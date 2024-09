CCTV+: campeão coroado na 23ª final mundial do "Chinese Bridge"

PEQUIM, 6 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A 23ª Competição de Proficiência em Língua Chinesa para Estudantes Universitários Estrangeiros, o "Chinese Bridge", realizou sua final mundial e cerimônia de premiação em 2 de setembro, no condado insular de Pingtan, em Fuzhou, capital da província de Fujian, no leste da China.

O evento foi realizado sob os auspícios do Ministério da Educação e do Governo Provincial de Fujian e organizado pelo Centro para Educação e Cooperação em Línguas. O Departamento de Educação Provincial de Fujian, o Fujian Media Group, Fujian Normal University e o Grupo de Desenvolvimento Turístico de Fujian atuaram como co-organizadores.

Os dignitários presentes incluíram Zhao Long, governador da província de Fujian; Chen Jie, vice-ministro do Ministério da Educação e chefe da Comissão Nacional de Línguas; Zhang Yan, membro do Comitê Permanente e chefe do Departamento de Publicidade do Comitê Provincial de Fujian do PCC e Li Xinghu, vice-governador da província de Fujian.

Estavam também presentes os líderes de várias organizações interessadas, concorrentes, observadores, estudantes estrangeiros e chineses, bem como membros da mídia.

Os concorrentes Arujiang, do Cazaquistão, Moli, do Egito, An Lihua, da Venezuela, He Jieming, da Bélgica e Wang Xiaoshuai, da Nova Zelândia, se destacaram como seus respectivos campeões continentais e competiram no cenário global. He Jieming, da Bélgica, tornou-se o campeão mundial.

As finais consistiram de quatro rodadas, integrando elementos da cultura "Fu" de Fujian, da cultura marítima e da história dos intercâmbios internacionais nos segmentos da competição.

Cada um dos cinco campeões continentais, apoiado por um dos 30 melhores concorrentes, apresentou um programa que misturou suas características nacionais com a cultura chinesa tradicional, exibindo uma expressão artística de intercâmbio cultural, onde várias culturas brilham juntas em harmonia.

A 23ª Competição de Proficiência em Língua Chinesa para Estudantes Universitários Estrangeiros, o "Chinese Bridge", foi lançado oficialmente em fevereiro deste ano.

Após uma série de seleções rigorosas durante as rodadas preliminares no exterior, 147 concorrentes de 130 países e regiões competiram na final mundial realizada na capital nacional, Pequim, e na província de Fujian, que incluiu as rodadas preliminares, semifinais e a final.

Organizada pelo Centro para Educação e Cooperação em Línguas do Ministério da Educação, desde sua fundação em 2002, o "Chinese Bridge" já atraiu mais de 1,7 milhões de jovens mundialmente que amam a língua chinesa.

Durante o evento desse ano, os concorrentes visitaram Pequim, Nanping, Ningde, Quanzhou, Fuzhou e Pingtan, obtendo insights profundos sobre a história local, cultura, características regionais, padrões étnicos e características contemporâneas.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2497368/111.mp4

FONTE CCTV+