención sanitaria.

Como empresa que se centra en la obtención de impacto , CCI trabaja predominantemente con grandes empresas de habla inglesa para llevar roles internacionales a África para apoyar la creación de empleo y el desarrollo de habilidades digitales en las regiones africanas que luchan contra el alto desempleo.

Acerca de Tatu City

Tatu City es una nueva ciudad de 5000 acres a las puertas de Nairobi con viviendas, escuelas, comercios, un distrito comercial, una clínica médica, zonas naturales y recreativas para más de 250 000 residentes y decenas de miles de visitantes diarios. Las escuelas de Tatu City educan a miles de estudiantes a diario, hay una amplia variedad de viviendas que se adapta a todos los niveles de ingresos y más de 78 empresas prosperan en la primera Zona Económica Especial en funcionamiento del país. Ubicada a 30 minutos de Westlands, Tatu City representa una nueva forma de vivir y de pensar para todos los kenianos en un entorno de vida, trabajo y ocio que está libre de la congestión del tráfico y de los desplazamientos de larga distancia.

Más de 78 empresas locales, regionales y mundiales están en funcionamiento o en fase de desarrollo en la favorable ubicación comercial de Tatu City, entre ellas CCI Global, Heineken, Kärcher, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group y Davis & Shirtliff. Las ventajas comerciales de la ZEE (zona económica especial) de Tatu City incluyen la exención del IVA, las exenciones de impuestos de importación y timbre y un impuesto de sociedades del 10 % durante los primeros 10 años.

Tatu City es un desarrollo de Rendeavour, el mayor constructor de nuevas ciudades de África, con 12 000 hectáreas (30 000 acres) de proyectos visionarios en vías de crecimiento en Ghana, Nigeria, Kenia, Zambia y la República Democrática del Congo.

