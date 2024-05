CCI Global étend sa présence au Kenya avec le lancement d'un centre d'appels de Tatu City de 50 millions de dollars américains

La plus grande et la plus avancée installation d'externalisation des processus commerciaux (BPO) au Kenya a été commandée par S.E. le président du Kenya , le Dr William S. Ruto

Plus de 5 000 nouveaux emplois créés grâce à un investissement de 50 millions de dollars dans CCI Tatu City

CCI annonce son engagement à créer 5 000 emplois supplémentaires avec un deuxième centre d'appels CCI à Tatu City

La mise en service de l'installation BPO de CCI a eu lieu lors de la conférence Elevate Africa à Tatu City

TATU CITY, Kenya, 10 mai 2024 /PRNewswire/ -- CCI Global, la principale société d'externalisation africaine, annonce fièrement l'ouverture officielle de son centre d'appels de Tatu. Ce nouveau bâtiment de cinq étages à l'intérieur de la ville de Tatu, la zone économique spéciale de 5 000 acres à proximité de Nairobi, représente un investissement de 50 millions de dollars dans l'industrie kenyane des BPO. Cette installation de pointe est le plus grand centre d'appels du Kenya, promettant de dynamiser l'économie nationale en créant plus de 5 000 nouvelles opportunités d'emploi à court terme.

H.E. The President of Kenya, Dr. William S. Ruto (bottom centre), at the commissioning of the CCI Tatu City Call Centre. The new five-story building inside Tatu City represents a US$ 50 million investment into the Kenyan Business Process Outsourcing (BPO) industry. The state-of-the-art facility is Kenya’s largest call centre which promises to invigorate the nation’s economy by creating over 10,000 jobs. Also in attendance were leaders from business and government, including US Ambassador Meg Whitman; Rishi Jatania, CEO of CCI Kenya; Stephen Jennings, Founder & CEO of Rendeavour; Martin Roe, CEO of CCI Global; and Greg Pearson, CEO and co-founder of GREA (credit: Rendeavour).

Lors de la mise en service du centre d'appels de la ville de Tatu de l'ICC par S.E. le président du Kenya, le Dr William S. Ruto, l'ICC a annoncé la création d'un deuxième bâtiment de l'ICC à Tatu City, avec l'engagement de doubler la main-d'œuvre du centre d'appels de l'ICC du Kenya à 10 000 personnes. Ces rôles couvrent un éventail de postes, allant des agents de centres d'appels aux rôles de direction, renforçant le statut du Kenya en tant que centre de premier plan pour l'externalisation des processus commerciaux.

Rishi Jatania, PDG de CCI Kenya, a réaffirmé l'engagement de l'entreprise dans la région, déclarant : « Ce lancement représente une étape importante dans notre mission de fournir des services BPO de premier plan tout en contribuant au développement socio-économique du Kenya. Nous croyons au potentiel de cette région et nous sommes ravis d'établir la norme d'excellence pour les opérations de BPO en Afrique. »

Le lancement du centre d'appel de la ville de Tatu de CCI a eu lieu lors de la prestigieuse conférence Elevate Africa, un événement de trois jours à Tatu City qui rassemble des dirigeants de l'industrie, des décideurs et des parties prenantes du monde entier. Ayant pour thème « The Next Chapter of Innovation », la conférence Elevate Africa sert de plateforme centrale pour le discours visionnaire et la collaboration dans l'industrie des BPO.

« Le Tatu City Call Centre de CCI apporte une contribution importante au développement de l'industrie des BPO, qui connaît une croissance rapide dans nos villes, et créera un million d'emplois pour les Kenyans uniquement au cours des prochaines années », a déclaré Stephen Jennings, fondateur et PDG de Rendeavour, le propriétaire et développeur de Tatu City. « Avec la bonne gestion, la bonne technologie, l'accès international et un écosystème habilitant, les travailleurs kenyans du BPO excellent à l'échelle mondiale. »

Au cœur de l'expansion de CCI se trouve un investissement de 50 millions de dollars dans le développement de CCI Tatu City, reflétant une partie de l'investissement de 150 millions de dollars de CCI Global au Kenya depuis 2016. Avec des investissements de plus de 2 milliards de dollars en Afrique depuis 2006, CCI réaffirme son engagement à favoriser l'autonomisation économique à l'échelle continentale.

Martin Roe, PDG de CCI Global, a déclaré : « Je suis heureux d'affirmer que l'Afrique est une destination de premier plan pour les opérations des centres d'appels, le Kenya émergeant comme un choix exceptionnel. Notre décision de prendre de l'expansion au Kenya reflète notre confiance profonde dans l'industrie florissante des BPO du pays et sa capacité à assurer une croissance soutenue.

Alors que nous poursuivons notre voyage au Kenya, contribuant à son avancement économique et offrant des possibilités d'emploi significatives, je suis ravi d'annoncer une étape importante : le lancement prochain d'un nouveau bâtiment CCI dans la ville de Tatu.

Cette décision stratégique fait suite au succès retentissant de nos opérations existantes, qui ont déjà atteint la pleine occupation. Cette expansion renforce notre engagement ferme envers le Kenya. »

Alors que CCI s'engage dans cette aventure transformatrice, elle reste inébranlable dans sa mission de lutter contre le chômage et de stimuler le progrès socio-économique à Nairobi et au-delà. Les partenariats stratégiques avec des organisations telles que CareerBox Africa permettent la mise en place de programmes de formation aux compétences numériques, permettant aux jeunes chômeurs, en particulier aux jeunes femmes, de perfectionner leurs compétences pour travailler dans l'industrie des BPO.

Durabilité des bâtiments - Le plus grand centre d'appels du Kenya fonctionnera avec 96 % d'énergie renouvelable

Le nouveau centre de contact de cinq étages de Tatu au Kenya, développé par la GREA dans le cadre du développement de l'ENEO, fonctionnera presque exclusivement avec 96 % d'énergie renouvelable - avec des panneaux solaires à installer, des couloirs d'air naturels, et des murs autoadhésifs pour atténuer presque totalement les émissions de CO2 impliquées dans la production et la consommation d'énergie du centre d'appels. La nouvelle installation a reçu deux prix des African Property Awards et des certifications EDGE Green Building and Sustainability Excellence Associate (SEA) pour la responsabilité environnementale.

« Eneo, à Tatu Central, représente le summum des installations de BPO, en combinant des équipements de pointe avec des principes de design vert et la participation de la communauté, afin de créer un carrefour communautaire durable, dynamique et florissant », a déclaré Greg Pearson, PDG et cofondateurfondateur de GREA, développeur d'Eneo chez Tatu Central.

Autonomisation des femmes au Kenya

La construction de CCI Tatu City s'est concentrée sur le sociodéveloppement, avec la participation d'une équipe de construction féminine, Buildher - une entreprise sociale à but non lucratif au Kenya qui fournit aux jeunes femmes défavorisées des compétences accréditées en matière de construction et leur donne un emploi stable dans le cadre de projets de développement urbain au Kenya. Une cohorte de 30 femmes a travaillé sur le site pendant la construction et l'aménagement de CCI Tatu City, établissant ainsi une nouvelle référence pour les femmes dans l'environnement bâti en Afrique.

Le projet Buildher vise à créer de la prospérité financière pour les femmes kenyanes, à changer les attitudes des hommes et à promouvoir l'égalité des sexes dans l'industrie africaine de la construction. Le projet Buildher est géré par le développeur de la ville de Tatu, Gateway Real Estate Africa.

À propos de CCI Global

Tatu City est désormais le 17e centre de contact international de CCI, avec des centres d'appel au Kenya, en Égypte, en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Ghana et au Rwanda.

CCI Global sert des entreprises bien connues d'Amérique du Nord, du Royaume-Uni, d'Australie, d'Europe, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, en externalisant leurs processus commerciaux en Afrique, principalement des divisions de service à la clientèle. L'entreprise compte plus de 15 000 employés et sert plus de 80 entreprises dans les domaines des télécommunications, des médias, de la technologie mobile, des services financiers, de l'hôtellerie et des soins de santé.

En tant que société axée sur l' impact-sourcing , CCI travaille principalement avec de grandes entreprises anglophones pour apporter des rôles internationaux en Afrique afin de soutenir la création d'emplois et le développement des compétences numériques dans les régions africaines aux prises avec un chômage élevé.

À propos de Tatu City

Tatu City est une nouvelle ville de 5 000 acres à proximité de Nairobi, avec des maisons, des écoles, des entreprises, un quartier commercial, une clinique médicale, des espaces naturels et des loisirs pour plus de 250 000 résidents et des dizaines de milliers de visiteurs de jour. Les écoles de Tatu City éduquent des milliers d'étudiants chaque jour, un éventail de maisons convient à tous les revenus et plus de 78 entreprises prospèrent dans la première zone économique spéciale opérationnelle du pays. Située à 30 minutes de Westlands, Tatu City représente une nouvelle façon de vivre et de penser pour tous les Kenyans dans un environnement de vie, de travail et de jeu exempt de congestion routière et de navettage sur de longues distances.

Plus de 78 entreprises locales, régionales et mondiales sont opérationnelles ou en développement dans l'emplacement commercial de Tatu City, notamment CCI Global, Heineken, Kärcher, Dormans, Copia, Cooper K-Brands, Grit Real Estate Income Group, Twiga Foods, Freight Forwarders Solutions, ADvTECH, Friendship Group et Davis & Shirtliff. Les avantages commerciaux de Tatu City SEZ comprennent la détaxation de la TVA, les exemptions de droits d'importation et de timbres et 10 % d'impôt sur les sociétés pour les 10 premières années.

Tatu City est un développement de Rendeavour, le plus grand nouveau constructeur de villes en Afrique, avec 30 000 acres de projets visionnaires sur des trajectoires de croissance au Ghana, au Nigeria, au Kenya, en Zambie et en République démocratique du Congo.

Pour en savoir plus sur Rendeavour, rendez-vous sur : https://www.rendeavour.com/